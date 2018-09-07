Наночастицы берлинской лазури оказались лучше хрена

Гравюра Хокусая «Большая волна в Канагаве» выполнена c использованием берлинской лазури (она же прусская синь)

Ученые химического факультета МГУ предложили новый катализатор для восстановления пероксида водорода. Он состоит из наночастиц берлинской лазури (синий пигмент, смесь гексацианоферратов (II)) и ускоряет реакцию восстановления в 1000 раз лучше, чем пероксидаза хрена — известный «природный» катализатор этого процесса. Результаты работы опубликованы в Journal of American Chemical Society.

Пероксид (перекись) водорода — соединение с формулой H2O2. Кислород в такой молекуле находится в промежуточной степени окисления -1, поэтому пероксид является очень активным окислителем (т.е. частицей, принимающей электроны). Люди используют это вещество во многих областях: для дезинфекции сточных вод, для отбеливания в целлюлозном производстве, для обработки свежего коровьего молока. К сожалению, случаются и утечки перекиси в окружающую среду, поэтому его определение и восстановление — важная научная задача. Кроме того детектирование перекиси может использоваться в медицине для обнаружения разных заболеваний: окcидaтивнoго cтpeccа, диабета и некоторых видов рака.

Существует природный катализатор восстановления пероксидов — фермент пероксидаза, которую получают из корней хрена.

Химики из МГУ смогли воспроизвести и улучшить свойства пероксидазы, сконструировав свой собственный «нанофермент» из частиц берлинской лазури: синего красителя, известного еще с XVIII века. Это соединение представляет собой смесь комплексных цианидов железа c усредненной формулой Fe7 (CN)18.

Берлинская лазурь уже применялась ранее для каталитического определения перекиси, но ученые МГУ синтезировали ее нетрадиционным путем, использовав в процессе синтеза ту самую перекись, которую в итоге предполагается каталитически восстанавливать.

Полученные таким образом частицы имеют несколько другую микроструктуру и лучше подходят для катализа. Каталитические свойства частиц зависят от размера: большие частицы показывали лучшую активность.

Для самых лучших образцов с диаметров 570 нм каталитическая константа (параметр, который показывает, насколько быстрее протекает реакция) оказалась в 6500 раз выше, чем у пероксидазы в тех же условиях.

В дальнейшем такие катализаторы могут применяться для определения перекиси в парах. Например, недавно авторы работы предложили электрохимический сенсор с бумажным улавливателем паров: наночастицы в нем наносятся на плоский электрод, а о наличии перекиси можно судить по протекающему току.