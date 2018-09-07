Пол Маккартни впервые за пять лет выпустил новый альбом
Пластинка носит название Egypt Station.
Пластинка носит название Egypt Station.
После долгого перерыва легендарный британский музыкант, бывший участник группы The Beatles Пол Маккартни выпустил новый сольный альбом.
В пластинке под названием Egypt Station собраны 16 треков, в том числе три сингла.
«Come On To Me», «I Donʼt Know» и «Fuh You», которые Маккартни презентовал чуть раньше.
«Мне нравится словосочетание “Egypt Station”. Для меня это некое волшебное место, где рождается музыка», — пояснил название альбома Маккартни.
Предыдущий студийный альбом музыканта под названием «New» вышел в 2013 году. В мае 2018 года во время торжественной церемонии в Букингемском дворце королева Елизавета II вручила 75-летнему сэру Полу орден «Кавалеров Почета» за достижения в области музыки.