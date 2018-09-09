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10:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Российская актриса получила приз на Венецианском кинофестивале

Актриса Наталья Кудряшова получила приз 75-го Венецианского кинофестиваля за роль в фильме Натальи Меркуловой и Алексея Чупова «Человек, который удивил всех».

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Источник: РИА "Новости"

Картина, рассказывающая о борьбе сибирского егеря с раком, была представлена в конкурсной программе «Горизонты».

«Мы привезли сложный фильм. Нам в России сложно делать смелые фильмы, но, мне кажется, мы начали и, надеюсь, продолжим», — заявила актриса, получая награду на сцене (цитата по «Интерфакс»).

Главный приз фестиваля получил фильм Альфонсо Куарона «Рома» о простой мексиканской семье, жизнь которой меняется из-за политических событий 1970-х годов. Гран-при жюри отдало костюмированной ленте о дворе английской королевы Анны Стюарт «Фаворитка» греческого режиссера Йоргоса Лантимоса, а «Серебряного льва» за лучшую режиссуру получил француз Жак Одиар за фильм-пародию на классический вестерн «Братья Систерс».

Лучшим актером был признан Уиллем Дефо за роль в фильме «Ван Гог. На пороге вечности», лучшей актрисой стала Оливия Колман («Фаворитка»). Приз за лучший сценарий получили братья Коэн за ленту «Баллада Бастера Скраггса».

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