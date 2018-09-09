Российская актриса получила приз на Венецианском кинофестивале
Актриса Наталья Кудряшова получила приз 75-го Венецианского кинофестиваля за роль в фильме Натальи Меркуловой и Алексея Чупова «Человек, который удивил всех».
Актриса Наталья Кудряшова получила приз 75-го Венецианского кинофестиваля за роль в фильме Натальи Меркуловой и Алексея Чупова «Человек, который удивил всех».
Картина, рассказывающая о борьбе сибирского егеря с раком, была представлена в конкурсной программе «Горизонты».
«Мы привезли сложный фильм. Нам в России сложно делать смелые фильмы, но, мне кажется, мы начали и, надеюсь, продолжим», — заявила актриса, получая награду на сцене (цитата по «Интерфакс»).
Главный приз фестиваля получил фильм Альфонсо Куарона «Рома» о простой мексиканской семье, жизнь которой меняется
Лучшим актером был признан Уиллем Дефо за роль в фильме «Ван Гог. На пороге вечности», лучшей актрисой стала Оливия Колман («Фаворитка»). Приз за лучший сценарий получили братья Коэн за ленту «Баллада Бастера Скраггса».