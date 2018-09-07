Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Грузины раскрыли истинное отношении к России
Показана новая «Нива» (прямо совсем новая): фото
Робби Уильямс стал отцом в третий раз
Как российские светские львицы зарабатывают на хлеб с икрой
Россиянин рассказал о побеге жены с 2-летним ребенком в Сирию
Москвичи рассказали, есть ли жизнь за МКАДомРезиновая ли Москва? Снимать или покупать жилье в столице?
Грузины раскрыли истинное отношении к России
ДНР: Убийцы Захарченко назвали организатора
Снигирь поддержала Цыганова на Венецианском кинофестивале
Валерий Фадеев покинул «Первый канал»
Меган Маркл спрятала живот под неудачным платьем - фото
Одежда висит: больной раком Крутой сильно похудел
Как выглядят звезды, отказавшиеся от пластики и ботокса
Стала модной стрижка, подходящая практически всем
Певица Тимохина получила четыре года колонии - подробности
Хайпануть решила: Пригожин об эмиграции Самойловой
Овечкин поселится за МКАД
Ипотечное бремя россиян стало легче
Фоторепортажи
17Хадж: главное событие в жизни мусульманина
14Тайфун «Джеби» может стать самым мощным за четверть века
16:10 (мск), источник: N + 1

Питание раз в день продлило жизнь мышам

Американские ученые выяснили, что длительные перерывы между приемами пищи, а также уменьшение ее калорийности улучшает здоровье и продлевает жизнь мышам.

Наверх
Источник: Mitchell et al. / Cell Metabolism 2018

Эксперимент показал, что у мышей, которых все жизнь кормили только раз в сутки, возрастные нарушения возникали позже, а жили они дольше своих сородичей с постоянным или менее ограниченным калориями доступом к еде, сообщается в Cell Metabolism.

Новость
Ученые выяснили, почему полезно меньше есть

Ограничение калорийности пищи положительно влияет на здоровье. К примеру, низкокалорийная диета помогает снизить гипергликемию у больных диабетом крыс, а кратковременное голодание делает тонкую кишку более здоровой. Причем полезно может быть не только уменьшение порций, но и ограничение приема пищи временными рамками: недавно ученые выяснили, что периодическое голодание (питание по системе 16:8) помогает избавиться от лишнего веса и понизить артериальное давление.

До сих пор, однако, неясно, у какого ограничения калорий больше преимуществ и следует ли при этом учитывать пищевую ценность потребляемой еды. Разобраться в этом решили биологи под руководством Сары Митчелл (Sarah Mitchell) из Национального института здоровья. В их эксперименте приняли участие 292 самца лабораторных мышей.

В возрасте четырех месяцев их разделили на две группы: первую группу кормили диетой с низким содержанием сахара и жира и высоким — клетчатки и белка, а вторую — обычной для лабораторных мышей диетой.

Мышей в каждой из двух групп разделили на три подгруппы: у первой был круглосуточный доступ к еде, второй можно было потреблять на 30 процентов калорий в сутки меньше, а третью кормили всего один раз в сутки, причем пищевая ценность корма была такой же, как у мышей в первой подгруппе. Всего получилось шесть небольших групп:

  • NIA-AL: здоровое питание с круглосуточным доступом к еде;
  • WIS-AL: обычное (богатое сахарозой) питание с круглосуточным доступом к еде;
  • NIA-MF: здоровое питание один раз в день (приблизительно в три часа дня);
  • WIS-MF: обычное (богатое сахарозой) питание один раз в день (приблизительно в три часа дня);
  • NIA-CR: здоровое питание один раз в день (приблизительно в три часа дня) с уменьшением калорийности пищи на 30 процентов;
  • WIS-CR: обычное (богатое сахарозой) питание один раз в день (приблизительно в три часа дня) с уменьшением калорийности пищи на 30 процентов.

Следует уточнить, что мыши из последних двух групп питались раз в сутки из-за того, что они съедали всю доступную пищу сразу и период голодания увеличивался.

Новость
Американец похудел на 76 килограммов, питаясь фастфудом

Все мыши придерживались определенного типа питания до своей естественной смерти. В течение всего исследования ученые внимательно следили за здоровьем и весом мышей: в частности, отмечали время развития характерных для преклонного возраста нарушений внутренних органов.

Мыши из группы с круглосуточным доступом к пище (в этом исследовании они считались контрольной) умирали на 25−28 недель раньше, чем мыши, которых кормили раз в день некалорийной пищей, и на 13−15 недель раньше, чем мыши, которые потребляли столько же калорий, но раз в день. Интересно, что причины смерти между группами не отличались: смертельные поражения внутренних органов (в частности, печени) просто возникали позже у мышей, которые питались в ограниченное время.

Авторы работы пришли к выводу о том, что продолжительное голодание имеет множество преимуществ перед обычным питанием по желанию. Интересно, что пищевая ценность еды на здоровье и продолжительность жизни влияла не сильно: мыши, которых кормили раз в день здоровой едой не имели больших преимуществ перед теми, кого кормили менее здоровым кормом. А вот уменьшение потребляемых калорий оказало на здоровье мышей существенное влияние. Ученые отметили, однако, что ограничением их исследования может быть то, что мыши, принявшие участие в исследовании, были исключительно самцами.

Елизавета Ивтушок

 Астрономы нашли идеальную экзопланету для «Джеймса Уэбба»
Космический телескоп «Кеплер» проснулся
В ДНР передали власть Народному Совету
Стокилограммовая модель оказалась спортивнее и здоровее худых
Тимошенко и Порошенко возглавили рейтинг кандидатов в президенты
Кошка выпала с восьмого этажа на голову прохожему
19-летняя студентка стала лучшей сварщицей России
СМИ узнали обстоятельства получения визы «отравителей» Скрипалей
Эрдоган заявил, что нельзя оставлять Идлиб Асаду
Спорт
Русско-турецкая война: капитан Дзюба против Луческу Сборная России стартует в Лиге наций УЕФА выездным матчем против Турции в Трабзоне. Артем Дзюба в качестве капитана и поле с проплешинами
Hi-Tech
В России создан необычный смартфон по «пугающей» цене (фото) Все части комплекса — и аппаратная, и программная — отечественного производства.
Авто
А теперь горбатый! Toyota C-HR против Mitsubishi Eclipse Cross В свое время Nissan Juke предъявил покупателям дизайнерский ультиматум — люби или отрицай. Сработало. Вот только к немолодому «Джуку» уже привыкли. Поэтому на бунтарское место рвутся сразу два компактных кроссовера. Оба свежие, японские, но очень разные
Кино
Первая ведущая «Квартирного вопроса» вернулась на ТВ с новым шоу Наталья Мальцева в новой передаче будет встречать звездных гостей и делиться секретами обустройства красивого дома
Недвижимость
Овечкин поселится за МКАД
Россиян заставят копить на ипотеку
Недовольным развитием Москвы посоветовали переехать
В центре Москвы построят новый стадион
Леди
Сапоги по колено вернулись в моду: как это носить (фото) Классика вытесняет с модного пьедестала ботфорты и ботильны, а мы расчехляем свои аккуратные замшевые сапожки
Дети
13-летний сын Децла копирует стиль папы Тони уже давно носит дреды, как и его известный отец (фото)
Все о ремонте
Как выбрать строительную бригаду: мнение эксперта
8 главных ошибок новичка, затеявшего ремонт
Как зонировать совмещенный санузел: 6 стильных и практичных идей
Как обустроить лучший в мире гардероб: 11 главных правил
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь