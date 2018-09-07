Под Севастополем раскопали лагерь русской армии времен Крымской войны

Источник: Институт археологии Российской академии наук

«Выбор места расположения бивуака определялся, вероятно, наличием здесь питьевой воды — территория лагеря была разбита в верховьях небольшой балки (в настоящее время почти полностью заплывшей аллювиальными наносами), которая является отрогом широкой, простирающейся на несколько километров, Черной балки. В балках, по-видимому, протекали ручьи, подпитывавшиеся родниками», — рассказали в институте.

Вид на место раскопок с воздуха | Источник: Институт археологии Российской академии наук

На части площади культурный слой объекта был поврежден окопами времен Великой Отечественной войны. Наибольшие, по оценкам археологов, повреждения ему нанесли грабители: до начала работ специалисты выявили 19 крупных грабительских ям.

«В границах исследованной площади зафиксированы остатки не менее 24 построек (типовых палаток или бараков), вытянутых в четыре линии, а также несколько бессистемно расположенных малых палаток или “балаганов”. Строительство землянок на исследованном участке было невозможно из-за того, что материком являлось скальное основание. С постройками были связаны каменные, реже кирпичные сооружения (булыжные вымостки, фрагменты каменных фундаментов построек, отопительные устройства). Выявлены печи нескольких типов: как сложенные из кирпича на глиняном растворе, так и сооруженные “насухо” из местного рваного камня. Среди последних выделяется печь с горизонтальным дымоходом, над которым могли размещаться лежанки», — отметили в пресс-службе.

Печь кирпичная. | Источник: Институт археологии Российской академии наук

В ходе раскопок обнаружены многочисленные детали не только военной униформы (пуговицы, фрагменты «чешуи» подбородочных ремней касок, пуговица от чиновничьего мундира с гербом Витебской губернии, пряжки на ремни, накладки на патронные сумки, в том числе «гренада о трех огнях» прекрасной сохранности), но и предметов вооружения (фрагмент черенка и клинка саперно-артиллерийского тесака, латунное устье кожаных ножен, накладки на рукояти, предохранительная скоба спускового крючка ружья, элементы ружейного прибора (распыжовник), железные воронки для засыпки пороха).

Источник: Институт археологии Российской академии наук

«В значительном количестве обнаружены латунные капсюли для ружей с ударными замками и свинцовые снаряды для ручного огнестрельного оружия (всего 905 предметов), причем представлены все типы пуль для гладкоствольных ружей и нарезных штуцеров, стоявших в то время на вооружении российской армии», — добавили в институте.

Как отметили археологи, особое значение имеют находки пуговиц, на лицевой стороне которых изображены цифры, что обозначали принадлежность владельца униформы к тому или иному подразделению армии. Это, по словам специалистов, позволит перейти от анонимных археологических материалов к информации письменных источников, в том числе персонифицированной, содержащей имена офицеров и генералов, воевавших под Севастополем.

Пуговицы | Источник: Институт археологии Российской академии наук

Особый интерес, подчеркнули в пресс-службе, представляет находка бронзовой личной печати-матрицы с выгравированными на рабочем поле двумя буквами, — вероятно, инициалами владельца. Кроме того, обнаружены многочисленные предметы быта (ножи, ножницы, кресальные кремни, подковы), курительные трубки, фрагменты фаянсовой посуды, целые и фрагментированные стеклянные бутылки с вогнутыми воронкообразными днищами (для шипучих вин), в том числе с клеймами «London», железные кованные детали телег или двуколок, т.д.

Бутылка с клеймом London | Источник: Институт археологии Российской академии наук