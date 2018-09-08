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00:21 (мск), источник: РИА Новости

В США умер рэпер Mac Miller

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В Лос-Анджелесе скончался 26-летний рэпер Малькольм МакКормик, также известный как Mac Miller, сообщает портал US Weekly.

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Источник: AFP 2018

Тело певца обнаружили в его доме. По предварительным данным, причиной смерти стала передозировка наркотиками.

За карьеру МакКормик записал пять студийных альбомов, последний из них вышел в августе этого года. Его первая запись — альбом Blue Slide Park (2011) — стартовала с первой строчки чарта Billboard 200 и стала самым продаваемым дебютом, изданным на независимом лейбле c 1995 года.

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