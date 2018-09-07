Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинские СМИ: убийство главы ДНР было инсценировано
Показан самый красивый (без шуток) российский автомобиль
Охрана магазина из-за неоплаченного леденца задержала ребенка
У туристов появится препятствие в самую посещаемую страну
Путин сделал предупреждение на саммите
Москвичи рассказали, есть ли жизнь за МКАДомРезиновая ли Москва? Снимать или покупать жилье в столице?
Борющаяся с раком телеведущая объявила о скорой смерти
ДНР: Убийцы Захарченко назвали организатора
Снигирь поддержала Цыганова на Венецианском кинофестивале
Валерий Фадеев покинул «Первый канал»
Меган Маркл спрятала живот под неудачным платьем - фото
Одежда висит: больной раком Крутой сильно похудел
Количество шагов в день, которое позволит хорошо выглядеть
«Дикость»: россиянка об услуге туристам в Исландии
Новые «Лады»: одна — для скорости, вторая — для бездорожья
Новый Nissan Juke тоже будет «странным»
Бездомный стал миллионером, строя райские пляжи во дворах домов
Москвичи отказались от больших квартир
Фоторепортажи
14Тайфун «Джеби» может стать самым мощным за четверть века
10Китай всерьез занялся гидроэнергетическими проектами
20:25 (мск), источник: N + 1

Зоологи обнаружили в Антарктиде сотни мумий пингвинов

Зоологи нашли свидетельства двух масштабных вымираний колоний пингвинов Адели, которые произошли около 750 и 200 лет назад.

Наверх
Источник: Journal of Geophysical Research

Они обнаружили на побережье Восточной Антарктиды около ста мумий птиц, спрятанных под слоем снега, сообщается в журнале Journal of Geophysical Research. Исследователи объясняют эти события сильными осадками, которые вынудили животных покинуть многочисленные субколонии. Ожидается, что такие погодные условия станут более распространенными в результате изменения климата на планете, что сделает массовые вымирания более вероятными.

Новость
Из музея в США похитили тысячи живых пауков

Глобальное изменение климата на планете приводит к самым разным последствиям, которые отражаются как на отдельных видах, так и на целых экосистемах. В частности, ученые опасаются увеличения количества осадков в отдельных регионах, в результате которого может произойти смещение климатических зон. Несмотря на то, что недавний анализ не выявил повсеместных изменений, исследователи в последние десятилетия уже неоднократно отмечали усиленное выпадение снега в Антарктиде, которое приводило к гибели местных обитателей, в том числе и пингвинов Адели.

Группа ученых под руководством Юэсун Гао (Yuesong Gao) из Университета науки и технологий в Китае изучала останки пингвинов Адели (Pygoscelis adeliae) на полуострове Лонг (Long Peninsula) в районе Берега Ингрид Кристенсен.

В этой области зоологи обнаружили многочисленные покинутые колонии, а также останки птиц и их фрагменты — в основном это были маленькие птенцы. В некоторых местах количество трупов достигало 10−15 на квадратный метр.

Чтобы выяснить, что стало причиной вымирания животных, исследователи провели радиоуглеродное датирование обнаруженных останков. В сочетании с химическим анализом отложений, в которых были найдены мумии, исследователи пришли к выводу, что массовая гибель птиц происходила в два этапа: около 750 и около 200 лет назад. Некоторые останки также относились к современной эпохе.

Новость
Реактивные птицы: открыт неожиданный факт о пингвинах

Редкость подобных событий, по мнению ученых, говорит о том, что они были вызваны экстремальными погодными аномалиями. Увеличение летних осадков или таяния снега может приводить к гипотермии и, как следствие, низкой выживаемости цыплят: наблюдения показывают, что из-за этого в последние несколько десятилетий исчезли несколько колоний.

Исследование окружающей местности, в частности пород и льда, говорит в пользу гипотезы группы Гао, однако об этом нельзя утверждать с уверенностью. Зоологи отмечают, что наблюдаемые климатические тенденции последних десятилетий в Арктике, в частности увеличение осадков, могут также стать причиной новой массовой гибели пингвинов Адели.

Кристина Уласович.

 Зоологи обнаружили в Антарктиде сотни мумий пингвинов
Устройство для управления тараканом научили собирать данные о его движениях
Никки Хейли: Россия и Иран хотят нанести удары по мирным жителям
Двукратную олимпийскую чемпионку парализовало
Власти усложнят ипотеку для бедных
200 метров высотой: цунами, которое никто не заметил
Стокилограммовая модель оказалась спортивнее и здоровее худых
72-летний аристократ и мультимиллионер отчаялся найти жену
Спорт
Неймар попросил представителя «Барселоны» помочь ему вернуться Бразильцу не нравится соперничество за роль лидера «ПСЖ» с форвардами Эдинсоном Кавани и Килианом Мбаппе
Hi-Tech
В России создан необычный смартфон по «пугающей» цене (фото) Все части комплекса — и аппаратная, и программная — отечественного производства.
Авто
А теперь горбатый! Toyota C-HR против Mitsubishi Eclipse Cross В свое время Nissan Juke предъявил покупателям дизайнерский ультиматум — люби или отрицай. Сработало. Вот только к немолодому «Джуку» уже привыкли. Поэтому на бунтарское место рвутся сразу два компактных кроссовера. Оба свежие, японские, но очень разные
Кино
Первая ведущая «Квартирного вопроса» вернулась на ТВ с новым шоу Наталья Мальцева в новой передаче будет встречать звездных гостей и делиться секретами обустройства красивого дома
Недвижимость
Россиян заставят копить на ипотеку
Самые доступные квартиры Москвы стали еще дешевле
Российская элита отказалась от шубохранилищ и бункеров
Овечкин поселится за МКАД
Леди
Сапоги по колено вернулись в моду: как это носить (фото) Классика вытесняет с модного пьедестала ботфорты и ботильны, а мы расчехляем свои аккуратные замшевые сапожки
Дети
13-летний сын Децла копирует стиль папы Тони уже давно носит дреды, как и его известный отец (фото)
Все о ремонте
Дом под Санкт-Петербургом: пышное великолепие дворцовой классики
Кухня вместо коридора: оригинальная квартира в Новой Москве
Построить с нуля: домик архитекторов у озера в Дании
Новая жизнь старого дивана: 7 идей для обновления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь