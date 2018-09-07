Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шведский спортсмен рассказал, за что ненавидит Россию
Показан самый красивый (без шуток) российский автомобиль
Дакота распродает вещи дочери, чтобы помочь матерям-одиночкам
Эксперты по убийству Захарченко вышли на след: это не Украина
Стало известно, почему от Медведева ушла пресс-секретарь Тимакова
В МВД предложили выдавать водительские удостоверения с микрочипом В России могут появиться права нового поколения со встроенным микрочипом
Грузины раскрыли истинное отношении к России
ДНР: Убийцы Захарченко назвали организатора
Снигирь поддержала Цыганова на Венецианском кинофестивале
Валерий Фадеев покинул «Первый канал»
В Сети осудили Панина за фото с гробом Кобзона - СМИ
Одежда висит: больной раком Крутой сильно похудел
Яна Чурикова: «Творческие люди все немного животные»
Режиссера обвинили в создании вымышленного актера
Показана новая «Нива» (прямо совсем новая): фото
Kia на автосалоне в Москве: сразу 4 премьеры
Овечкин поселится за МКАД
Ипотечное бремя россиян стало легче
Фоторепортажи
15Умер Иосиф Кобзон
33Дефолт-98: как это было
13:35 (мск), источник: РИА Крым

Под Севастополем раскопали лагерь русской армии времен Крымской войны

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости Крым. В зоне строительства трассы «Таврида» вблизи Севастополя археологи обнаружили полевой лагерь русской армии времен Крымской войны 1853−1856 годов. Площадь объекта — 21 тыс кв метров, сообщает пресс-служба Института археологии РАН.

Наверх
Источник: Институт археологии Российской академии наук

«Выбор места расположения бивуака определялся, вероятно, наличием здесь питьевой воды — территория лагеря была разбита в верховьях небольшой балки (в настоящее время почти полностью заплывшей аллювиальными наносами), которая является отрогом широкой, простирающейся на несколько километров, Черной балки. В балках, по-видимому, протекали ручьи, подпитывавшиеся родниками», — рассказали в институте.

Вид на место раскопок с воздуха | Источник: Институт археологии Российской академии наук

На части площади культурный слой объекта был поврежден окопами времен Великой Отечественной войны. Наибольшие, по оценкам археологов, повреждения ему нанесли грабители: до начала работ специалисты выявили 19 крупных грабительских ям.

«В границах исследованной площади зафиксированы остатки не менее 24 построек (типовых палаток или бараков), вытянутых в четыре линии, а также несколько бессистемно расположенных малых палаток или “балаганов”. Строительство землянок на исследованном участке было невозможно из-за того, что материком являлось скальное основание. С постройками были связаны каменные, реже кирпичные сооружения (булыжные вымостки, фрагменты каменных фундаментов построек, отопительные устройства). Выявлены печи нескольких типов: как сложенные из кирпича на глиняном растворе, так и сооруженные “насухо” из местного рваного камня. Среди последних выделяется печь с горизонтальным дымоходом, над которым могли размещаться лежанки», — отметили в пресс-службе.

Печь кирпичная. | Источник: Институт археологии Российской академии наук

В ходе раскопок обнаружены многочисленные детали не только военной униформы (пуговицы, фрагменты «чешуи» подбородочных ремней касок, пуговица от чиновничьего мундира с гербом Витебской губернии, пряжки на ремни, накладки на патронные сумки, в том числе «гренада о трех огнях» прекрасной сохранности), но и предметов вооружения (фрагмент черенка и клинка саперно-артиллерийского тесака, латунное устье кожаных ножен, накладки на рукояти, предохранительная скоба спускового крючка ружья, элементы ружейного прибора (распыжовник), железные воронки для засыпки пороха).

Источник: Институт археологии Российской академии наук

«В значительном количестве обнаружены латунные капсюли для ружей с ударными замками и свинцовые снаряды для ручного огнестрельного оружия (всего 905 предметов), причем представлены все типы пуль для гладкоствольных ружей и нарезных штуцеров, стоявших в то время на вооружении российской армии», — добавили в институте.

