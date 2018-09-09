В Нью-Йорке открыли станцию метро, разрушенную при теракте 11 сентября

Станция метро Cortlandt Street была расположена непосредственно под Всемирным торговым центром. После теракта она была завалена обломками, потолок был пробит, а балки изогнуты. В субботу днем она была открыта под новым названием WTC Cortlandt.

По данным телеканала, за годы стоимость проекта по восстановлению станции возросла с 69 миллионов долларов до 158 миллионов.

По данным телеканала, за годы стоимость проекта по восстановлению станции возросла с 69 миллионов долларов до 158 миллионов.