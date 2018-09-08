Британец нашел любовь, перепутав место в самолете

Когда кто-то садится на ваше место в поезде или самолете, это раздражает. Но, как показывает практика, иногда такая путаница может решить вашу судьбу.

На рейсе из Лондона в Тель-Авив 24-летняя Адая Коэн увидела, что ее место у окна занял незнакомец. Она указала ему на ошибку. Мужчина оказался очень милым. Вместо того чтобы препираться и выяснять, кто неправ, Адая и 27-летний Майкл Хоффман проговорили без остановки несколько часов.

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Прилетев в Тель-Авив, новые знакомые мило попрощались и разошлись. «Я немного разочаровалась, когда он не попросил мой номер, — рассказывает девушка. — Подумала, что он не заинтересовался мной, или что у него есть девушка».

Но на самом деле все было совсем иначе. Майкл потратил весь вечер, разыскивая Адаю в соцсетях. А когда нашел, пригласил ее на свидание. Девушка сразу же согласилась.

С тех пор пара уже три года живет вместе в Лондоне. «Это так странно, что у вас возникает такая связь с кем-то, кого вы знаете всего несколько часов», — прокомментировала Адая обстоятельства знакомства с любимым человеком.