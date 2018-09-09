Заключенные получат возможность сидеть рядом с домом
На официальном правительственном портале ведомство сообщило о начале работы над инициативой по внесению изменений в статьи 73 и 81
На официальном правительственном портале ведомство сообщило о начале работы над инициативой по внесению изменений в статьи 73 и 81
Новые нормы включат в список официальных причин, когда человек может просить о переводе из одной колонии в другую, желание быть ближе к семье.
«Законопроектом предусматривается установить возможность направления осужденного в исправительное учреждение, расположенное в субъекте Российской Федерации, в котором проживает один из его близких родственников, а также право осужденного на перевод в исправительное учреждение, расположенное вблизи места жительства осужденного или его близких родственников», — говорится в официальном уведомлении.
После принятия поправок руководство колонии будет обязано как минимум откликнуться на просьбу осужденного и
Если же просьбу исполнить невозможно
Вопрос, где человеку сидеть, остается на усмотрение тюремного ведомства. Сегодня перевести в другой казенный дом заключенного могут по
Полтора года назад на проблему обратила внимание Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Не было ни одной колонии, где бы на приеме граждан передо мной не ставили бы вопрос о переводе ближе к родственникам. Считаю необходимым принять закон о праве перевода осужденного ближе к родственникам.
Она подчеркнула, что такое право не может быть абсолютным, то есть не обязательно всегда держать осужденного в колониях рядом с домом. Но когда противопоказаний нет, почему бы не пойти человеку навстречу? Детально процедуру перевода регламентирует соответствующий приказ минюста. Как поясняют эксперты, цель предлагаемого нововведения: поддержать социальные связи осужденного. Должны быть ниточки, который связывают человека с волей, и прежде всего нормальной жизни. Ведь рано или поздно он освободится, важно, чтобы он нашел свое место в обществе, где можно жить, не нарушая закон. Помочь найти это место могут люди, которым он нужен, прежде всего родные и близкие. Если же за время наказания он станет для них чужим, то и идти ему будет некуда. Разве что — в
По мнению экспертов, в случае принятия закона массовой миграции осужденных не будет. Предлагаемый проект позволит точечно решать проблемы отдельных заключенных, у которых есть шансы вернуться в нормальную жизнь, не стать закоренелыми преступниками.