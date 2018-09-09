Минфин не против введения туристического сбора по всей стране

По мнению замглавы ведомства, было бы очень полезным распространить введение сбора по всей стране.

«На мой взгляд, возможно было бы предоставить право всем субъектам РФ вводить туристический, или как его еще называют, “гостиничный” сбор. Это могли бы быть и субъекты, как мы говорим, “Золотого кольца”, например, Владимирская область и другие регионы, которые могли бы воспользоваться данным правом», — сказал господин Горнин.

При этом он уточнил, что введение сбора должны предложить сами регионы.

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«Все-таки это региональный доход и местный доход. Минфин пока не планирует к 2019 году каких-либо изменений. Но точно, я думаю, можно было бы рассмотреть вопрос в позитивном ключе, если бы законодательная инициатива пришла от субъекта РФ. Пока с таким предложением выходил только Санкт-Петербург», — пояснил Леонид Горнин.