Как отметили археологи, особое значение имеют находки пуговиц, на лицевой стороне которых изображены цифры, что обозначали принадлежность владельца униформы к тому или иному подразделению армии. Это, по словам специалистов, позволит перейти от анонимных археологических материалов к информации письменных источников, в том числе персонифицированной, содержащей имена офицеров и генералов, воевавших под Севастополем.

Пуговицы | Источник: Институт археологии Российской академии наук

Особый интерес, подчеркнули в пресс-службе, представляет находка бронзовой личной печати-матрицы с выгравированными на рабочем поле двумя буквами, — вероятно, инициалами владельца. Кроме того, обнаружены многочисленные предметы быта (ножи, ножницы, кресальные кремни, подковы), курительные трубки, фрагменты фаянсовой посуды, целые и фрагментированные стеклянные бутылки с вогнутыми воронкообразными днищами (для шипучих вин), в том числе с клеймами «London», железные кованные детали телег или двуколок, т.д.

Бутылка с клеймом London | Источник: Институт археологии Российской академии наук

«Полученные археологические материалы впервые позволяют уточнить состав воинских подразделений, стоявших около года в бивуаках на Мекензиевой горе в качестве заслона, не дававшего противнику перерезать стратегическую коммуникацию — дорогу с северной стороны Севастополя на Бахчисарай и Севастополь, по которой в сражающийся город постоянно подходили резервы, подвозили боеприпасы и провиант. Собрана детальная информация об организации и планировке военного полевого лагеря середины XIX века, получено представление о жизни и быте солдат и офицеров Российской армии», — подытожили в институте.

 Армянск: хроники 'ржавой чумы'
В Крым прибыла делегация из США
В ДНР передали власть Народному Совету
19-летняя студентка стала лучшей сварщицей России
Эрдоган заявил, что нельзя оставлять Идлиб Асаду
Кошка выпала с восьмого этажа на голову прохожему
Москвичи рассказали, есть ли жизнь за МКАДом (видео)
Гневное объявление помогло вернуть украденный велосипед
Жене Бориса Джонсона надоело терпеть его измены
Спорт
Русско-турецкая война: капитан Дзюба против Луческу Сборная России стартует в Лиге наций УЕФА выездным матчем против Турции в Трабзоне. Артем Дзюба в качестве капитана и поле с проплешинами
Hi-Tech
В России создан необычный смартфон по «пугающей» цене (фото) Все части комплекса — и аппаратная, и программная — отечественного производства.
Авто
А теперь горбатый! Toyota C-HR против Mitsubishi Eclipse Cross В свое время Nissan Juke предъявил покупателям дизайнерский ультиматум — люби или отрицай. Сработало. Вот только к немолодому «Джуку» уже привыкли. Поэтому на бунтарское место рвутся сразу два компактных кроссовера. Оба свежие, японские, но очень разные
Кино
Первая ведущая «Квартирного вопроса» вернулась на ТВ с новым шоу Наталья Мальцева в новой передаче будет встречать звездных гостей и делиться секретами обустройства красивого дома
Недвижимость
Российская элита отказалась от шубохранилищ и бункеров
Россиян заставят копить на ипотеку
15 удивительных предметов мебели, сделанных из ящиков
Самые доступные квартиры Москвы стали еще дешевле
Леди
Сапоги по колено вернулись в моду: как это носить (фото) Классика вытесняет с модного пьедестала ботфорты и ботильны, а мы расчехляем свои аккуратные замшевые сапожки
Дети
13-летний сын Децла копирует стиль папы Тони уже давно носит дреды, как и его известный отец (фото)
Все о ремонте
Дом под Санкт-Петербургом: пышное великолепие дворцовой классики
Кухня вместо коридора: оригинальная квартира в Новой Москве
Построить с нуля: домик архитекторов у озера в Дании
Новая жизнь старого дивана: 7 идей для обновления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь