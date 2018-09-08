Инопланетный пейзаж. Как выглядят вулканические дюны в США (фото)
Природа заметно постаралась над созданием этого ландшафта.
Природа заметно постаралась над созданием этого ландшафта.
Совершенно необычное природное образование можно наблюдать в Национальном Вулканическом парке Лассен в Северной Калифорнии, США.
Как понятно из названия, парк тут непростой. На его территории находятся сразу четыре разных видов вулканов: лавовый конус, шлаковый конус, щитовой вулкан и стратовулкан. Все они действующие, но дремлют уже более ста лет.
Свое название
Разноцветные холмы были сформированы в результате окисления вулканического пепла во время извержения. Яркие цвета получились