Заключенные получат возможность сидеть рядом с домом

Источник: РИА "Новости"

Новые нормы включат в список официальных причин, когда человек может просить о переводе из одной колонии в другую, желание быть ближе к семье.

«Законопроектом предусматривается установить возможность направления осужденного в исправительное учреждение, расположенное в субъекте Российской Федерации, в котором проживает один из его близких родственников, а также право осужденного на перевод в исправительное учреждение, расположенное вблизи места жительства осужденного или его близких родственников», — говорится в официальном уведомлении.

Это поможет решить старую проблему перемены мест: сегодня заключенному достаточно трудно добиться перевода из одной колонии в другую, когда сидеть ему выпало за тысячи километров от родных.

После принятия поправок руководство колонии будет обязано как минимум откликнуться на просьбу осужденного и что-то ответить. Конечно, это не означает стопроцентное «да».

Если же просьбу исполнить невозможно из-за отсутствия в том регионе подходящих казенных домов, человека могут перевести в соседнюю область. В определенных случаях человеку могут и вовсе отказать, так как по некоторым причинам его надо, наоборот, держать подальше от привычной среды. Но главное: просьбу рассмотрят и дадут мотивированный ответ.

Вопрос, где человеку сидеть, остается на усмотрение тюремного ведомства. Сегодня перевести в другой казенный дом заключенного могут по каким-то служебным соображениям, например, если человеку угрожает опасность. Или если в самой колонии реорганизация. Но в списке возможных причин, прописанных в законе, нет семейной (мол, родные остались очень далеко). А раз такого основания нет, то и граждане начальники в большинстве своем отвечают отказом на такие просьбы. Причем они не обязаны даже объяснять причины: отсутствие оснований, предусмотренных в законе, уже достаточная причина.

Полтора года назад на проблему обратила внимание Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Не было ни одной колонии, где бы на приеме граждан передо мной не ставили бы вопрос о переводе ближе к родственникам. Считаю необходимым принять закон о праве перевода осужденного ближе к родственникам. Татьяна Москалькова. уполномоченный по правам человека в России

Она подчеркнула, что такое право не может быть абсолютным, то есть не обязательно всегда держать осужденного в колониях рядом с домом. Но когда противопоказаний нет, почему бы не пойти человеку навстречу? Детально процедуру перевода регламентирует соответствующий приказ минюста. Как поясняют эксперты, цель предлагаемого нововведения: поддержать социальные связи осужденного. Должны быть ниточки, который связывают человека с волей, и прежде всего нормальной жизни. Ведь рано или поздно он освободится, важно, чтобы он нашел свое место в обществе, где можно жить, не нарушая закон. Помочь найти это место могут люди, которым он нужен, прежде всего родные и близкие. Если же за время наказания он станет для них чужим, то и идти ему будет некуда. Разве что — в какую-нибудь банду.

Нельзя допускать, чтобы уголовники стали ему ближе, чем семья.