It was love and plane to see ✈️ https://t.co/2rekvpy7Dk— Metro (@MetroUK) 7 сентября 2018 г.
Британец нашел любовь, перепутав место в самолете
Неприятный инцидент завершился романом.
Неприятный инцидент завершился романом.
Когда
На рейсе из Лондона в
Прилетев в
Но на самом деле все было совсем иначе. Майкл потратил весь вечер, разыскивая Адаю в соцсетях. А когда нашел, пригласил ее на свидание. Девушка сразу же согласилась.
С тех пор пара уже три года живет вместе в Лондоне. «Это так странно, что у вас возникает такая связь с
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