Генпрокуратура рассмотрит запрос сенатора Белякова по поводу клипа группы «Ленинград»
Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU — Сенатор усмотрел в клипе «Не хочу быть москвичом» пропаганду асоциального образа жизни.
Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU — Сенатор усмотрел в клипе «Не хочу быть москвичом» пропаганду асоциального образа жизни.
В Генпрокуратуре РФ намерены рассмотреть запрос члена Совета Федерации Антона Белякова о проверке в отношении размещенного в интернете клипа группы «Ленинград» и в случае необходимости принять соответствующие меры.
Отметив, что запрос сенатора пока не поступил в генпрокуратуру России, ее официальный представитель Александр Куренной заявил «Интерфаксу»: «Как только обращение поступит, оно будет рассмотрено в полном соответствии с законной процедурой».
Мы должны будем внимательно посмотреть на суть обращения, и в случае, если мы посчитаем, что
какие-томеры прокурорского реагирования должны вслед за этим наступить, они наступят. Если нет, то ему будет дан соответствующий ответ.
По данным СМИ, Беляков обратился в Генпрокуратуру с запросом по поводу размещенного на YouTube клипа группы «Ленинград» под названием «Не хочу быть москвичом», который, по мнению сенатора, «содержит нецензурную брань и пропагандирует асоциальный образ жизни».
Беляков просит генпрокурора Юрия Чайку дать «правовую оценку обозначенному контенту и способам его распространения», а в случае установления фактов нарушения действующего законодательства «принять предусмотренные законом меры по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим эту информацию». При этом сенатор апеллирует к требованиям закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».