Двое против НЛО. Какую истину искали Малдер и Скалли

«Не доверяй никому»

В первую очередь «Секретные материалы» — сериал о напарниках, работающих в правоохранительных органах. Такой формат весьма популярен (и не только в полицейских процедуралах), очень удобен для сценаристов и приятен для зрителей: в крепкую дружбу верят люди по обе стороны Атлантики. Разумеется, состав таких пар бывает самым разным, авторы фильмов и сериалов головы себе сломали, придумывая все новые и новые комбинации типажей и характеров. Но все сходятся в одном: напарники должны быть разными.

Фокс Малдер и Дана Скалли в этом отношении являются прямо-таки идеальным примером. Он мужчина, она женщина, он непоседлив, она усидчива, он верит во всякую чертовщину и пришельцев, она предлагает поискать земное объяснение. Вместе их свел случай: Скалли нужна была работа в ФБР, а Малдеру — напарник, который хотя бы сделает вид, что готов расследовать преступления, от которых отчетливо разит паранормальными явлениями. Эти герои впервые появились на экране в сентябре 1993 года, они провели вместе девять телевизионных сезонов, стали очень близки и сделали сыгравших их актеров Дэвида Духовны и Джиллиан Андерсон настоящими звездами.

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«Истина где-то рядом»

Наверное, продюсеру и сценаристу было бы легче доказывать боссам канала Fox необходимость запуска своего сериала, если бы главными героями были двое мужчин, например, с разным цветом кожи, а сам он был больше похож на обычный бадди-муви. Тем более что у Духовны фильмография вовсе не внушала уважения (трансвестит в трех эпизодах «Твин Пикс» да «Дневники Красной туфельки»), а у Андерсон она вовсе отсутствовала. Но Картеру удалось как-то договориться: и на смешанную пару главных героев, и на выбранных ими актеров.

Скорее всего, дело в том, что на первом плане в «Секретных материалах» все же была та самая чертовщина. Конспирологические теории вообще очень популярны среди народных масс, и мало кто откажется поспорить о существовании инопланетян, о полетах американцев на Луну или о реальной власти членов «Бильдербергского клуба». А уж если такая лакомая тема обернута в фантики детективных расследований, то зрителям ничего больше и не надо.

Вернее, надо, конечно. «Секретные материалы» распробовали не сразу: первый эпизод заинтересовал всего 12 млн человек. Для тогдашнего Fox это было не слишком много. Например, по итогам сезона сериал занял лишь 111 место в списке самых популярных программ. Потом, конечно, все изменилось: и фанатов прибавилось, и рейтинги стали повыше, да и вообще «Секретные материалы» мало-помалу приобретали культовый статус. Кстати, не в последнюю очередь за счет Духовны и Андерсон.

«Я хочу верить»

В принципе, «Секретные материалы» неплохо взбаламутили любителей различных конспирологических теорий. Ведь сериал, с одной стороны, как бы высмеивал тех, кто верит в правительственный заговор по сокрытию важных тайн (например, что инопланетяне существуют), а с другой стороны — всячески подтверждал существующие опасения. Тут еще и зловещий Синдикат с его Курильщиком (его сыграл актер Уильям Б. Дэвис), члены которого в самом деле хотят убить всех людей (за исключением самих себя) ради блага зеленых (в сериале — серо-синих) человечков.

Правда, после комедийных фильмов про Людей в черном вера в теорию о захвате Земли инопланетянами оказалась основательно подорванной. Люди в черном, кстати, — это распространенная городская легенда, позже попавшая в одноименный комикс. Есть они и в «Секретных материалах», где выполняют привычные функции: охраняют тайну существования пришельцев и мешают Малдеру и Скалли работать.

Но, пожалуй, главная заслуга «Секретных материалов» все же в том, что они, что называется, «закрыли тему» конспирологии. Подобным достижением могут похвастаться немногие проекты: например, наличие сверхпопулярных «Друзей» совершенно не мешает появлению новых ситкомов о приятелях, живущих вместе, а медицинские многосерийные драмы не переведутся, кажется, никогда, несмотря на «Скорую помощь», «Клинику» и «Доктора Хауса». «Секретные материалы» же оказались таким же образцом для подражания, каким через несколько лет после их закрытия стала «Игра престолов».