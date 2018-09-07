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17:02 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Пол Маккартни впервые за пять лет выпустил новый альбом

Пластинка носит название Egypt Station.

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После долгого перерыва легендарный британский музыкант, бывший участник группы The Beatles Пол Маккартни выпустил новый сольный альбом.

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В пластинке под названием Egypt Station собраны 16 треков, в том числе три сингла.

«Come On To Me», «I Donʼt Know» и «Fuh You», которые Маккартни презентовал чуть раньше.

«Мне нравится словосочетание “Egypt Station”. Для меня это некое волшебное место, где рождается музыка», — пояснил название альбома Маккартни.

Предыдущий студийный альбом музыканта под названием «New» вышел в 2013 году. В мае 2018 года во время торжественной церемонии в Букингемском дворце королева Елизавета II вручила 75-летнему сэру Полу орден «Кавалеров Почета» за достижения в области музыки.

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