В Амстердаме нашли способ спасти пчел
Во всем мире они вымирают с угрожающей скоростью.
Во всем мире они вымирают с угрожающей скоростью.
В столице Нидерландов уже почти два десятилетия успешно реализуют проект, нацеленный на спасение пчел.
В то время как во всем мире количество этих чрезвычайно важных насекомых стремительно снижается, в Амстердаме оно выросло на 45% с 2000 года. Город с населением 2,3 млн человек принял комплексную программу для спасения пчел.
Городская программа предусматривает три важных шага.
Четыре года назад была принята программа, согласно которой половину всех зеленых насаждений отведут под местные виды
Второй шаг — запрет на использование пестицидов. Жителям и предприятиям предоставляют информацию о том, как использовать альтернативные методы защиты и лечения растений.
Жители осознают важность заботы об окружающей среде. Это составляющая нашей культуры.
Третий шаг — в проектных планах города заложено создание дополнительных зеленых участков, например, саморегулирующихся систем на крышах зданий. Так не только создается благоприятная среда для пчел, но и уменьшается зависимость от систем отопления и охлаждения, ведь «зеленые крыши» помогают контролировать климат внутри зданий.
В программу по сохранению пчел инвестированы значительные средства. Только один стабилизационный фонд пополнился на 38,5 млн долларов.
Пчелы «отвечают» приблизительно за треть мирового урожая. В случае исчезновения этих насекомых возникнет резкий дефицит продовольствия и голод во многих регионах, утверждают ученые. В Европе каждую зиму вымирает около 20% пчелиных колоний, в США — около 30%.
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