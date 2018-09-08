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15:23 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Инопланетный пейзаж. Как выглядят вулканические дюны в США (фото)

Природа заметно постаралась над созданием этого ландшафта.

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Источник: SteenJepsen/СС0

Совершенно необычное природное образование можно наблюдать в Национальном Вулканическом парке Лассен в Северной Калифорнии, США.

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Как понятно из названия, парк тут непростой. На его территории находятся сразу четыре разных видов вулканов: лавовый конус, шлаковый конус, щитовой вулкан и стратовулкан. Все они действующие, но дремлют уже более ста лет.

Свое название Лассен-Волканик получил благодаря крупнейшему своему вулкану с лавовым конусом — Лассен-кПи. Именно благодаря его извержению в 1917 году появился тот пейзаж, который можно наблюдать сейчас: грязевые котлы, бурлящие горячие источники, разноцветные ядовитые озера и одна из главных достопримечательностей парка — вулканические дюны.

Разноцветные холмы были сформированы в результате окисления вулканического пепла во время извержения. Яркие цвета получились из-за того, что пепел оседал прямо на раскаленные потоки лавы.

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