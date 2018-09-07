AFP: Жерара Депардье заметили в одной из гостиниц Пхеньяна
ПАРИЖ, 7 сентября. /ТАСС/. Французский актер Жерар Депардье прибыл в Пхеньян, где отмечается 70-летняя годовщина образования Корейской
ПАРИЖ, 7 сентября. /ТАСС/. Французский актер Жерар Депардье прибыл в Пхеньян, где отмечается 70-летняя годовщина образования Корейской
Сообщается, что Депардье находился в баре главного международного отеля в центре Пхеньяна, где обычно останавливаются иностранные туристы. «Будучи явно огорченным, он отклонил все просьбы дать интервью от всех журналистов, которые его узнали», — отмечает AFP, добавляя, что причины присутствия прославленного актера в столице КНДР до сих пор остаются невыясненными.
Корейская
Для облегчения работы журналистов их сопровождают гиды с переводчиками. В гостинице, где размещены представители прессы, организован специальный
Свою поездку в Пхеньян Жерар Депардье никак не анонсировал и не комментировал. Между тем, в конце августа во Франции против него были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах. Жалобу подала 22-летняя французская актриса, которая утверждает, что послужившие основанием для иска события произошли 6 и 13 августа в парижской квартире Депардье.
Адвокат актера Эрве Темим заявил, со своей стороны, что его клиент «изумлен поданной в его отношении жалобой и категорически отрицает подобные обвинения и