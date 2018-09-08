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01:59 (мск), источник: Playboy

Вот это ор: Пол Маккартни и Джимми Фэллон разыграли людей в лифте (видео)

Культовый британский музыкант и бывший участник группы The Beatles Пол Маккартни, вместе с телеведущим Джимми Фэллоном придумал и осуществил невинный розыгрыш.

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Правда, люди кричали так, будто он вовсе не был невинным.

Дело происходило в Рокфеллеровском центре, крупном офисном центре Нью-Йорка, который был построен в манхэттенском Мидтауне в 1930-е годы на деньги семьи Рокфеллеров.

Суть розыгрыша заключалась в том, что лифт с посетителями этого центра все время как бы случайно останавливался на одном из этажей, где Маккартни и Фэллон занимались чем-нибудь необычным. То они сидели в бархатных халатах перед лифтом и читали газеты, то играли в пинг-понг, то показывали ставший мемом фокус с пледом.

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Реакция ничего не подозревающих людей оказалась бесценной — женщины начинали кричать, махать руками и пытаться выйти из лифта. Одна из них позже рассказала, что в детстве мечтала выйти замуж за Маккартни. Ближе, чем в этот раз, к исполнению своего желания она еще не подбиралась.

Под конец видео Маккартни с Фэллоном поют под гитару известную песню The Beatles под названием Drive My Car.

Розыгрыш приурочен к выходу первого за пять лет альбома Пола Маккартни — Egypt Station. Пластинка, состоит из 16 треков и уже доступна для прослушивания.

До этого музыкант по отдельности презентовал три сингла с альбома — Come On To Me, I Donʼt Know и Fuh You.

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