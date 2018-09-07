Жители Аляски не заметили цунами высотой 200 метров
На Аляску обрушилось цунами высотой 200 метров, но этого никто не заметил. Ученые выяснили, что таяние ледников способно вызывать такие природные явления и в других частях света.
На Аляску обрушилось цунами высотой 200 метров, но этого никто не заметил. Ученые выяснили, что таяние ледников способно вызывать такие природные явления и в других частях света.
Цунами высотой почти 200 метров — не фантастика и не выдумка голливудских режиссеров. Такие экстремальные события происходят на Земле, и последнее случилось буквально недавно — лишь три года назад, у побережья Аляски.
Случившееся в октябре 2015 года во фьорде Таан на
«40 лет назад фьорд Таан вовсе не существовал. Он был заполнен льдом», — пояснил Дэн Шугар, геофизик из Университета штата Вашингтон в Такоме, один из 32 авторов статьи, среди которых ученые из США, Канады и Германии.
Расчеты показали, что в залив в результате оползня обрушилось порядка 180 млн т камней и грунта, которые вызвали цунами.
Когда лишенная поддержки масса камней устремилась в довольно узкий залив, это привело к возникновению огромного цунами, волна которого неслась со скоростью порядка 100 километров в час, рассчитали ученые.
«Представьте шар от боулинга, прошенный к вам в ванну, — пояснил Шугар. — Вода будет двигаться во все стороны, но когда упрется в стенку, ей некуда будет деться. И единственный выход будет — наверх».
По словам специалиста, это цунами было не самым высоким из известных науке, но близким к рекордным. Кстати, его разрушительное действие простиралось примерно на 20 километров побережья фьорда.
Самым высоким из задокументированных было цунами в заливе Литуйя, и это было довольно схожее событие — оползень пошел вниз, задел оконечность ледника и вошел в воду фьорда. В том случае ему предшествовало крупное землетрясение.
Тогда, в 1958 году высота обрушившегося на берег цунами достигла 500 метров, жертвами стали пять человек.
Понять, что во фьорде Таан сошел оползень, ученым помог сейсмический отклик, и прибыли они туда относительно быстро — спустя восемь месяцев. На месте они стали заниматься обследованием береговой линии, поваленных деревьев, принесенных цунами груд камней и других обломков.
В результате этого гигантского цунами, наблюдавшегося в замкнутом фьорде, никто не пострадал, однако ученые допускают, что внутри такого фьорда в неподходящий момент времени мог, например, находиться круизный лайнер. Кроме того, не так давно в результате аналогичного цунами, вызванного таянием ледника в Гренландии, погибли четыре человека.
На основе своих выводов ученые предлагают заняться поиском и мониторингом аналогичных мест на Земле. По их мнению, подобные цунами могут создавать опасность у побережья Гренландии, Патагонии и Норвегии.
Авторы определенно правы, предлагая определять, картировать и отслеживать зоны потенциальных угроз, чтобы минимизировать будущий ущерб от цунами, вызванных оползнями.
«Оползень и цунами, вызванные таянием ледника во фьорде Таан, демонстрируют угрозу, исходящую от изменения климата», — пишут авторы. Между тем цунами не единственные катастрофические последствия, которые могут быть вызваны таянием ледников. В горах таяние льда может приводить к образованию высокогорных озер, которые в один момент могут прорваться, вызвав оползни и наводнения с тяжелыми последствиями.
Накануне Минприроды предупредило, что многочисленные природные катаклизмы угрожают территории России в результате глобального потепления, которое в нашей стране происходит быстрее, чем в среднем на планете. Не исключено, что в скором времени россиян ждут засухи в одних регионах и наводнения в других. Эти процессы повлекут за собой разрушение захоронений радиоактивных веществ и гражданской инфраструктуры, уничтожение урожаев, остановки электростанций и в конечном счете — технологические катастрофы. Неотвратимые бедствия принесет таяние вечной мерзлоты.