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16:15 (мск), источник: РИА Новости

Аврил Лавин объявила о возвращении на сцену

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Аврил Лавин рассказала о выходе нового альбома впервые за пять лет. Сингл Head Above Water будет представлен 19 сентября, написала певица на своем сайте.

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Источник: AP 2018

В письме фанатам Лавин призналась, что долгое время чувствовала, что находится на грани жизни и смерти из-за болезни Лайма (клещевого боррелиоза).

«Я провела последние несколько лет дома, сражаясь с болезнью Лайма. Это были худшие годы моей жизни. Годы как физической, так и эмоциональной борьбы. Мне удалось превратить ее в музыку, которой действительно горжусь. Я сочиняла песни в постели и на диване, там же чаще всего их и записывала. Слова, точно передающие мой опыт, лились без усилий. Поистине… поддерживая меня, даря новые цели и смысл существования, моя музыка помогла мне исцелиться и выжить», — пишет Аврил Лавин.

О болезни певицы стало известно в апреле 2015 года.

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