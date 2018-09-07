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18:25 (мск), источник: N + 1

«Кьюриосити» получил панораму марсианского пейзажа во время пылевой бури

Аэрокосмическое агентство NASA опубликовало панораму, которую марсоход «Кьюриосити» получил во время пылевой бури на планете. Она позволяет увидеть не только окружающую местность, но и слой пыли, осевший на ровере во время непогоды.

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Источник: NASA

Одна из характерных особенностей Марса — мощные пылевые бури, которые могут длиться неделями или даже месяцами. Одна из таких началась 1 июня в Долине Настойчивости и всего за несколько дней охватила территорию площадью 18 миллионов квадратных километров. Из-за поднявшейся пыли вырос уровень непрозрачности марсианской атмосферы, что привело к прекращению работы марсохода «Оппортьюнити», питающегося от солнечных батарей. Специалистам NASA до сих пор не удается выйти с ним на связь.

Несколько позже буря добралась и до ровера «Кьюриосити», но в отличие от своего «брата» он использует радиоизотопный термоэлектрический генератор (РИТЭГ) в качестве источника энергии. Поэтому с помощью марсохода ученые намерены выяснить, почему одни пылевые бури разрастаются до планетарных масштабов и длятся месяцами, а другие быстро затихают.

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9 августа «Кьюриосити», находящийся сейчас на нижнем уступе горного хребта Веры Рубин, получил 360 градусную панораму. Она показывает, как изменилась марсианская атмосфера во время бури. Кроме того, на ней виден и сам ровера, на его корпусе хорошо различим слой пыли.

На заднем плане видна последняя научная цель бура «Кьюриосити», область Стоер, названная в честь шотландского города, в озерных отложениях вблизи которого были сделаны важные открытия, касающиеся древней жизни на Земле. Команда миссии отмечает, что им удалось взять пробу марсианского грунта новым способом: в 2016 году сверло заело, в результате чего пришлось придумать альтернативный способ бурения поверхности Марса.

В мае к Марсу отправился посадочный аппарат InSight, предназначенный для изучения внутренней структуры Марса, а также два спутника Mars Cube One. Предполагается, что они достигнут планеты в ноябре 2018 года.

Кристина Уласович

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