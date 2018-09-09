Российская актриса получила приз на Венецианском кинофестивале

Источник: РИА "Новости"

Картина, рассказывающая о борьбе сибирского егеря с раком, была представлена в конкурсной программе «Горизонты».

«Мы привезли сложный фильм. Нам в России сложно делать смелые фильмы, но, мне кажется, мы начали и, надеюсь, продолжим», — заявила актриса, получая награду на сцене (цитата по «Интерфакс»).

Главный приз фестиваля получил фильм Альфонсо Куарона «Рома» о простой мексиканской семье, жизнь которой меняется из-за политических событий 1970-х годов. Гран-при жюри отдало костюмированной ленте о дворе английской королевы Анны Стюарт «Фаворитка» греческого режиссера Йоргоса Лантимоса, а «Серебряного льва» за лучшую режиссуру получил француз Жак Одиар за фильм-пародию на классический вестерн «Братья Систерс».