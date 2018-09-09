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00:40 (мск), источник: РИА Новости

Минобороны опубликовало рассекреченные документы ко Дню танкиста

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Минобороны РФ ко Дню танкиста опубликовало на своем сайте рассекреченные исторические документы, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства.

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Источник: РИА Новости

«В День танкиста Минобороны России на официальном сайте публикует рассекреченные документы из фондов ЦА МО РФ, посвященных воинам-танкистам Великой Отечественной войны. Новый историко-познавательный проект Минобороны России снимает гриф секретности с ряда документов военных лет, посвященных танковым соединениям и частям и героическим подвигам советских танкистов», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, раздел открывает приказ министра ВС СССР № 27 от 16 июля 1946 года «Об установлении ежегодного праздника — Дня танкистов». Интерес любителей военной истории может вызвать приказ народного комиссара обороны СССР № 325 от 16 октября 1942 года, в котором давались конкретные указания по боевому использованию танковых и механизированных частей и соединений после анализа ошибок и недочетов в применении танков в первый год войны.

Источник: Приказ Министра Вооруженных Сил СССР «Об установле

Кроме того, отмечается, что часть опубликованных документов посвящена Курской битве и танковому сражению под Прохоровкой. На сайте представлены карты и схемы, раскрывающие тактическую обстановку в ходе Прохоровского сражения. Отдельный раздел проекта посвящен героическим подвигам воинов-танкистов.

Источник: Схема контрудара 5-й гвардейской танковой армии
Источник: Боевые порядки и задача 5-й гвардейской танк

«Рассекреченные архивные документы на сайте Минобороны России ставят заслон фальсификации истории, документально развенчивают многие ее лживые мифы, становятся важным элементом в системе военно-патриотического воспитания молодежи», — добавили в ведомстве.

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