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19:01 (мск), источник: Газета.Ру

Жители Аляски не заметили цунами высотой 200 метров

На Аляску обрушилось цунами высотой 200 метров, но этого никто не заметил. Ученые выяснили, что таяние ледников способно вызывать такие природные явления и в других частях света.

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Источник: AP 2018

Цунами высотой почти 200 метров — не фантастика и не выдумка голливудских режиссеров. Такие экстремальные события происходят на Земле, и последнее случилось буквально недавно — лишь три года назад, у побережья Аляски.

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Случившееся в октябре 2015 года во фьорде Таан на юго-востоке штата ученые называют четвертым по величине цунами, достоверно зафиксированным, правда, уже постфактум, за последние сто лет. А его причина — таяние ледника, повлекшее гигантский оползень, наводит ученых на мысль, что подобные катастрофические события могут в будущем все чаще происходить в различных частях света. «Все больше подобных оползней будет происходить по мере того, как горные ледники и вечная мерзлота будут таять», — предполагает команда авторов под руководством Бретвуда Хаймана в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

«40 лет назад фьорд Таан вовсе не существовал. Он был заполнен льдом», — пояснил Дэн Шугар, геофизик из Университета штата Вашингтон в Такоме, один из 32 авторов статьи, среди которых ученые из США, Канады и Германии.

Однако в период с 1961 по 1991 год ледник Тиндалл отступил примерно на 300 метров и остановился в нынешнем положении. Однако отход ледника от входа побережья не только полностью обнажил фьорд. Этот процесс сдвинул лед, ранее подпиравший огромный массив горных пород, которые потеряли свою опору.

Расчеты показали, что в залив в результате оползня обрушилось порядка 180 млн т камней и грунта, которые вызвали цунами.

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Когда лишенная поддержки масса камней устремилась в довольно узкий залив, это привело к возникновению огромного цунами, волна которого неслась со скоростью порядка 100 километров в час, рассчитали ученые.

«Представьте шар от боулинга, прошенный к вам в ванну, — пояснил Шугар. — Вода будет двигаться во все стороны, но когда упрется в стенку, ей некуда будет деться. И единственный выход будет — наверх».

По словам специалиста, это цунами было не самым высоким из известных науке, но близким к рекордным. Кстати, его разрушительное действие простиралось примерно на 20 километров побережья фьорда.

Самым высоким из задокументированных было цунами в заливе Литуйя, и это было довольно схожее событие — оползень пошел вниз, задел оконечность ледника и вошел в воду фьорда. В том случае ему предшествовало крупное землетрясение.
Дэн Шугар
геофизик

Тогда, в 1958 году высота обрушившегося на берег цунами достигла 500 метров, жертвами стали пять человек.

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Понять, что во фьорде Таан сошел оползень, ученым помог сейсмический отклик, и прибыли они туда относительно быстро — спустя восемь месяцев. На месте они стали заниматься обследованием береговой линии, поваленных деревьев, принесенных цунами груд камней и других обломков.

В результате этого гигантского цунами, наблюдавшегося в замкнутом фьорде, никто не пострадал, однако ученые допускают, что внутри такого фьорда в неподходящий момент времени мог, например, находиться круизный лайнер. Кроме того, не так давно в результате аналогичного цунами, вызванного таянием ледника в Гренландии, погибли четыре человека.

На основе своих выводов ученые предлагают заняться поиском и мониторингом аналогичных мест на Земле. По их мнению, подобные цунами могут создавать опасность у побережья Гренландии, Патагонии и Норвегии.

Авторы определенно правы, предлагая определять, картировать и отслеживать зоны потенциальных угроз, чтобы минимизировать будущий ущерб от цунами, вызванных оползнями.
Мартин Люти
географ из университета Цюриха (в исследовании не участвовал)

«Оползень и цунами, вызванные таянием ледника во фьорде Таан, демонстрируют угрозу, исходящую от изменения климата», — пишут авторы. Между тем цунами не единственные катастрофические последствия, которые могут быть вызваны таянием ледников. В горах таяние льда может приводить к образованию высокогорных озер, которые в один момент могут прорваться, вызвав оползни и наводнения с тяжелыми последствиями.

Накануне Минприроды предупредило, что многочисленные природные катаклизмы угрожают территории России в результате глобального потепления, которое в нашей стране происходит быстрее, чем в среднем на планете. Не исключено, что в скором времени россиян ждут засухи в одних регионах и наводнения в других. Эти процессы повлекут за собой разрушение захоронений радиоактивных веществ и гражданской инфраструктуры, уничтожение урожаев, остановки электростанций и в конечном счете — технологические катастрофы. Неотвратимые бедствия принесет таяние вечной мерзлоты.

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