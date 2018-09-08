Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В приюте спасли кота с «дредами» (фото)
Mach 1 — новый Ford, который может убить Focus
Поклонники восхищаются красотой дочери Алексея Панина
«Здесь никто никуда не спешит»: история россиянки о жизни в Вене
Стало известно, почему от Медведева ушла пресс-секретарь Тимакова
Москвичи рассказали, есть ли жизнь за МКАДомРезиновая ли Москва? Снимать или покупать жилье в столице?
На Украине рассказали, как похороны Захарченко напугали Порошенко
В пустыне в Казахстане обнаружили два корабля
Снигирь поддержала Цыганова на Венецианском кинофестивале
Валерий Фадеев покинул «Первый канал»
Меган Маркл спрятала живот под неудачным платьем - фото
Одежда висит: больной раком Крутой сильно похудел
Количество шагов в день, которое позволит хорошо выглядеть
«Дикость»: россиянка об услуге туристам в Исландии
Mach 1 — новый Ford, который может убить Focus
Серийный BMW X7 — новые подробности
Бездомный стал миллионером, строя райские пляжи во дворах домов
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем
Фоторепортажи
10В Австрии проходит ЧМ по воздухоплаванию на воздушных шарах
10Китай всерьез занялся гидроэнергетическими проектами
04:04 (мск), источник: Известия

Бутылку с посланием времен СССР нашли при ремонте больницы в Челябинске

Бригада строителей во время ремонтных работ в челябинском роддоме областной клинической больницы № 3 нашла бутылку с письмом, датированным 1980 годом.

Наверх
Источник: 74.ru

Фото послания опубликовал 7 сентября портал 74.ru.

Авторами послания, предположительно, являются плотники. Они рассказали о жизни и о трудностях, с которыми сталкивались во времена позднего СССР.

«1980 год 16 октября здесь работала бригада плотников Всего 16 человек. Зарплата плотника 5-го разряда 180−200 рублей в месяц», — говорится в письме.
Читайте также
Российский регион заживет по советскому образцу

«С продуктами вроде-бы и ничиво, а вот мяса мы не видим годами. Наш руководитель Брежнев отправляет всё заграницу неграм Камбоджи, Индии, Ирану, Кореи. Вобщем жить не очень легко. В мире не спокойно. Войны, войны», — пожаловались рабочие (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Письмо было запечатано в бутылке из-под водки «Русская».

В апреле сообщалось, что «Почта России» обнаружила советский конверт 1982 года, в котором находились украденные документы первого французского космонавта.

Источник: 74.ru
 Экстремальный бодипозитив: как пышное тело меняет мир
После пробежки сжечь: как политика портит жизнь брендам
Сборная России одержала победу в первом матче после ЧМ
Двукратную олимпийскую чемпионку парализовало
200 метров высотой: цунами, которое никто не заметил
Власти усложнят ипотеку для бедных
Стокилограммовая модель доказала, что полнота не вредит здоровью
Кошка выпала с восьмого этажа на голову прохожему
Спорт
Черышеву и Дзюбе не сказали, что ЧМ уже кончился Главное — о сложном матче Лиги наций в Трабзоне
Hi-Tech
В России создан необычный смартфон по «пугающей» цене (фото) Все части комплекса — и аппаратная, и программная — отечественного производства.
Авто
А теперь горбатый! Toyota C-HR против Mitsubishi Eclipse Cross В свое время Nissan Juke предъявил покупателям дизайнерский ультиматум — люби или отрицай. Сработало. Вот только к немолодому «Джуку» уже привыкли. Поэтому на бунтарское место рвутся сразу два компактных кроссовера. Оба свежие, японские, но очень разные
Кино
Первая ведущая «Квартирного вопроса» вернулась на ТВ с новым шоу Наталья Мальцева в новой передаче будет встречать звездных гостей и делиться секретами обустройства красивого дома
Недвижимость
Российская элита отказалась от шубохранилищ и бункеров
Россиян заставят копить на ипотеку
15 удивительных предметов мебели, сделанных из ящиков
Самые доступные квартиры Москвы стали еще дешевле
Леди
Сапоги по колено вернулись в моду: как это носить (фото) Классика вытесняет с модного пьедестала ботфорты и ботильны, а мы расчехляем свои аккуратные замшевые сапожки
Дети
13-летний сын Децла копирует стиль папы Тони уже давно носит дреды, как и его известный отец (фото)
Все о ремонте
8 идей, как преобразить интерьер с помощью цвета
Маленькая двушка с интерьером, как в загородном доме
5 советов, как разместить бытовую технику, не испортив дизайн
Как дизайнер оформила трешку в Мытищах
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь