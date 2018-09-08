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16:41 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Индийский художник создал шедевры из простой бумаги (фото)

Ему нужен только канцелярский нож.

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Индийский художник Парт Котекар вырезает из бумаги настоящие произведения искусства.

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Котекар живет в Ахмадабаде, городе на западе Индии. Сперва вырезание было его хобби, но затем Парт занялся трафаретами профессионально.

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Для своих произведений Котекар использует простую белую бумагу и канцелярский нож. Когда Парт берется за работу, то еще не знает, какой образ в итоге появится перед ним. Это и привлекает его в творчестве больше всего.

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У Котекара есть небольшая галерея. Выставленные в ней работы можно купить, предварительно договорившись с художником.

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