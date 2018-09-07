«Кьюриосити» получил панораму марсианского пейзажа во время пылевой бури

Источник: NASA

Одна из характерных особенностей Марса — мощные пылевые бури, которые могут длиться неделями или даже месяцами. Одна из таких началась 1 июня в Долине Настойчивости и всего за несколько дней охватила территорию площадью 18 миллионов квадратных километров. Из-за поднявшейся пыли вырос уровень непрозрачности марсианской атмосферы, что привело к прекращению работы марсохода «Оппортьюнити», питающегося от солнечных батарей. Специалистам NASA до сих пор не удается выйти с ним на связь.

Несколько позже буря добралась и до ровера «Кьюриосити», но в отличие от своего «брата» он использует радиоизотопный термоэлектрический генератор (РИТЭГ) в качестве источника энергии. Поэтому с помощью марсохода ученые намерены выяснить, почему одни пылевые бури разрастаются до планетарных масштабов и длятся месяцами, а другие быстро затихают.

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9 августа «Кьюриосити», находящийся сейчас на нижнем уступе горного хребта Веры Рубин, получил 360 градусную панораму. Она показывает, как изменилась марсианская атмосфера во время бури. Кроме того, на ней виден и сам ровера, на его корпусе хорошо различим слой пыли.

На заднем плане видна последняя научная цель бура «Кьюриосити», область Стоер, названная в честь шотландского города, в озерных отложениях вблизи которого были сделаны важные открытия, касающиеся древней жизни на Земле. Команда миссии отмечает, что им удалось взять пробу марсианского грунта новым способом: в 2016 году сверло заело, в результате чего пришлось придумать альтернативный способ бурения поверхности Марса.

В мае к Марсу отправился посадочный аппарат InSight, предназначенный для изучения внутренней структуры Марса, а также два спутника Mars Cube One. Предполагается, что они достигнут планеты в ноябре 2018 года.