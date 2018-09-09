Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Примкнуть «к большой РФ»: новый глава ДНР решился на важный шаг
Плавучий кран врезался в Крымский мост, движение перекрыто
Анна Хилькевич похудела на 10 кг спустя две недели после родов
Эксперты по убийству Захарченко вышли на след: это не Украина
Путин сделал предупреждение на саммите
Госдума одобрила предложение по ценам на алкоголь Эксперты предложили установить минимальные цены за бутылку алкогольного напитка
Грузины раскрыли истинное отношении к России
ДНР: Убийцы Захарченко назвали организатора
Снигирь поддержала Цыганова на Венецианском кинофестивале
Валерий Фадеев покинул «Первый канал»
Его ликвидировали наши спецслужбы: Мосийчук о смерти Захарченко
Первый уволил радующегося смерти Кобзона работника
Россиянка, уволившись, открыла дело с выручкой 84 млн руб.
Как изменится пенсия с 1 января 2019 года
Mach 1 — новый Ford, который может убить Focus
Серийный BMW X7 — новые подробности
Овечкин поселится за МКАД
Ипотечное бремя россиян стало легче
Фоторепортажи
10В Австрии проходит ЧМ по воздухоплаванию на воздушных шарах
10Китай всерьез занялся гидроэнергетическими проектами
10:51 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В Амстердаме нашли способ спасти пчел

Во всем мире они вымирают с угрожающей скоростью.

Наверх

В столице Нидерландов уже почти два десятилетия успешно реализуют проект, нацеленный на спасение пчел.

Во время загрузки произошла ошибка.

В то время как во всем мире количество этих чрезвычайно важных насекомых стремительно снижается, в Амстердаме оно выросло на 45% с 2000 года. Город с населением 2,3 млн человек принял комплексную программу для спасения пчел.

Городская программа предусматривает три важных шага. Во-первых, в Амстердаме создают благоприятные условия для этих насекомых, увеличивая площади с полевыми травами, цветами и сорняками, типичными для региона.

Теперь вдоль шоссе, у железной дороги, в городских парках и в пригороде, вместо идеальных газонов, можно увидеть заросшие, неухоженные с виду участки.

Четыре года назад была принята программа, согласно которой половину всех зеленых насаждений отведут под местные виды растений-медоносов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Второй шаг — запрет на использование пестицидов. Жителям и предприятиям предоставляют информацию о том, как использовать альтернативные методы защиты и лечения растений.

Жители осознают важность заботы об окружающей среде. Это составляющая нашей культуры.
Герт Тиммерманс
городской эколог

Третий шаг — в проектных планах города заложено создание дополнительных зеленых участков, например, саморегулирующихся систем на крышах зданий. Так не только создается благоприятная среда для пчел, но и уменьшается зависимость от систем отопления и охлаждения, ведь «зеленые крыши» помогают контролировать климат внутри зданий.

В программу по сохранению пчел инвестированы значительные средства. Только один стабилизационный фонд пополнился на 38,5 млн долларов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пчелы «отвечают» приблизительно за треть мирового урожая. В случае исчезновения этих насекомых возникнет резкий дефицит продовольствия и голод во многих регионах, утверждают ученые. В Европе каждую зиму вымирает около 20% пчелиных колоний, в США — около 30%.

Читайте также:

 Стокилограммовая модель оказалась спортивнее и здоровее худых
19-летняя студентка стала лучшей сварщицей России
День выборов. Главное
В Крымский мост врезался плавучий кран
Учёные рассказали, чем опасна дневная сонливость
Глава правительства Абхазии Геннадий Гагулия погиб в ДТП
СМИ: Украина начала переброску бронекатеров в Азовское море
Названа самая популярная среди туристов страна мира
В Индонезии ребенок посидел на питоне (видео)
Спорт
Люк Шоу всех перепугал. События вечера, которые вы упустили Давид Де Хеа восстанавливает репутацию в сборной
Hi-Tech
Какими будут «супертанки» ближайшего будущего (фото) Танки будут почти неуязвимы для гранатометов.
Авто
А теперь горбатый! Toyota C-HR против Mitsubishi Eclipse Cross В свое время Nissan Juke предъявил покупателям дизайнерский ультиматум — люби или отрицай. Сработало. Вот только к немолодому «Джуку» уже привыкли. Поэтому на бунтарское место рвутся сразу два компактных кроссовера. Оба свежие, японские, но очень разные
Кино
Первая ведущая «Квартирного вопроса» вернулась на ТВ с новым шоу Наталья Мальцева в новой передаче будет встречать звездных гостей и делиться секретами обустройства красивого дома
Недвижимость
Овечкин поселится за МКАД
Россиян заставят копить на ипотеку
Недовольным развитием Москвы посоветовали переехать
В центре Москвы построят новый стадион
Леди
Сапоги по колено вернулись в моду: как это носить (фото) Классика вытесняет с модного пьедестала ботфорты и ботильны, а мы расчехляем свои аккуратные замшевые сапожки
Мамы говорят
Ваше Величество Обо всем сразу 308
Елена Мустафина Имя для девочки 199
Диана Дайте мне плечо, пожалуйста. 145
FishKa Тема-следилка на 30 дней (пресс) 124
Все о ремонте
Как выбрать строительную бригаду: мнение эксперта
8 главных ошибок новичка, затеявшего ремонт
Как зонировать совмещенный санузел: 6 стильных и практичных идей
Как обустроить лучший в мире гардероб: 11 главных правил
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь