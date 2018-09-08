Индийский художник создал шедевры из простой бумаги (фото)
Ему нужен только канцелярский нож.
Ему нужен только канцелярский нож.
Индийский художник Парт Котекар вырезает из бумаги настоящие произведения искусства.
Котекар живет в Ахмадабаде, городе на западе Индии. Сперва вырезание было его хобби, но затем Парт занялся трафаретами профессионально.
Для своих произведений Котекар использует простую белую бумагу и канцелярский нож. Когда Парт берется за работу, то еще не знает, какой образ в итоге появится перед ним. Это и привлекает его в творчестве больше всего.
У Котекара есть небольшая галерея. Выставленные в ней работы можно купить, предварительно договорившись с художником.
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