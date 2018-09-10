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13:05 (мск), источник: Аргументы и факты

«Маруся» из Африки. Темнокожие студенты поют казачьи песни

Восемь лет назад в Краснодаре появилась единственная в своём роде фолк-группа «Маруся». Ее участники, темнокожие артисты из Африки, исполняют казачьи песни. Почему одни группу любят, а другие ненавидят — в материале АиФ.ru.

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Разрыв шаблонов

Представьте себе, что на сцену выходит дюжина мужчин и женщин в традиционной казачьей одежде, которые запевают песню «Распрягайте, хлопцы, коней». Такой картиной в России едва ли кого-то удивишь, а на Кубани — и подавно. Но что будет, если румяных казаков и казачек заменить темнокожими артистами, к тому же поющими с заметным акцентом?

Идея родилась восемь лет назад в местном агентстве, занимающемся организацией праздников. Работавший в нём аниматором темнокожий студент из Африки как-то раз в шутку исполнил по бумажке припев знаменитой казачьей песни «Маруся раз-два-три». И это неожиданно очень воодушевило всех присутствующих.

Фолк-группа «Маруся» | Источник: АиФ/Александр Власенко

«Естественно, сначала мы все заулыбались, — говорит художественный руководитель фолк-группы “Маруся” Павел Челахов. — Но в то же время мы поняли, что за этим есть что-то хорошее, что это вызывает интерес и цепляет. Привлекало необычное звучание привычного текста в подаче иностранца. Хотя тут и артикуляция, и вокал совсем не те, что нужно, но почему-то им веришь. Такой парадокс! И мы решили развить эту идею».

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Проблем с набором артистов не возникло. Их нашли в краснодарских вузах, где учится немало студентов из стран Африки. В «Марусю» попали будущие нефтяники, программисты, инженеры, строители и представители других специальностей. Не было среди них только профессиональных музыкантов, но это никого не смущало. По словам Павла Челахова, народные песни выходят не из консерваторий, и поэтому вполне могут исполняться простыми людьми. