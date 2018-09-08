Индийский художник создал шедевры из простой бумаги (фото)

Котекар живет в Ахмадабаде, городе на западе Индии. Сперва вырезание было его хобби, но затем Парт занялся трафаретами профессионально.

Для своих произведений Котекар использует простую белую бумагу и канцелярский нож. Когда Парт берется за работу, то еще не знает, какой образ в итоге появится перед ним. Это и привлекает его в творчестве больше всего.