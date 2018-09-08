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15:27 (мск), источник: Интерфакс

Умер бывший депутат Госдумы Виктор Плескачевский

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU — Бывший глава комитета Госдумы по собственности Виктор Плескачевский скончался на 61 году жизни после продолжительной болезни.

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Источник: РИА "Новости"

«Да, Виктор Плескачевский действительно умер, это так. Он умер сегодня рано утром», — сказал «Интерфаксу» его коллега, депутат Владислав Резник.

По его словам, причина смерти — долгая и продолжительная болезнь.

«Похороны состоятся в среду или четверг. Виктор был очень светлым человеком, можно много говорить о его выдающихся профессиональных качествах, он был блестящим человеком, очень профессиональным, но прежде всего он был очень светлым человеком. Это большая утрата», — добавил Резник.

Плескачевский родился в 1956 году. Политическую деятельность начал в 1999 году, когда был избран депутатом Госдумы третьего созыва. Долгое время возглавлял комитет Госдумы по собственности, был членом Национального банковского совета (НБС), членом коллегии Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ).

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