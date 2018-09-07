Аврил Лавин объявила о возвращении на сцену

«Я провела последние несколько лет дома, сражаясь с болезнью Лайма. Это были худшие годы моей жизни. Годы как физической, так и эмоциональной борьбы. Мне удалось превратить ее в музыку, которой действительно горжусь. Я сочиняла песни в постели и на диване, там же чаще всего их и записывала. Слова, точно передающие мой опыт, лились без усилий. Поистине… поддерживая меня, даря новые цели и смысл существования, моя музыка помогла мне исцелиться и выжить», — пишет Аврил Лавин.