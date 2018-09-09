Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Песков пролил свет на вопрос об "отставке" Матвиенко
«Золотая судья» поплатилась за роскошную свадьбу в РФ
Светлана Лобода показала повзрослевшую за лето дочь
Бездомный стал миллионером, строя райские пляжи во дворах домов
Путин сделал предупреждение на саммите
Москвичи рассказали, есть ли жизнь за МКАДомРезиновая ли Москва? Снимать или покупать жилье в столице?
На Украине рассказали, как похороны Захарченко напугали Порошенко
В пустыне в Казахстане обнаружили два корабля
Первая ведущая «Квартирного вопроса» вернулась на ТВ с новым шоу
Алена Водонаева высказалась о шоу «Замуж за Бузову»
За Кобзоном стояли авторитеты криминального мира 90-х - СМИ
Одежда висит: больной раком Крутой сильно похудел
Количество шагов в день, которое позволит хорошо выглядеть
«Дикость»: россиянка об услуге туристам в Исландии
Знаменитую певицу Миноуг с обнаженной грудью сняли на пляже - СМИ
Канадский тренер Медведевой высказался о ней - СМИ
У туристов появится препятствие в самую посещаемую страну
Ипотечное бремя россиян стало легче
Фоторепортажи
15Умер Иосиф Кобзон
10В Австрии проходит ЧМ по воздухоплаванию на воздушных шарах
07:36 (мск), источник: Известия

Ученые назвали дневную сонливость признаком опасной болезни

Ученые из Великобритании выяснили, что дневная сонливость часто является признаком болезни Альцгеймера.

Наверх
Источник: Reuters

Как сообщает EurekAlert!, на протяжении 16 лет ученые следили за несколькими тысячами добровольцев пожилого возраста и их режимом сна. Выяснилось, что сонливость в дневное время вне зависимости от причины в большинстве случаев является свидетельством возникновения болезни Альцгеймера.

У участников эксперимента, жаловавшихся на дремоту, склонность к болезни Альцгеймера была в три раза выше, чем у тех, кто не ощущал сонливости.
Читайте также
В объятиях Морфея. 6 правил здорового сна

Ранее ученые уже установили, что для профилактики этого заболевания необходимо вести активный образ жизни и соблюдать диету, однако фактор сна не учитывался.

«Такие факторы, как диета, физические нагрузки и познавательная активность, признаны важными составляющими для профилактики болезни Альцгеймера. Вероятно, сюда же можно добавить и хороший сон», — подчеркнул доцент кафедры психического здоровья в Школе общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса Блумберга Адам Спира.

5 сентября сообщалось, что датские ученые нашли способ предсказывать появление деменции за 10 лет до начала ее развития. Новый метод основан на анализе возраста, пола и различия в генах.

Читайте также:

 На гребешке конфликта: Лондон и Париж спорят из-за моллюсков
Резервации для хипстеров: где в России почувствовать себя в столице
Прокуроры признали ошибочной трактовку переписки Бутиной
Глава правительства Абхазии Геннадий Гагулия погиб в ДТП
СМИ: Украина начала переброску бронекатеров в Азовское море
Названа самая популярная среди туристов страна мира
РПЦ пригрозила Константинополю разрывом отношений
Россия поставит в США самолеты-амфибии
Спорт
Испанские футболисты обыграли англичан в матче Лиги наций Участники Лиги наций разыграют четыре дополнительные путевки на чемпионат Европы 2020 года
Hi-Tech
В России создан необычный смартфон по «пугающей» цене (фото) Все части комплекса — и аппаратная, и программная — отечественного производства.
Авто
А теперь горбатый! Toyota C-HR против Mitsubishi Eclipse Cross В свое время Nissan Juke предъявил покупателям дизайнерский ультиматум — люби или отрицай. Сработало. Вот только к немолодому «Джуку» уже привыкли. Поэтому на бунтарское место рвутся сразу два компактных кроссовера. Оба свежие, японские, но очень разные
Кино
Первая ведущая «Квартирного вопроса» вернулась на ТВ с новым шоу Наталья Мальцева в новой передаче будет встречать звездных гостей и делиться секретами обустройства красивого дома
Недвижимость
Самые доступные квартиры Москвы стали еще дешевле
Овечкин поселится за МКАД
Российская элита отказалась от шубохранилищ и бункеров
Россиян заставят копить на ипотеку
Леди
Сапоги по колено вернулись в моду: как это носить (фото) Классика вытесняет с модного пьедестала ботфорты и ботильны, а мы расчехляем свои аккуратные замшевые сапожки
Мамы говорят
Карпова Карпова Осудить маму с двумя детьми 342
Ваше Величество Обо всем сразу 294
Елена Мустафина Имя для девочки 184
Irina La Муки выбора(( 172
Все о ремонте
Дом под Санкт-Петербургом: пышное великолепие дворцовой классики
Кухня вместо коридора: оригинальная квартира в Новой Москве
Построить с нуля: домик архитекторов у озера в Дании
Новая жизнь старого дивана: 7 идей для обновления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь