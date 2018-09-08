Вот это ор: Пол Маккартни и Джимми Фэллон разыграли людей в лифте (видео)
Культовый британский музыкант и бывший участник группы The Beatles Пол Маккартни, вместе с телеведущим Джимми Фэллоном придумал и осуществил невинный розыгрыш.
Культовый британский музыкант и бывший участник группы The Beatles Пол Маккартни, вместе с телеведущим Джимми Фэллоном придумал и осуществил невинный розыгрыш.
Правда, люди кричали так, будто он вовсе не был невинным.
Дело происходило в Рокфеллеровском центре, крупном офисном центре
Суть розыгрыша заключалась в том, что лифт с посетителями этого центра все время как бы случайно останавливался на одном из этажей, где Маккартни и Фэллон занимались
Реакция ничего не подозревающих людей оказалась бесценной — женщины начинали кричать, махать руками и пытаться выйти из лифта. Одна из них позже рассказала, что в детстве мечтала выйти замуж за Маккартни. Ближе, чем в этот раз, к исполнению своего желания она еще не подбиралась.
Под конец видео Маккартни с Фэллоном поют под гитару известную песню The Beatles под названием Drive My Car.
Розыгрыш приурочен к выходу первого за пять лет альбома Пола Маккартни — Egypt Station. Пластинка, состоит из 16 треков и уже доступна для прослушивания.
До этого музыкант по отдельности презентовал три сингла с альбома — Come On To Me, I Donʼt Know и Fuh You.