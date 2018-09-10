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14:46 (мск), источник: BBC News Русская служба

«От заката до рассвета». Животные Африки на силуэтных фотографиях

Фотограф-натуралист Грег дю Туа сделал серию снимков силуэтов животных на юге и востоке Африки. В своем проекте он хотел отобразить таинственную красоту Африки.

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13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Эти фотографии — часть большого проекта «От заката до рассвета», снятого в Ботсване, Зимбабве, Намибии, Танзании, Кении и Замбии.

Львы, жирафы, слоны, фламинго, леопарды, носороги и зебры сфотографированы в контровом свете заката и восхода солнца.

Источник: GREG DU TOIT/MEDIADRUMWORLD.COM

«Я просто хочу передать невероятное разнообразие, загадку и чудо, которые вижу в дикой природе. С помощью силуэтной фотографии камера способна убрать все лишнее», — рассказал дю Туа агентству Media Drum.

Грег дю Туа специализируется на видовой фотографии при низком уровне освещения и часами выжидает идеального момента для снимка.

Источник: GREG DU TOIT/MEDIADRUMWORLD.COM

В 2013 году Грег дю Туа получил престижную премию Wildlife Photographer of the Year за свой снимок «Сущность слонов».

На двух фотографиях из серии «От заката до рассвета» показана раненая антилопа гну, спасающаяся от пожаров, которые охватили пастбища в восточно-африканском регионе Серенгети, большую часть которого занимают заповедники.

Источник: GREG DU TOIT/MEDIADRUMWORLD.COM

«Мы заметили антилопу, которая не убегала от огня. При ближайшем рассмотрении мы увидели, что у нее сломана передняя левая нога. Я с ужасом наблюдал, как огонь почти добрался до животного. Но оно все-таки убежало», — рассказывает Грег дю Туа.

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