Ученые назвали дневную сонливость признаком опасной болезни

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Как сообщает EurekAlert!, на протяжении 16 лет ученые следили за несколькими тысячами добровольцев пожилого возраста и их режимом сна. Выяснилось, что сонливость в дневное время вне зависимости от причины в большинстве случаев является свидетельством возникновения болезни Альцгеймера.

У участников эксперимента, жаловавшихся на дремоту, склонность к болезни Альцгеймера была в три раза выше, чем у тех, кто не ощущал сонливости.

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Ранее ученые уже установили, что для профилактики этого заболевания необходимо вести активный образ жизни и соблюдать диету, однако фактор сна не учитывался.

«Такие факторы, как диета, физические нагрузки и познавательная активность, признаны важными составляющими для профилактики болезни Альцгеймера. Вероятно, сюда же можно добавить и хороший сон», — подчеркнул доцент кафедры психического здоровья в Школе общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса Блумберга Адам Спира.

5 сентября сообщалось, что датские ученые нашли способ предсказывать появление деменции за 10 лет до начала ее развития. Новый метод основан на анализе возраста, пола и различия в генах.