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12:21 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Где находятся и как выглядят самые необычные рестораны мира (фото)

Специально для тех, кому обстановка не менее важна, чем еда.

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Заведений, где можно хорошо поесть, в мире великое множество. Чтобы выделиться на фоне конкурентов, не достаточно просто иметь отменного шеф-повара, нужно еще уметь удивить и заинтересовать посетителей. Некоторые владельцы ресторанов подошли к этому вопросу со всей серьезностью и сделали из своего заведения настоящую достопримечательность.

Villa Escudero Resort, Филиппины

Недалеко от города Сан Пабло на Филиппинах есть популярных курорт Villa Escudero Resort, на территории которого расположился необычный ресторан с таким же названием. Его изюминка в том, что он построен прямо у подножья водопада, а бамбуковые столики, за которыми сидят гости, установлены посреди воды.

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Dinner in the sky, весь мир

Сеть этих ресторанов уже успела прославиться на весь мир. Здесь посетителям предлагают насладиться блюдами, сидя за «летающим» столом на высоте 50 метров. Гостей поднимают на высоту с помощью подъемного крана. Вместе с посетителями (в среднем за столом могут разместиться 22 человека), в небо отправляют повара и двух официантов. Обед или ужин на высоте длится два часа, но при необходимости гостей могут опустить на землю и раньше. Сейчас рестораны Dinner in the sky можно встретить в крупных городах по всему миру.

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Ithaa, Мальдивы

Этот уникальный ресторан находится в море на глубине 5 метров. Благодаря такому расположению и стеклянным стенам и крыше, посетителям открывается панорамный вид и во время ужина гости могут любоваться красотой морского царства.

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Snow Castle, Финляндия

Ледяной (в прямом смысле) ресторан находится на родине Санта Клауса в Лапландии, в городе Кеми на берегу Ботанического залива. Каждый год с января по апрель в Ледяном замке открывается ресторан, отель и часовня для свадеб, изготовленные только из снега и льда. В связи с тем, что каждую зиму все это великолепие мастера строят заново, то интерьер тут всегда разный. Внутри температура составляет около -5 градусов, а для удобства посетителей на стульях и кроватях заботливо постелены оленьи шкуры.

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Kinderkookkafe, Нидерланды

Это семейное кафе расположено в Фонделпарке — одном из самых крупных парков Амстердама.

Его особенность в том, что абсолютно всем тут заправляют дети от 5−12 лет.

Взрослых, пришедших без детей, сюда просто не пустят. Детвора тут готовит блюда (под присмотром профессионального повара), накрывает на столы, разносит заказы, приносит счета и моет посуду.

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Eenmaal, Нидерланды

Еще одно примечательное заведение находится в Амстердаме. Eenmaal — отличное место для интровертов и тех, кто хочет отдохнуть от детей, семьи и людей в целом. Дело в том, что в этом ресторане есть только одиночные столики. Посетители могут насладиться едой и ни с кем не общаться.

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Rude Food Malmö, Швеция

Это не совсем ресторан, но концепция его очень интересна. Rude Food — это кейтеринг и кафе, где используют «спасенные продукты». Повара здесь готовят из «некрасивых» овощей и фруктов, которые забраковали в супермаркетах и собирались выбросить. Постоянного меню здесь нет, ведь все зависит от того, что «спасли» сегодня. Кстати, вся прибыль идет на благотворительность.

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