Бутылку с посланием времен СССР нашли при ремонте больницы в Челябинске

Источник: 74.ru

Фото послания опубликовал 7 сентября портал 74.ru.

Авторами послания, предположительно, являются плотники. Они рассказали о жизни и о трудностях, с которыми сталкивались во времена позднего СССР.

«1980 год 16 октября здесь работала бригада плотников Всего 16 человек. Зарплата плотника 5-го разряда 180−200 рублей в месяц», — говорится в письме.

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«С продуктами вроде-бы и ничиво, а вот мяса мы не видим годами. Наш руководитель Брежнев отправляет всё заграницу неграм Камбоджи, Индии, Ирану, Кореи. Вобщем жить не очень легко. В мире не спокойно. Войны, войны», — пожаловались рабочие (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Письмо было запечатано в бутылке из-под водки «Русская».

В апреле сообщалось, что «Почта России» обнаружила советский конверт 1982 года, в котором находились украденные документы первого французского космонавта.