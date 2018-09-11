Как я тусовался на Ибице в инвалидной коляске

Источник: Русская служба Би-би-си

Год назад мне сказали заплатить двойную цену, чтобы зайти в клуб на Ибице. Почему? Мой диагноз — церебральный паралич. Мои возможности передвигаться ограничены. Если я хочу провести время в клубе, мне нужна помощь сиделки. А сиделка тоже должна платить за вход.

Позднее я получил извинения от клуба Amnesia.

Этим летом я решил проверить, изменилось ли что-то за год на острове вечеринок для людей с ограниченными возможностями.

Я вернулся на Ибицу для съемок документального фильма — «Ибица. Доступ везде?».

Вот что я узнал в этот раз о тусовках в инвалидном кресле.

1. Я путешествовал как член королевской семьи BBC

Алекс Тэйлор садился в самолет в сопровождении сотрудников аэропорта | Источник: Русская служба Би-би-си

Новость Остров Русский предложили сделать «территорией киборгов» Речь о киберпротезах для людей с ограниченными возможностями.

Если вы передвигаетесь в инвалидном кресле или просто испытываете сложности с передвижением, авиалинии предлагают помощь для посадки в самолет. Я не могу передвигаться самостоятельно, поэтому для меня это очень удобно.

В аэропорту я чувствовал себя как член королевской семьи. Сначала меня везли в машине с сигнальными огнями, потом на коляске в сопровождении сотрудников аэропорта.

В самом самолете, чтобы добраться до своего места, я тоже использовал кресло на колесах. Предполагаю, что я выглядел, как жалкая версия профессора Икс из комикса «Люди Икс».

Путешествия людей с ограниченными возможностями не всегда проходят гладко, но в этот раз все было идеально.

2. Попасть в клуб — это все еще лотерея

Сотрудники клуба Amnesia не хотели пускать сиделку Алекса без входного билета | Источник: Русская служба Би-би-си

Мое возвращение на Ибицу показало, что политика клубов в отношении людей с ограниченными возможностями до сих пор далека от идеала. В лучшем случае человек на коляске чувствует смущение, в худшем — он понимает, что всем на него наплевать.

Мою сиделку опять не захотели пускать в клуб Amnesia без полной оплаты входного билета.

И только люди, которые в этот раз заступились за меня при входе в клуб, смогли изменить поведение сотрудников заведения.

Неприятности ждали меня и в другом клубе — Pacha. Там моя сиделка не вызвала у охранников вопросов и никто не требовал дополнительной платы за вход.

Источник: Русская служба Би-би-си

Но меня попросили зайти со служебного входа, где коляску ждали ступеньки на пути на танцпол. Один из сотрудников, увидев это, показал нам другой вход в клуб — через пожарный выход.

Вся эта ненужная секретность заставляла меня чувствовать стыд за себя и свое состояние.

3. Туалеты для людей с ограниченными возможностями полны сюрпризов

Туалеты для людей с ограниченными возможностями в клубах — если они вообще существуют — это, как правило, довольно неудобное место. Туалеты в клубах на Ибице не стали исключением.

В клубе Amnesia туалет для людей с ограниченными возможностями был одновременно и комнатой для персонала — с холодильником и микроволновой печью. Это, наверное, потому, что комнату не часто использовали по изначальному предназначению.

Холодильник и микроволновая печь в туалете | Источник: Русская служба Би-би-си

Туалет для людей с ограниченными возможностями в клубе Pacha — это просто одна большая комната с раковиной в одном конце, и туалетом — в другом. При этом никаких дополнительных поручней для людей, которые не могут ходить, там не было. Как администрация клуба себе это представляет? Человек должен держаться за раковину и писать посреди комнаты?

Туалет клуба Pacha: никаких поручней | Источник: Русская служба Би-би-си

Клуб Pacha извинился за все неудобства и пообещал исправить ситуацию с доступом и туалетами. Клуб Amnesia не ответил на запрос о комментарии.

4. Я — вдохновение

Из-за проблем с доступом в клубы неудивительно, что на танцполе я был единственным человеком в инвалидном кресле. Сначала меня это не слишком волновало, но вызвало бурную реакцию окружающих:

«Ты такое вдохновение!».

«Я тебя уважаю, молодец!».

«Можно сделать селфи?».

«Я понимаю, что это такое. В прошлом году я сломал палец на ноге!».

Алекс нашел друзей на танцполе в клубе Es Paradis | Источник: Русская служба Би-би-си

С одной стороны, это было смешно и забавно. С другой, такое повышенное внимание к тебе, когда ты просто пытаешься быть собой и танцуешь в клубе, хоть и в инвалидном кресле, весьма утомительно.

Я думал, когда же это закончится, когда я перестану быть кем-то необычным только потому, что нахожусь на танцполе. Вероятно, только тогда, когда люди с ограниченными возможностями будут чувствовать, что им рады в клубах.

5. Я могу сбежать от моих ограничений

К счастью, много людей танцевали со мной не из жалости. Они просто хотели хорошо провести время.

Я очень благодарен людям в клубе, которые помогли мне так хорошо провести время.

Да, много вопросов со входом в клубы, но их все можно преодолеть. Главное — это настрой.

И это стало очевидно, когда я пошел в клуб Es Paradis.

Алекс почувствовал, что на одну ночь можно снять все ограничения | Источник: Русская служба Би-би-си

Сотрудники клуба и посетители были рады помочь мне преодолеть пару ступенек на пути на танцпол. В этой атмосфере мне казалось, что на короткое время все барьеры сняты.

Борьба за то, чтобы люди видели во мне личность в инвалидном кресле, а не только кресло, пусть ненадолго, но была выиграна.

Да, инвалидное кресло — это мое ограничение. Но я не заперт в нем.