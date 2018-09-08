Бутылку с посланием времен СССР нашли при ремонте больницы в Челябинске
Бригада строителей во время ремонтных работ в челябинском роддоме областной клинической больницы № 3 нашла бутылку с письмом, датированным 1980 годом.
Бригада строителей во время ремонтных работ в челябинском роддоме областной клинической больницы № 3 нашла бутылку с письмом, датированным 1980 годом.
Фото послания опубликовал 7 сентября портал 74.ru.
Авторами послания, предположительно, являются плотники. Они рассказали о жизни и о трудностях, с которыми сталкивались во времена позднего СССР.
«С продуктами
Письмо было запечатано в бутылке
В апреле сообщалось, что «Почта России» обнаружила советский конверт 1982 года, в котором находились украденные документы первого французского космонавта.