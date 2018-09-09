Резервации для хипстеров: где в России почувствовать себя в столице
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Путешествие по России — это, как правило, компромисс. Между ценой и качеством, ветхостью и колоритом, национальной кухней и фастфудом. Куда отправиться, чтобы не только посмотреть храмы, ярмарки и теплую ламповую дряхлость, но и побывать на выставках современного искусства, послушать лекции и купить дизайнерские украшения, нашел портал iz.ru.
Первый в России
Дворец культуры Сибирского завода тяжелого машиностроения построили в Красноярске в 1956 году. Внушительное здание с колоннами, портиком и лепниной пустовало после распада Союза больше 20 лет. За это время оно сильно обветшало, в полах и потолках образовались дыры.
В 2013 году этим местом заинтересовались Руслан Токмаков, Анна Иванова и Михаил Егошин, который с тех пор занимался еще восемью подобными пространствами по всей России.
«На тот момент здание использовалось примерно на 50%, часть помещений не работала и была закрыта на ключ. У нас возник вопрос: почему бы сюда не впустить людей, почему не проводить ивенты, почему бы не заселить сюда прикольные стартапы, мануфактуры? Мы начали придумывать концепцию, презентовали это всё краевому Агентству молодежной политики, собрали первых резидентов, и всё закрутилось-завертелось», — рассказал Токмаков сайту «Мастера России».
Сейчас в отреставрированном здании есть шоурум местных дизайнеров, мастерские и коворкинг, галерея (там в сентябре фотовыставка про шахтеров) и библиотека
Чем заняться в «Каменке»:
Но главная цель создателей «Каменки» — поддержка местных мелких производителей и предпринимателей. Сейчас здесь работают девять небольших компаний, которые создают сумки и портупеи, лампы, полиграфию, украшения из дерева, скейтборды и ткани. Они не только придумывают и продают изделия, но и производят их здесь же.
Мы заселяем проект на три года с повышающейся арендной ставкой. Любой человек, даже если он не резидент, может засесть в коворкинге, где есть стул и стол, потом спуститься в «Цех» и сделать пробную партию товаров, а затем попытаться их продать в нашем магазине.
Конкурс на заселение в «Каменку» проходит раз в полгода. И поначалу команда кластера приглашала сюда всех. Сейчас ориентируется на команды, создающие уникальную продукцию и имеющие опыт продажи. «Раньше резидентов мы брали разных, были даже танцевальные студии. Теперь это только мануфактуры: так мы позиционируем это», — добавил Токмаков. Среди доступной резидентам и посетителям аппаратуры лазерный станок, плоттер, машинка для шитья по коже и аппаратура для предметной съемки.
Заработок «Каменки» складывается из аренды, которую платят резиденты, дохода от магазина и оплаты услуг «Цеха» и коворкинга. При этом проект остается подведомственным учреждением Агентства молодежной политики. Кластер получает финансирование, выигрывает гранты, запускает
Адрес: улица Академика Павлова, 21.
Центр современной культуры «Хлебозавод» во Владивостоке — один из редких для столиц примеров, когда
Под выставки молодых художников, сочетающих цифровые технологии и новые медиа, показы фильмов из программы кинофестиваля московского музея «Гараж» и лекции о прикладной филологии собственник выделил около 400 кв. м в здании 1918 года постройки.
Чем заняться в «Хлебозаводе»:
За первое лето на «Хлебозаводе» прошла «Проектная школа», в которой подростки 12−14 лет пробовали творить в разных жанрах современного искусства и посещали мастерские художников и дизайнеров. По итогу представили свои работы на выставке тут же. А пока подростки создавали
«Зарабатывать на таком проекте никто точно целью не ставит. Часть наших мероприятий платные, но это окупаемость скорее операционных расходов: материалов для
Тут же музей Арсеньева, галерея современного искусства «Арка», Приморская картинная
Адрес: улица Семеновская, 9.
Знаменитого на самом деле — именно в «Октаву» Юрий Гагарин в 1961 году произнес «Поехали!». А в 1997 году «Октаву МК-012» использовала группа Radiohead для записи партии ударных на альбоме OK Computer.
Осенью 2017 года предприятие, основанное в 1927 году, перешло под прямое управление «Ростеха», и вскоре часть заводских площадей превратилась в резервацию для хипстеров. В самом центре города за заводскими воротами появилась уличная сцена для концертов и столы для
Чем заняться в «Октаве»:
Соседство с заводом проявляется во всем — от графического оформления (стилизованные звуковые волны в логотипе) до смыслового наполнения. Помимо спектаклей, лекций и
мастер-классов,на «Октаве» регулярно проходят концерты, а к концу года откроется и студия звукозаписи.
У этого кластера, имеющего серьезного инвестора, тоже есть специфическая миссия — популяризировать индустриальную культуру и поднять престиж технических профессий. На это в том числе будут работать курсы для детей и подростков, где будут учить обращаться со станками с цифровым управлением. А также лаборатория «Фаблаб», где выточить поделку на станке или отлить на 3D-принтере смогут все желающие. Ближе к концу года в кластере откроется Высшая техническая школа для руководителей промышленных предприятий со всей России.
Адрес: улица Каминского, 24.
Без постоянной государственной и частной поддержки работает центр современной культуры «Смена». Это галерея преимущественно современного искусства с лекторием и книжным магазином появилась в 2013 году благодаря художникам Роберту и Ильгизару Хасановым.
В 2015 году здесь открылось единственное независимое издательство в Татарстане. И уже по крайней мере за книжками, которые оно издает, стоит съездить в республику. Так, здесь выпустили «Шариат для тебя» Рената Беккина. Книга о мусульманском праве была написана в 2006 году для екатеринбургского издательства «Ультра. Культура», но так и не опубликована в связи с кончиной главного редактора.
Чем заняться в «Смене»:
До ее открытия точки притяжения для тех, кто интересуется современной культурой, в Казани не было. Поэтому до сих пор сюда стекается практически всё
Адрес: улица Бурхана Шахиди, 7.
Несколько корпусов сохранилось с тех пор, пережив «Иркутский пивобезалкогольный комбинат», последняя бутылка пива которого была разлита в 1985 году. С конца 1990-х территория в 1,5 га была занята складами и офисами.
С точки зрения наполнения пространства никаких откровений — кинотеатр под открытым небом, залы для проведения лекций и фестивалей, галереи и шоурумы иркутских дизайнеров, бар, кофе, стритфуд. Разве что развлекательная программа чуть брутальней.
Чем заняться в «Доренберге»:
Инвестор, который вступил в этот проект вместе с молодежным парламентом при областном законодательном собрании так же, как и руководство «Каменки», предоставляет скидки на аренду резидентам и старается помочь им продвигать продукцию. Но пока немалая часть помещений пустует, в том числе цеховой подвал с толстыми кирпичными стенами и
Адрес: улица Баррикад, 51/9.