Генпрокуратура рассмотрит запрос сенатора Белякова по поводу клипа группы «Ленинград»

В Генпрокуратуре РФ намерены рассмотреть запрос члена Совета Федерации Антона Белякова о проверке в отношении размещенного в интернете клипа группы «Ленинград» и в случае необходимости принять соответствующие меры.

Отметив, что запрос сенатора пока не поступил в генпрокуратуру России, ее официальный представитель Александр Куренной заявил «Интерфаксу»: «Как только обращение поступит, оно будет рассмотрено в полном соответствии с законной процедурой».

Мы должны будем внимательно посмотреть на суть обращения, и в случае, если мы посчитаем, что какие-то меры прокурорского реагирования должны вслед за этим наступить, они наступят. Если нет, то ему будет дан соответствующий ответ. Александр Куренной официальный представитель Генпрокуратуры

По данным СМИ, Беляков обратился в Генпрокуратуру с запросом по поводу размещенного на YouTube клипа группы «Ленинград» под названием «Не хочу быть москвичом», который, по мнению сенатора, «содержит нецензурную брань и пропагандирует асоциальный образ жизни».