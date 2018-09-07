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16:47 (мск), источник: ТАСС

AFP: Жерара Депардье заметили в одной из гостиниц Пхеньяна

ПАРИЖ, 7 сентября. /ТАСС/. Французский актер Жерар Депардье прибыл в Пхеньян, где отмечается 70-летняя годовщина образования Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Об этом передало агентство AFP, корреспондент которого в пятницу увидел артиста в одной из гостиниц северокорейской столицы.

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Источник: AFP 2018

Сообщается, что Депардье находился в баре главного международного отеля в центре Пхеньяна, где обычно останавливаются иностранные туристы. «Будучи явно огорченным, он отклонил все просьбы дать интервью от всех журналистов, которые его узнали», — отмечает AFP, добавляя, что причины присутствия прославленного актера в столице КНДР до сих пор остаются невыясненными.

Корейская Народно-Демократическая Республика была провозглашена 9 сентября 1948 года. По случаю празднования годовщины власти страны пригласили в столицу большую группу журналистов ведущих мировых изданий из России, Китая, Японии, США, стран Европы — всего не менее сотни человек. Детали торжеств организаторы пока не раскрывают, однако, по информации северокорейской стороны, парад посетит председатель российского Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Для облегчения работы журналистов их сопровождают гиды с переводчиками. В гостинице, где размещены представители прессы, организован специальный пресс-центр на несколько десятков рабочих мест, в том числе для выхода в эфир. 47-этажный отель расположен на острове на реке Тэдонган, откуда открывается панорамный вид на столицу КНДР.

Свою поездку в Пхеньян Жерар Депардье никак не анонсировал и не комментировал. Между тем, в конце августа во Франции против него были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах. Жалобу подала 22-летняя французская актриса, которая утверждает, что послужившие основанием для иска события произошли 6 и 13 августа в парижской квартире Депардье.

Адвокат актера Эрве Темим заявил, со своей стороны, что его клиент «изумлен поданной в его отношении жалобой и категорически отрицает подобные обвинения и какие-либо противоправные действия с его стороны». Подобные обвинения «полностью противоречат характеру и личности Депардье, который теперь крайне болезненно воспринимает происходящее», заверил адвокат. В то же время он подтвердил, что «Депардье знаком с актрисой», подавшей иск. Сам артист от комментариев прессе воздержался.

Молодая актриса обвинила Депардье в домогательствах
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31 августа© Ньюстюб
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