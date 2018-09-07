Ложа масонов глобальной сети: может ли одна организация отключить Интернет
Ожидаемые перебои Интернета 11 октября могут затронуть до 750 млн человек.
Ожидаемые перебои Интернета 11 октября могут затронуть до 750 млн человек.
Корпорация по управлению доменными именами и
Два раза в год в пригороде
Хранители ключей встречаются четыре раза в год, дважды на восточном побережье США и дважды на западном, начиная с 2010 года. Хранителей объединяет многолетний опыт работы в сфере
Хранители ключей контролируют систему доменных имен (DNS), лежащую в основе работы Интернета. Это
На церемониях восточного и западного побережья присутствуют по семь держателей ключей, а еще семь человек по всему миру имеют полномочия по восстановлению системы, если
«Ритуал» предусматривает генерацию нового
Вопрос передачи контроля над администрированием адресного пространства Интернета в независимую организацию стал одним из предвыборных вопросов в США. Идею не одобрили политические тяжеловесы: советник президента США по национальной политике Стивен Миллер и сенатор Тед Круз.
В октябре 2016 года ICANN все же объявила об истечении контракта с министерством торговли США и Национальным управлением информации и связи (NTIA), что означало долгожданное для России событие — «отстранение» американских властей от «управления Интернетом», ведь именно Россия и Китай много лет настаивали на передаче контроля над Интернетом международной организации. Поддержкой корневых серверов DNS и реестром доменов верхнего уровня, впрочем, продолжила заниматься именно американская компания (Verisign), администрирование адресного пространства Интернета осталось за ICANN, но обязанности согласовывать действия с властями США у неё больше не стало.
Однако США, теряя контроль над уникальными идентификаторами Интернета через контрактные отношения, все же сохраняют его в значительной степени через свою юрисдикцию над техническими структурами, которые поддерживают работу системы (большинство управляющих серверов находятся в США). Поэтому формальная передача управления не развеяла опасения Москвы. В ноябре 2017 года Совбез РФ поручил Минкомсвязи и МИД заняться созданием в странах БРИКС собственной системы корневых серверов DNS. Другими словами, создавалась основа для альтернативного интернета.
Идея с альтернативной сетью — не первое партнерство России со странами БРИКС в киберпространстве. Например, группой стран был поддержан кодекс поведения государств в киберпространстве на Генеральной Ассамблее ООН.
При этом предусмотрено объединение усилий в борьбе с хакерами, осуществляющими диверсии с территории государств, подписавших соглашение. Одним из ключевых тезисов кодекса стали гарантии одинакового участия государств международном управлении Интернетом.
Причина недовольства России и Китая в отсутствии механизмов регулирования и права вето в вопросах управления Интернетом. Следовательно, могут быть односторонним образом блокированы как отдельные ресурсы, так и страны в целом. Положение о трансграничном доступе к хранящимся компьютерным данным и вовсе позволяет различным спецслужбам без официального уведомления проводить операции в компьютерных сетях третьих стран, что составляет очевидную угрозу суверенитета этих стран.
В ходе работы над собственной системой корневых сервисов DNS Россия неизбежно сотрудничает с Китаем, который известен созданием Великого Китайского фаервола. Также есть концепция Великой Пушки Фана Биньсина. Вместе эти две системы теоретически дают государствам полный контроль над своим сегментом Интернета, включая защиту от атак извне, равные права на использование ресурсов интернета и при этом контроль над корневыми
На практике идея не нашла понимания в экспертном сообществе и даже у самого Китая, как слишком дорогостоящая и ненужная. Китай готов поддерживать резолюции России в ООН, но идею создания альтернативного интернета считает слишком громоздкой и не эффективной по отношению к имеющейся. Позиция Китая заключается в том, чтобы создать необходимый инструментарий (Великий файрвол и Великая пушка), чтобы эффективно бороться с киберпреступностью в текущей системе.
Если США по
Иными словами текущее положение хрупкое равновесие мирового интернета держится на доверии, хоть его порой приходится поддерживать странными театрализованными церемониями «хранителей» из ICANN. Американский криптолог и эксперт по кибербезопасности Брюс Шнайер, работавший над утечками Эдварда Сноудена, признает, что не все меры являются необходимыми: «Многое нужно, но некоторые из мер необходимы исключительно для шоу. Этот процесс как технический, так и политический, и это все усложняет». А другой член ICANN Линн Липински и вовсе признает схожесть проводимых ими церемоний по замене ключей с «сочетанием церкви и бейсбольной игры». В любом случае безопасность мирового интернета находится в надежных руках, и ожидать