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15:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Объяснено появление загадочных узоров на поверхности Луны

Ученые Ратгерского университета (США) объяснили возникновение на поверхности Луны «вихрей» — светлых волнистых узоров, чье происхождение долгое время оставалось непонятным. Об этом сообщает издание Science Alert.

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Источник: NASA

Известно, что местоположение лунных вихрей совпадает с областями высокой напряженности магнитного поля. В то же время Луна не имеет вращающегося ядра, которое способно генерировать глобальное магнитное поле. Хотя каждый вихрь имеет связанную с ним магнитную аномалию, не в каждой такой области встречаются узоры. Кроме того, вихри менее выражены и менее сложны с высотой поверхности, на которой они сформировались. Также они менее подвержены выветриванию, чем окружающий реголит, в результате чего сохраняется их относительно высокое альбедо.

Фрагменты лунного грунта в чашке Петри | Источник: Nick Romanenko/Rutgers University

Результаты моделирования показали, что завихрения должны возникать в непосредственной близости от источника магнитного поля или прямо над ним.

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Сами источники, очевидно, залегают неглубоко и представляют собой лавовые трубки — каналы, образовавшиеся при неравномерном остывании лавы, стекающей со склона вулкана. Верхний слой потока расплавленной породы остывает, образуя корку, а жидкая горячая часть вытекает из-под нее, образуя полость. На луне эти базальтовые структуры образовались примерно 3−4 миллиарда лет назад.

Лунные породы при нагревании до 600 градусов Цельсия и последующем охлаждении в присутствии магнитного поля и отсутствии кислорода становятся намагниченными. Это объясняется тем, что высокая температура приводит к разрушению минералов и высвобождению заключенного в них железа, атомы которого ориентируются вдоль линий внешнего магнитного поля. Лунное магнитное поле исчезло примерно один миллиард лет назад, что позволяет установить минимальный возраст вихрей.

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