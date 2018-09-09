Ученые назвали дневную сонливость признаком опасной болезни
Ученые из Великобритании выяснили, что дневная сонливость часто является признаком болезни Альцгеймера.
Ученые из Великобритании выяснили, что дневная сонливость часто является признаком болезни Альцгеймера.
Как сообщает EurekAlert!, на протяжении 16 лет ученые следили за несколькими тысячами добровольцев пожилого возраста и их режимом сна. Выяснилось, что сонливость в дневное время вне зависимости от причины в большинстве случаев является свидетельством возникновения болезни Альцгеймера.
Ранее ученые уже установили, что для профилактики этого заболевания необходимо вести активный образ жизни и соблюдать диету, однако фактор сна не учитывался.
«Такие факторы, как диета, физические нагрузки и познавательная активность, признаны важными составляющими для профилактики болезни Альцгеймера. Вероятно, сюда же можно добавить и хороший сон», — подчеркнул доцент кафедры психического здоровья в Школе общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса Блумберга Адам Спира.
5 сентября сообщалось, что датские ученые нашли способ предсказывать появление деменции за 10 лет до начала ее развития. Новый метод основан на анализе возраста, пола и различия в генах.
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