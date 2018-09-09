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07:48 (мск), источник: РИА Новости

В Нью-Йорке открыли станцию метро, разрушенную при теракте 11 сентября

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Станция нью-йоркского метрополитена, которая была разрушена при теракте 11 сентября 2001 года, вновь открылась спустя 17 лет, сообщает телеканал CBS.

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Источник: РИА Новости

Станция метро Cortlandt Street была расположена непосредственно под Всемирным торговым центром. После теракта она была завалена обломками, потолок был пробит, а балки изогнуты. В субботу днем она была открыта под новым названием WTC Cortlandt.

По данным телеканала, за годы стоимость проекта по восстановлению станции возросла с 69 миллионов долларов до 158 миллионов.

Восстановленная станция украшена мозаикой с текстом Декларации независимости США и Всеобщей декларации прав человека ООН.

В сентябре 2001 года в США боевики-смертники террористической организации «Аль-Каида»* захватили четыре пассажирских самолета, направив два из них на символ делового Нью-Йорка - башни Всемирного торгового центра, а два других — на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий. Все самолеты, кроме последнего, достигли целей. Четвертый захваченный самолет рухнул в поле недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. Жертвами терактов 11 сентября стали 2974 человека, 24 числятся пропавшими без вести.

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