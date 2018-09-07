AFP: Жерара Депардье заметили в одной из гостиниц Пхеньяна

Источник: AFP 2018

Сообщается, что Депардье находился в баре главного международного отеля в центре Пхеньяна, где обычно останавливаются иностранные туристы. «Будучи явно огорченным, он отклонил все просьбы дать интервью от всех журналистов, которые его узнали», — отмечает AFP, добавляя, что причины присутствия прославленного актера в столице КНДР до сих пор остаются невыясненными.

Корейская Народно-Демократическая Республика была провозглашена 9 сентября 1948 года. По случаю празднования годовщины власти страны пригласили в столицу большую группу журналистов ведущих мировых изданий из России, Китая, Японии, США, стран Европы — всего не менее сотни человек. Детали торжеств организаторы пока не раскрывают, однако, по информации северокорейской стороны, парад посетит председатель российского Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Для облегчения работы журналистов их сопровождают гиды с переводчиками. В гостинице, где размещены представители прессы, организован специальный пресс-центр на несколько десятков рабочих мест, в том числе для выхода в эфир. 47-этажный отель расположен на острове на реке Тэдонган, откуда открывается панорамный вид на столицу КНДР.

Свою поездку в Пхеньян Жерар Депардье никак не анонсировал и не комментировал. Между тем, в конце августа во Франции против него были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах. Жалобу подала 22-летняя французская актриса, которая утверждает, что послужившие основанием для иска события произошли 6 и 13 августа в парижской квартире Депардье.