Умер бывший депутат Госдумы Виктор Плескачевский

Источник: РИА "Новости"

«Да, Виктор Плескачевский действительно умер, это так. Он умер сегодня рано утром», — сказал «Интерфаксу» его коллега, депутат Владислав Резник.

По его словам, причина смерти — долгая и продолжительная болезнь.

«Похороны состоятся в среду или четверг. Виктор был очень светлым человеком, можно много говорить о его выдающихся профессиональных качествах, он был блестящим человеком, очень профессиональным, но прежде всего он был очень светлым человеком. Это большая утрата», — добавил Резник.