В США выпустили марку в память о Джоне Ленноне
Почтовая служба США выпустила памятные марки с изображением легендарного музыканта и
Почтовая служба США выпустила памятные марки с изображением легендарного музыканта и
Презентация состоялась в Центральном парке
«Я сделал эту фотографию 44 года назад. Я и мечтать не мог, что она станет почтовой маркой США», — сказал автор фото Боб Груэн.
Мероприятие посетили вдова
«Он хотел жить в Америке и любил эту прекрасную страну и красивый город», — сказал Шон Леннон.
По версии журнала The Rolling Stone, популярная в 1950—1960-х годах группа занимает первое место в списке величайших исполнителей всех времен. А британский журнал Classic Rock включил Леннона в список величайших гитаристов всех времен.
7 сентября бывший участник The Beatles Пол Маккартни выпустил 17-й сольный альбом. В пластинку Egypt Station вошли 16 треков.