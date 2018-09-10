Двое против НЛО. Какую истину искали Малдер и Скалли
Четверть века назад, 10 сентября 1993 года, американский телеканал Fox показал первую серию сериала «Секретные материалы».
Четверть века назад, 10 сентября 1993 года, американский телеканал Fox показал первую серию сериала «Секретные материалы».
В первую очередь «Секретные материалы» — сериал о напарниках, работающих в правоохранительных органах. Такой формат весьма популярен (и не только в полицейских процедуралах), очень удобен для сценаристов и приятен для зрителей: в крепкую дружбу верят люди по обе стороны Атлантики. Разумеется, состав таких пар бывает самым разным, авторы фильмов и сериалов головы себе сломали, придумывая все новые и новые комбинации типажей и характеров. Но все сходятся в одном: напарники должны быть разными.
Фокс Малдер и Дана Скалли в этом отношении являются
Наверное, продюсеру и сценаристу было бы легче доказывать боссам канала Fox необходимость запуска своего сериала, если бы главными героями были двое мужчин, например, с разным цветом кожи, а сам он был больше похож на обычный
Скорее всего, дело в том, что на первом плане в «Секретных материалах» все же была та самая чертовщина. Конспирологические теории вообще очень популярны среди народных масс, и мало кто откажется поспорить о существовании инопланетян, о полетах американцев на Луну или о реальной власти членов «Бильдербергского клуба». А уж если такая лакомая тема обернута в фантики детективных расследований, то зрителям ничего больше и не надо.
Вернее, надо, конечно. «Секретные материалы» распробовали не сразу: первый эпизод заинтересовал всего 12 млн человек. Для тогдашнего Fox это было не слишком много. Например, по итогам сезона сериал занял лишь 111 место в списке самых популярных программ. Потом, конечно, все изменилось: и фанатов прибавилось, и рейтинги стали повыше, да и вообще «Секретные материалы»
В принципе, «Секретные материалы» неплохо взбаламутили любителей различных конспирологических теорий. Ведь сериал, с одной стороны, как бы высмеивал тех, кто верит в правительственный заговор по сокрытию важных тайн (например, что инопланетяне существуют), а с другой стороны — всячески подтверждал существующие опасения. Тут еще и зловещий Синдикат с его Курильщиком (его сыграл актер Уильям Б. Дэвис), члены которого в самом деле хотят убить всех людей (за исключением самих себя) ради блага зеленых (в сериале — серо-синих) человечков.
Правда, после комедийных фильмов про Людей в черном вера в теорию о захвате Земли инопланетянами оказалась основательно подорванной. Люди в черном, кстати, — это распространенная городская легенда, позже попавшая в одноименный комикс. Есть они и в «Секретных материалах», где выполняют привычные функции: охраняют тайну существования пришельцев и мешают Малдеру и Скалли работать.
Но, пожалуй, главная заслуга «Секретных материалов» все же в том, что они, что называется, «закрыли тему» конспирологии. Подобным достижением могут похвастаться немногие проекты: например, наличие сверхпопулярных «Друзей» совершенно не мешает появлению новых ситкомов о приятелях, живущих вместе, а медицинские многосерийные драмы не переведутся, кажется, никогда, несмотря на «Скорую помощь», «Клинику» и «Доктора Хауса». «Секретные материалы» же оказались таким же образцом для подражания, каким через несколько лет после их закрытия стала «Игра престолов».
Другое дело, что дважды войти в одну и ту же реку способны очень немногие. Затеянное Картером продолжение все же вышло в эфир, составив 10 и 11 сезоны (в 2016 и 2018 годах соответственно). Но рейтинги и отзывы оказались противоречивыми, актеры остались не слишком довольными, и, когда Андерсон заявила, что больше она в сериал не вернется, продюсеры с легким сердцем объявили о его окончательном закрытии. Поиски истины были окончены: хочется верить, что навсегда.