Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Грузины раскрыли истинное отношении к России
Показан самый красивый (без шуток) российский автомобиль
Ксению Бородину осудили за то, что ее дочь ходит в садик во вторую смену
Эксперты по убийству Захарченко вышли на след: это не Украина
Назван город, в котором живут сразу 103 долларовых миллиардера
Волосы. ДорогоКто скупает волосы по всей России и сколько за них платят
На Украине рассказали, как похороны Захарченко напугали Порошенко
В пустыне в Казахстане обнаружили два корабля
Первая ведущая «Квартирного вопроса» вернулась на ТВ с новым шоу
Алена Водонаева высказалась о шоу «Замуж за Бузову»
В Сети осудили Панина за фото с гробом Кобзона - СМИ
Одежда висит: больной раком Крутой сильно похудел
«Очень тревожные данные»: Порошенко о случившемся в Крыму
Как изменится пенсия работающих пенсионеров
Показан самый красивый (без шуток) российский автомобиль
В России появилась марка JAC
Бездомный стал миллионером, строя райские пляжи во дворах домов
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем
Фоторепортажи
17Хадж: главное событие в жизни мусульманина
14Тайфун «Джеби» может стать самым мощным за четверть века
14:27 (мск), источник: Чердак

Наночастицы берлинской лазури оказались лучше хрена

Химики из МГУ синтезировали новый катализатор для селективного восстановления перексиси водорода. Он может быть полезен как в промышленности, так и в медицине.

Наверх
Гравюра Хокусая «Большая волна в Канагаве» выполнена c использованием берлинской лазури (она же прусская синь)

Ученые химического факультета МГУ предложили новый катализатор для восстановления пероксида водорода. Он состоит из наночастиц берлинской лазури (синий пигмент, смесь гексацианоферратов (II)) и ускоряет реакцию восстановления в 1000 раз лучше, чем пероксидаза хрена — известный «природный» катализатор этого процесса. Результаты работы опубликованы в Journal of American Chemical Society.

Новость
Сергей Прокудин-Горский: с чего начиналась цветная фотография в России

Пероксид (перекись) водорода — соединение с формулой H2O2. Кислород в такой молекуле находится в промежуточной степени окисления -1, поэтому пероксид является очень активным окислителем (т.е. частицей, принимающей электроны). Люди используют это вещество во многих областях: для дезинфекции сточных вод, для отбеливания в целлюлозном производстве, для обработки свежего коровьего молока. К сожалению, случаются и утечки перекиси в окружающую среду, поэтому его определение и восстановление — важная научная задача. Кроме того детектирование перекиси может использоваться в медицине для обнаружения разных заболеваний: окcидaтивнoго cтpeccа, диабета и некоторых видов рака.

Существует природный катализатор восстановления пероксидов — фермент пероксидаза, которую получают из корней хрена.

Химики из МГУ смогли воспроизвести и улучшить свойства пероксидазы, сконструировав свой собственный «нанофермент» из частиц берлинской лазури: синего красителя, известного еще с XVIII века. Это соединение представляет собой смесь комплексных цианидов железа c усредненной формулой Fe7 (CN)18.

Новость
Энергетика слюней и бумаги: новый способ получить электричество

Берлинская лазурь уже применялась ранее для каталитического определения перекиси, но ученые МГУ синтезировали ее нетрадиционным путем, использовав в процессе синтеза ту самую перекись, которую в итоге предполагается каталитически восстанавливать.

Полученные таким образом частицы имеют несколько другую микроструктуру и лучше подходят для катализа. Каталитические свойства частиц зависят от размера: большие частицы показывали лучшую активность.

Для самых лучших образцов с диаметров 570 нм каталитическая константа (параметр, который показывает, насколько быстрее протекает реакция) оказалась в 6500 раз выше, чем у пероксидазы в тех же условиях.

В дальнейшем такие катализаторы могут применяться для определения перекиси в парах. Например, недавно авторы работы предложили электрохимический сенсор с бумажным улавливателем паров: наночастицы в нем наносятся на плоский электрод, а о наличии перекиси можно судить по протекающему току.

Полученные «наноферменты» очень стабильны (их свойства не меняются после годичного хранения в физиологическом растворе) и безопасны для человека (цианидные фрагменты в них связаны в прочный и нетоксичный ион гексацианоферрата). Вполне вероятно, что они найдут применение не только в промышленных сенсорах, но и в медицинских приборах.

 В Москве удалось снять шаровую молнию (видео)
Найдена главная причина смерти мужчин в России
США подготовились к удару России по «своим» территориям в Сирии
Гневное объявление помогло вернуть украденный велосипед
Москвичи рассказали, есть ли жизнь за МКАДом (видео)
Кошка выпала с восьмого этажа на голову прохожему
Ученые назвали продукт, защищающий от приступов и инсультов
Жене Бориса Джонсона надоело терпеть его измены
Царица полей: как кукуруза разорила СССР
Спорт
Русско-турецкая война: капитан Дзюба против Луческу Сборная России стартует в Лиге наций УЕФА выездным матчем против Турции в Трабзоне. Артем Дзюба в качестве капитана и поле с проплешинами
Hi-Tech
В России создан необычный смартфон по «пугающей» цене (фото) Все части комплекса — и аппаратная, и программная — отечественного производства.
Авто
А теперь горбатый! Toyota C-HR против Mitsubishi Eclipse Cross В свое время Nissan Juke предъявил покупателям дизайнерский ультиматум — люби или отрицай. Сработало. Вот только к немолодому «Джуку» уже привыкли. Поэтому на бунтарское место рвутся сразу два компактных кроссовера. Оба свежие, японские, но очень разные
Кино
Первая ведущая «Квартирного вопроса» вернулась на ТВ с новым шоу Наталья Мальцева в новой передаче будет встречать звездных гостей и делиться секретами обустройства красивого дома
Недвижимость
Самые доступные квартиры Москвы стали еще дешевле
Овечкин поселится за МКАД
Российская элита отказалась от шубохранилищ и бункеров
Россиян заставят копить на ипотеку
Леди
Сапоги по колено вернулись в моду: как это носить (фото) Классика вытесняет с модного пьедестала ботфорты и ботильны, а мы расчехляем свои аккуратные замшевые сапожки
Мамы говорят
Ваше Величество Торсы и так далее)) 332
Irina Vorobyeva Почему я не люблю Америку. 281
Las Las Вопрос к девушкам про ЭТО 267
Angelisa родная сестра. маски сброшены? 233
Все о ремонте
Дом под Санкт-Петербургом: пышное великолепие дворцовой классики
Кухня вместо коридора: оригинальная квартира в Новой Москве
Построить с нуля: домик архитекторов у озера в Дании
Новая жизнь старого дивана: 7 идей для обновления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь