Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Заявление телохранителя Захарченко изменило ход расследования
Показана новая «Нива» (прямо совсем новая): фото
5 российских звезд, в чьи роды не поверили поклонники
«Здесь никто никуда не спешит»: история россиянки о жизни в Вене
Стало известно, почему от Медведева ушла пресс-секретарь Тимакова
Какое направление стало самым выгодным для отдыха Билеты в несколько европейских стран начали продавать с большой скидкой, несмотря на рост доллара и евро
В пустыне посреди Казахстана обнаружили два огромных корабля
Борющаяся с раком ведущая объявила о скорой смерти
Первая ведущая «Квартирного вопроса» вернулась на ТВ с новым шоу
Алена Водонаева высказалась о шоу «Замуж за Бузову»
Меган Маркл спрятала живот под неудачным платьем - фото
Одежда висит: больной раком Крутой сильно похудел
«Очень тревожные данные»: Порошенко о случившемся в Крыму
Как изменится пенсия работающих пенсионеров
Старую «Ниву», наконец, обновили
В России резко подорожал пропан-бутан
«Потайные» двери: за и против использования в интерьере
Овечкин поселится за МКАД
Фоторепортажи
14Тайфун «Джеби» может стать самым мощным за четверть века
11Британия назвала имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей
17:38 (мск), источник: BBC News Русская служба

Израильские ученые: пробиотики не несут практически никакой пользы

Группа израильских ученых пришла к выводу, что продукты, обогащенные пробиотиками — биологически активными добавками, содержащими живые микрокультуры, — на самом деле практически бесполезны.

Наверх
Источник: Imoflow/СС0

Они провели одно из наиболее детальных исследований того, что происходит с организмом человека при употреблении пробиотиков.

Новость
Без него нельзя: когда сахар вам необходим

Широко рекламируемые пробиотики считаются полезными для желудочно-кишечного тракта, но результаты исследования показали, что они либо оказывают слабый эффект на организм, либо вообще никакого. Исследователи пришли к выводу, что в будущем пробиотики нужно будет адаптировать к потребностям конкретного потребителя.

Команда ученых из Института имени Вейцмана составила коктейль из пробиотиков, использовав 11 бактерий, включая лактобациллы и бифидобактерии. Полученный коктейль давали 25 добровольцам на протяжении месяца.

Затем у участников экспериментов под наркозом взяли пробы из различных участков желудка, а также толстого и тонкого кишечника.

Ученые проверяли, где бактерии успешно образовали колонии, и привело ли это к каким-либо изменениям в активности кишечника. Результаты, опубликованные в журнале Cell, показывают, что в половине случаев поступившие в организм с пищей полезные бактерии незамедлительно покинули его естественным путем.

В остальных случаях они задерживались в организме ненадолго.

Человек и микробы

  • Мы в большей степени микробы, нежели люди; если посчитать все клетки в теле человека, то окажется, что лишь 43% из них — человеческие
  • Остальное — это микробиом человека, который включает бактерии, вирусы, грибы и одноклеточные археи
  • Геном человека состоит из 20 тысяч генов
  • Если сложить вместе все гены, составляющие микробиом человека, получится число в диапазоне от 2 млн до 20 млн
  • Это — так называемый второй геном, и от него зависит склонность к болезням, включая аллергии, ожирение, воспаление кишечника, болезнь Паркинсона. Также он влияет на усвоение противораковых препаратов, на развитие депрессии и возникновение аутизма

Стенки кишечника служат домом для триллионов бактерий, и у каждого человека их набор уникален.

По словам профессора Эрана Элинава, было бы ошибкой надеяться, что «универсальные» пробиотики окажутся одинаково эффективны для всех:

В этом смысле покупка пробиотиков в супермаркете — без индивидуализации, без адаптации к потребностям организма-хозяина или хотя бы части популяции, довольно бессмысленна.

Исследователи также провели эксперимент с воздействием пробиотиков на организм после приема курса антибиотиков, которые убивают как полезные, так и вредные бактерии.

Новость
Прием антибиотика спровоцировал синдром «черного волосатого языка»

Результаты эксперимента показали, что в таких случаях возникают задержки в восстановлении здоровых бактерий.

«Вопреки устоявшемуся мнению, что пробиотики безвредны, эксперимент выявил новый потенциальный побочный эффект употребления пробиотиков с антибиотиками, который может иметь долгосрочные последствия», — говорит Элинав.

В то же время доказана польза пробиотиков в некоторых случаях: например, они способствуют защите недоношенных детей от некротизирующего энтероколита.

И это дает поле для надежды на то, что понимание сложных взаимоотношений микробиома с человеческим организмом позволит разработать новые методики лечения болезней.

Профессор Тревор Лоули из британского Института Сенгера не удивлен результатами исследования своих израильских коллег.

«Пробиотики открыты уже давно, и они подвергаются все более скрупулезному анализу. Эти исследования — новаторские, и их результаты требуют подтверждения. У кишечника есть естественное свойство блокировать образование колоний бактерий, и мы должны найти способ обойти это», — говорит ученый.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Украинская церковь на финишной прямой: Константинополь переходит в контр...
Быстрый переворот: ДНР освободили от команды Захарченко за 11 минут
Президенты России, Турции и Ирана обсудили ситуацию в Идлибе
Двукратную олимпийскую чемпионку парализовало
Стокилограммовая модель оказалась спортивнее и здоровее худых
72-летний аристократ и мультимиллионер отчаялся найти жену
Кошка выпала с восьмого этажа на голову прохожему
19-летняя студентка стала лучшей сварщицей России
СМИ узнали обстоятельства получения визы «отравителей» Скрипалей
Спорт
Русско-турецкая война: капитан Дзюба против Луческу Сборная России стартует в Лиге наций УЕФА выездным матчем против Турции в Трабзоне. Артем Дзюба в качестве капитана и поле с проплешинами
Hi-Tech
В России создан необычный смартфон по «пугающей» цене (фото) Все части комплекса — и аппаратная, и программная — отечественного производства.
Авто
А теперь горбатый! Toyota C-HR против Mitsubishi Eclipse Cross В свое время Nissan Juke предъявил покупателям дизайнерский ультиматум — люби или отрицай. Сработало. Вот только к немолодому «Джуку» уже привыкли. Поэтому на бунтарское место рвутся сразу два компактных кроссовера. Оба свежие, японские, но очень разные
Кино
Первая ведущая «Квартирного вопроса» вернулась на ТВ с новым шоу Наталья Мальцева в новой передаче будет встречать звездных гостей и делиться секретами обустройства красивого дома
Недвижимость
Самые доступные квартиры Москвы стали еще дешевле
Овечкин поселится за МКАД
Российская элита отказалась от шубохранилищ и бункеров
Россиян заставят копить на ипотеку
Леди
Сапоги по колено вернулись в моду: как это носить (фото) Классика вытесняет с модного пьедестала ботфорты и ботильны, а мы расчехляем свои аккуратные замшевые сапожки
Мамы говорят
Irina Vorobyeva Почему я не люблю Америку. 424
Ваше Величество Торсы и так далее)) 420
Angelisa родная сестра. маски сброшены? 265
excerption Для тех, кто любит еврейский юмор. 255
Все о ремонте
8 идей, как преобразить интерьер с помощью цвета
Маленькая двушка с интерьером, как в загородном доме
5 советов, как разместить бытовую технику, не испортив дизайн
Как дизайнер оформила трешку в Мытищах
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь