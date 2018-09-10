Сорвали покровы: тайны столетия, которые успешно раскрыты

Источник: РИА "Новости"

О загадках столетия, утративших актуальность, — в материале РИА Новости.

Затерянная Атлантида

Мифический остров-государство Атлантида, населенный воинственными потомками Посейдона, впервые упоминается в «Диалогах» Платона. Согласно легенде, остров располагался за Геракловыми столбами и провалился под воду в результате землетрясения. Все, что от него осталось, — куча донного ила, мешающая судоходству.

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Исследователи два с половиной тысячелетия пытаются найти Атлантиду. Ее искали в Атлантическом океане, Черном море и даже в Бразилии. В 1872 году французский археолог Вигье предположил, что легендарный остров — это Санторин в Эгейском море. Николай Короновский, профессор геологического факультета МГУ в книге «Земля. Метеориты, вулканы, землетрясения» подкрепляет эту версию фактами.

С точки зрения геологии Санторин вместе с соседними островами образует полукруглую кальдеру — провалившийся в результате взрыва конус стратовулкана. По оценкам Короновского, высота вулкана достигала километра. Гора образовалась в месте столкновения тектонических плит, а это самые сейсмоопасные регионы мира.

Судя по чередованию изверженных пород, вулкан в прошлые эпохи извергался не раз. Примерно за полторы тысячи лет до нашей эры он активизировался. Череда подземных толчков, излияний лавы, газовых выбросов вынудила население покинуть остров.

В находящийся на глубине магматический очаг по разломам попала морская вода, магма вскипела и буквально выбила верхнюю часть вулкана. Сильнейшее землетрясение породило цунами, которое смело с лица земли развитую цивилизацию острова Крит, расположенного в сотне километров. В довершение Санторин покрылся многометровыми слоями пепла. Следы этой грандиозной катастрофы ученые находят по всему побережью Средиземного моря.

Проклятие фараона

Пирамиды Гиза, построенные 4,5 тысячелетия назад, поражают исследователей размерами, удивительной правильностью пропорций, точной ориентацией по сторонам света. Великая пирамида Хеопса указывает север-юг с точностью до трех минут дуги.

Этапы подготовки и строительства пирамид подробно описаны в папирусах и выгравированы на стенах, что не мешает людям придумывать массу других версий — от цивилизации прабогов, которая воздвигла все грандиозные сооружения древности на Земле, до жрецов, обладавших тайным знанием, превосходящим современный уровень.

Астроархеологи полагают, что строители пирамид пользовались небесными ориентирами — звездами и Солнцем. В Древнем Египте знали простой календарь, солнечные часы, гномоны (шесты, по длине тени которых определяют угловое положение Солнца), основы геометрии. Могли чертить окружность по веревке, привязанной к шесту, определять горизонталь по потокам воды. Древние египтяне знали дни солнечного равноденствия, когда светило восходит точно на востоке, заходит на западе, в полдень указывает точно на юг.

Закладка пирамиды включала в себя обряд протягивания шнура. Не вполне подробное описание этого обряда связывают с тем, что он содержал тайное знание, доступное только архитекторам, привилегированным жрецам и фараону и позволяющее точно выровнять и расположить основание пирамиды.

Что касается проклятия фараона, то его не существует. Это выдумка журналистов, которые таким образом хотели отомстить лорду Карнарвону — первооткрывателю гробницы Тутанхамона в Долине царей. Карнарвон продал эксклюзивное право освещать новости о своей экспедиции «Таймс», чем вызвал гнев других СМИ.

Поводом для слухов о проклятии послужила смерть лорда через полгода после вскрытия гробницы. Он срезал бритвой воспаленный укус москита и умер от сепсиса в Каире.

Бермудский треугольник

Пять тяжелых бомбардировщиков ВМС США (звено 19) выполняли 5 декабря 1945 года тренировочный полет у берегов полуострова Флорида. В восемь вечера связь с ними оборвалась. Одна из двух посланных на поиски «летающих лодок» пропала. Впоследствии никаких следов шести самолетов найти не удалось.

Тайна обрастала самыми невероятными домыслами, тем более что в 1918 году там же исчез американский корабль «Циклоп» с тремя сотнями человек на борту.

Американское судно «Циклоп», пропавшее в Бермудском треугольнике в марте 1918 года. 1911 год. | Источник: United States Naval History

В 1965 году журналист Гаддиз назвал район, где пропали звено 19 и якобы еще много судов, Бермудским треугольником. В фильме Спилберга 1977 года пилоты звена 19 выходят из летающей тарелки. Чарльз Берлиц в книге «Тайна Бермудского треугольника» предположил, что на дне Саргассова моря расположена Атлантида, жители которой похищают суда и самолеты с помощью энергии кристалла.

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Писатель и в прошлом пилот Ларри Куше досконально изучил все случаи пропажи самолетов и судов в Бермудском треугольнике, прочел отчеты ВМФ, переговоры с экипажами и изложил результаты изысканий в книге «Тайна Бермудского треугольника раскрыта», опубликованной впервые в 1975 году.

Куше выяснил, что подавляющее большинство инцидентов произошло в тысячах километрах от Бермудского треугольника и у всех есть рациональные объяснения. По его мнению, эта тайна — сплошное недоразумение. Экипаж звена 19 сбился с маршрута, возникли проблемы с компасом, радиосвязь была плохая. Когда стемнело, пилоты потеряли ориентиры и вынуждены были приводниться. В ту ночь начался сильный шторм. Поисковый «Маринер», вероятно, взорвался в воздухе.

Опасность Бермудского треугольника пытались объяснить естественными причинами. Одна из самых популярных — подъем метанового пузыря со дна, где есть залежи газовых гидратов. Газ снижает плотность воды, и корабль буквально проваливается вниз. Что касается самолета, то его двигатели могут загореться, если их достигнет струя глубинного метана.

По мнению серьезных ученых, эта гипотеза маловероятна. Хотя газовые гидраты весьма распространены на дне океанов и высвобождение газа, наверное, случалось в геологической истории, считать, что это происходит часто в одном месте, нет никаких оснований. Объяснение пропажи самолетов не выдерживает критики.