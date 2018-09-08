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10:35 (мск), источник: Известия

В США выпустили марку в память о Джоне Ленноне

Почтовая служба США выпустила памятные марки с изображением легендарного музыканта и экс-солиста британской группы The Beatles Джона Леннона. Об этом 7 сентября сообщает газета The New York Post.

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Источник: AP 2018

Презентация состоялась в Центральном парке Нью-Йорка. На фотографии музыкант изображен с взъерошенными волосами и в круглых очках. Она была сделана в 1974 году для сольного альбома Walls and bridges.

«Я сделал эту фотографию 44 года назад. Я и мечтать не мог, что она станет почтовой маркой США», — сказал автор фото Боб Груэн.

Мероприятие посетили вдова рок-музыканта Йоко Оно и его сын Шон Леннон. Он отметил, что отец с гордостью называл Соединенные Штаты домом.

«Он хотел жить в Америке и любил эту прекрасную страну и красивый город», — сказал Шон Леннон.

Источник: AP 2018

По версии журнала The Rolling Stone, популярная в 1950—1960-х годах группа занимает первое место в списке величайших исполнителей всех времен. А британский журнал Classic Rock включил Леннона в список величайших гитаристов всех времен.

7 сентября бывший участник The Beatles Пол Маккартни выпустил 17-й сольный альбом. В пластинку Egypt Station вошли 16 треков.

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