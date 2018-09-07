Пол Маккартни впервые за пять лет выпустил новый альбом

После долгого перерыва легендарный британский музыкант, бывший участник группы The Beatles Пол Маккартни выпустил новый сольный альбом.

В пластинке под названием Egypt Station собраны 16 треков, в том числе три сингла.

«Come On To Me», «I Donʼt Know» и «Fuh You», которые Маккартни презентовал чуть раньше.

«Мне нравится словосочетание “Egypt Station”. Для меня это некое волшебное место, где рождается музыка», — пояснил название альбома Маккартни.