Питание раз в день продлило жизнь мышам

Источник: Mitchell et al. / Cell Metabolism 2018

Эксперимент показал, что у мышей, которых все жизнь кормили только раз в сутки, возрастные нарушения возникали позже, а жили они дольше своих сородичей с постоянным или менее ограниченным калориями доступом к еде, сообщается в Cell Metabolism.

Ограничение калорийности пищи положительно влияет на здоровье. К примеру, низкокалорийная диета помогает снизить гипергликемию у больных диабетом крыс, а кратковременное голодание делает тонкую кишку более здоровой. Причем полезно может быть не только уменьшение порций, но и ограничение приема пищи временными рамками: недавно ученые выяснили, что периодическое голодание (питание по системе 16:8) помогает избавиться от лишнего веса и понизить артериальное давление.

До сих пор, однако, неясно, у какого ограничения калорий больше преимуществ и следует ли при этом учитывать пищевую ценность потребляемой еды. Разобраться в этом решили биологи под руководством Сары Митчелл (Sarah Mitchell) из Национального института здоровья. В их эксперименте приняли участие 292 самца лабораторных мышей.

В возрасте четырех месяцев их разделили на две группы: первую группу кормили диетой с низким содержанием сахара и жира и высоким — клетчатки и белка, а вторую — обычной для лабораторных мышей диетой.

Мышей в каждой из двух групп разделили на три подгруппы: у первой был круглосуточный доступ к еде, второй можно было потреблять на 30 процентов калорий в сутки меньше, а третью кормили всего один раз в сутки, причем пищевая ценность корма была такой же, как у мышей в первой подгруппе. Всего получилось шесть небольших групп:

NIA-AL: здоровое питание с круглосуточным доступом к еде;

WIS-AL: обычное (богатое сахарозой) питание с круглосуточным доступом к еде;

NIA-MF: здоровое питание один раз в день (приблизительно в три часа дня);

WIS-MF: обычное (богатое сахарозой) питание один раз в день (приблизительно в три часа дня);

NIA-CR: здоровое питание один раз в день (приблизительно в три часа дня) с уменьшением калорийности пищи на 30 процентов;

WIS-CR: обычное (богатое сахарозой) питание один раз в день (приблизительно в три часа дня) с уменьшением калорийности пищи на 30 процентов.

Следует уточнить, что мыши из последних двух групп питались раз в сутки из-за того, что они съедали всю доступную пищу сразу и период голодания увеличивался.

Все мыши придерживались определенного типа питания до своей естественной смерти. В течение всего исследования ученые внимательно следили за здоровьем и весом мышей: в частности, отмечали время развития характерных для преклонного возраста нарушений внутренних органов.

Мыши из группы с круглосуточным доступом к пище (в этом исследовании они считались контрольной) умирали на 25−28 недель раньше, чем мыши, которых кормили раз в день некалорийной пищей, и на 13−15 недель раньше, чем мыши, которые потребляли столько же калорий, но раз в день. Интересно, что причины смерти между группами не отличались: смертельные поражения внутренних органов (в частности, печени) просто возникали позже у мышей, которые питались в ограниченное время.

Авторы работы пришли к выводу о том, что продолжительное голодание имеет множество преимуществ перед обычным питанием по желанию. Интересно, что пищевая ценность еды на здоровье и продолжительность жизни влияла не сильно: мыши, которых кормили раз в день здоровой едой не имели больших преимуществ перед теми, кого кормили менее здоровым кормом. А вот уменьшение потребляемых калорий оказало на здоровье мышей существенное влияние. Ученые отметили, однако, что ограничением их исследования может быть то, что мыши, принявшие участие в исследовании, были исключительно самцами.