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13:23 (мск), источник: Коммерсантъ

Минфин не против введения туристического сбора по всей стране

Минфин готов поддержать введение туристического сбора в регионах «Золотого кольца» и других субъектах России, заявил первый замминистра финансов России Леонид Горнин в интервью «РИА Новости» в рамках Московского финансового форума.

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По мнению замглавы ведомства, было бы очень полезным распространить введение сбора по всей стране.

«На мой взгляд, возможно было бы предоставить право всем субъектам РФ вводить туристический, или как его еще называют, “гостиничный” сбор. Это могли бы быть и субъекты, как мы говорим, “Золотого кольца”, например, Владимирская область и другие регионы, которые могли бы воспользоваться данным правом», — сказал господин Горнин.

При этом он уточнил, что введение сбора должны предложить сами регионы.
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«Все-таки это региональный доход и местный доход. Минфин пока не планирует к 2019 году каких-либо изменений. Но точно, я думаю, можно было бы рассмотреть вопрос в позитивном ключе, если бы законодательная инициатива пришла от субъекта РФ. Пока с таким предложением выходил только Санкт-Петербург», — пояснил Леонид Горнин.

О том, что регионы могут получить право взимать туристический сбор — до 2% от цены проживания, ранее сообщило РБК. Сейчас в нескольких регионах России действует налог за пользование курортной инфраструктурой. С мая в эксперименте по курортному сбору участвуют Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края. Власти Крыма отложили введение сбора на 2019 год.

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