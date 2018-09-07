Ископаемые источники энергии должны уйти в прошлое

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Зеленая экономика — основной мировой тренд, набирающий все большие обороты, суть которого заключается в отказе от модели развития, основанной на ископаемом топливе и принципиально новом подходе к организации жизни. Вынужденная ли это мера? Безусловно, да — стремительное изменение климата в результате деятельности человека заставило власти ведущих экономик мира задуматься над тем, как уберечь планету, страну, город и свою семью от надвигающейся катастрофы. Без участия бизнеса решить данную проблему — невозможно.

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О том, какие шаги необходимо предпринять для того, чтобы мировая экономика стала, как можно более «зеленой» уже в ближайшее время, обсуждали участники Климатического форума городов, проходившего в Москве 6—7 сентября — представители власти, предприниматели и ведущие специалисты-экологи, для которых форум, несмотря на молодость, уже успел стать значимой дискуссионной площадкой.

Первый день мероприятия был посвящен анализу климатической повестки современного города, во второй, участники встречи говорили о том, как развивать партнерство между бизнесом и властью для перехода к эффективной низкоуглеродной экономике.

Ключевой показатель

«Слово “климат” — не означает начало узкоспециального экологического разговора. Просто климатические показатели сегодня — это показатели “верхнего уровня”, показатели ресурсной эффективности экономики в целом», — заявил в ходе пленарного заседания руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.

Есть прямая связь между сокращением выбросов парниковых газов и сокращением общего загрязнения, энергоэффективностью, экономией ресурсов, технологическим прогрессом. Антон Кульбачевский руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Стремительное изменение климата привело к необходимости принимать международные меры по защите экологии, и в будущем такие меры могут стать обязательными для всех, отметили участники форума. На сегодняшний день 180 стран мира договорились о необходимости координации действий для удержания роста приземной температуры в пределах 2 градусов Цельсия и, как следствие о привидении финансовых потоков в соответствии с траекторией, характеризующейся низким уровнем выброса парниковых газов, рассказал модератор пленарного заседания, член генерального совета «Деловой России» Олег Плужников.

Где взять средства для перехода экономик этих стран на низкоуглеродные рельсы?

По оценкам Всемирного банка, чтобы перейти к экономике, ориентированной на низкоуглеродное развитие, к 2030-му году потребуется около 700 миллиардов долларов инвестиций, и примерно треть этой суммы должна идти из системы регулирования выбросов.

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Многие страны уже пошли по пути регулирования экологической ситуации и контроля за загрязнением. В этой сфере все меняется так стремительно, что в ближайшей перспективе те страны и те компании, которые не регулируют выбросы, не являются участниками Парижского соглашения (или не разделяют его принципов), не раскрывают информацию о своих климатических рисках и способах их снижения, могут попасть под торговые ограничения.

В частности, как отметил Олег Плужников, в Евросоюзе уже заявляют, что торговые соглашения не будут заключаться с теми странами, которые не следуют принципам Парижского соглашения. Уже сегодня ряд компаний, скрывающих информацию по климатическим рискам, не имеют возможности торговаться на биржах. Так как, в 2017 году были представлены рекомендации G20 — о раскрытии информации, которые суммируют все принятые в настоящее время лучшие практики и стандарты в сфере экологии, и сейчас страны двадцатки вынуждены переходить на новый формат отчетности, включающий в себя описание климатических рисков.

Тем временем в России

Россия, отметил Олег Плужников, находится в стадии формирования системы регулирования в сфере экологии. «Я представляю бизнес, и мы заинтересованы в том, чтобы те взаимоотношения, которые будут развиваться между государством и бизнесом учитывали два фактора. Первый: та система регулирования, которая будет принята в России, должна быть экономически и экологически эффективной. Кроме того, должны учитываться интересы российского бизнеса. Российская система регулирования выбросов должна быть ориентирована на лучшие практики и стандарты», — отметил он. По словам выступавшего, необходимо организовать постоянный диалог между бизнесом и правительством в этой сфере, поскольку есть масса вопросов, которые необходимо решать уже сегодня.

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Между тем, участники форума отметили, что Минприродой уже сделано очень много, в первую очередь для формирования методической базы учета выбросов парниковых газов, можно констатировать, что пока такая система учета в России не работает, закона, который обязывал бы предприятия предоставлять эту информацию, нет.

Комментируя ситуацию с принятием этих законов, заместитель директора департамента Минприроды России Лариса Корепанова отметила, что правительство сегодня вынуждено лавировать между необходимостью следовать мировому тренду на низкоуглеродное развитие, от которого Россия не может остаться в стороне, и между позицией бизнеса, который зачастую слишком категоричен и даже внутри сообщества не имеет четкого понимания того, зачем нужно углеродное регулирование.

В результате, отметила она, до сих пор не выработана четкая концепция госрегулирования выбросов и модель этого регулирования, без которых невозможно подготовить соответствующий законопроект для внесения в Госдуму.

В качестве примера работы глобальных систем рыночного регулирования она привела меры, принятые международной системой гражданской авиации (ICAO). По словам Корепановой, это тот самый случай, «когда жизнь сама нас приводит к тому, что мы будем готовить эту отчетность и мониторить выбросы парниковых газов». В противном случае через 5 лет российским авиаперевозчикам придется покупать квоты на выбросы и делать сокращения выбросов на других рынках, а не на российском, платить деньги другим системам торговли, что будет не на пользу ни российскому авиабизнесу, ни потребителю, ни России, отметила представитель Минприроды. В этой связи, по словам Корепановой, не понятна позиция бизнеса, который возражает против появления в стране четкой системы госрегулирования выбросов парниковых газов. В результате придется играть по чужим правилам, резюмировала она.

Девизом новой экономики должен стать принцип — «производство современной продукции обеспечивается современными источниками энергии».

И хотя в современном мире на поддержку ископаемой энергетики тратится 5 миллиардов долларов в год, многие глобальные энергетические корпорации активно заняты развитием альтернативных источников энергии, которые востребованы уже сейчас и будут еще более необходимы в будущем — когда ископаемые источники будут исчерпаны.

Самый зеленый мегаполис

Климатические изменения влияют не только на мировую экономику, но и на повседневную городскую жизнь. Особенно это касается мегаполисов. Для Москвы, как одного из крупнейших городов мира, тема «экоосознанности» как никогда актуальна, констатировали участники форума.

Снижение выбросов парниковых газов — безусловное обязательство городов и регионов страны. Города — центры потребления и на них ответственность за экологические и климатические изменения, которые в последние годы осознаны миром как глобальная проблема. В то же время города наиболее остро испытывают на себе влияние климатических изменений. В этом дуализме и есть главная задача городского менеджмента. Антон Кульбачевский

Москва хорошо знакома с экологическими вызовами современного мегаполиса и уделяет внимание дальнейшему развитию в этой области. Благодаря новым стандартам открытости бизнеса, местные предприятия модернизируют производства и ведут более прозрачную деятельность для обеспечения экологической безопасности. Все московские градостроительные проекты имеют экологическую составляющую — столица становится лидером по контролю качества городского воздуха и воды, развитию новых парков и сохранению природных водоемов.

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