Зоологи обнаружили в Антарктиде сотни мумий пингвинов

Источник: Journal of Geophysical Research

Они обнаружили на побережье Восточной Антарктиды около ста мумий птиц, спрятанных под слоем снега, сообщается в журнале Journal of Geophysical Research. Исследователи объясняют эти события сильными осадками, которые вынудили животных покинуть многочисленные субколонии. Ожидается, что такие погодные условия станут более распространенными в результате изменения климата на планете, что сделает массовые вымирания более вероятными.

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Глобальное изменение климата на планете приводит к самым разным последствиям, которые отражаются как на отдельных видах, так и на целых экосистемах. В частности, ученые опасаются увеличения количества осадков в отдельных регионах, в результате которого может произойти смещение климатических зон. Несмотря на то, что недавний анализ не выявил повсеместных изменений, исследователи в последние десятилетия уже неоднократно отмечали усиленное выпадение снега в Антарктиде, которое приводило к гибели местных обитателей, в том числе и пингвинов Адели.

Группа ученых под руководством Юэсун Гао (Yuesong Gao) из Университета науки и технологий в Китае изучала останки пингвинов Адели (Pygoscelis adeliae) на полуострове Лонг (Long Peninsula) в районе Берега Ингрид Кристенсен.

В этой области зоологи обнаружили многочисленные покинутые колонии, а также останки птиц и их фрагменты — в основном это были маленькие птенцы. В некоторых местах количество трупов достигало 10−15 на квадратный метр.

Чтобы выяснить, что стало причиной вымирания животных, исследователи провели радиоуглеродное датирование обнаруженных останков. В сочетании с химическим анализом отложений, в которых были найдены мумии, исследователи пришли к выводу, что массовая гибель птиц происходила в два этапа: около 750 и около 200 лет назад. Некоторые останки также относились к современной эпохе.

Редкость подобных событий, по мнению ученых, говорит о том, что они были вызваны экстремальными погодными аномалиями. Увеличение летних осадков или таяния снега может приводить к гипотермии и, как следствие, низкой выживаемости цыплят: наблюдения показывают, что из-за этого в последние несколько десятилетий исчезли несколько колоний.

Исследование окружающей местности, в частности пород и льда, говорит в пользу гипотезы группы Гао, однако об этом нельзя утверждать с уверенностью. Зоологи отмечают, что наблюдаемые климатические тенденции последних десятилетий в Арктике, в частности увеличение осадков, могут также стать причиной новой массовой гибели пингвинов Адели.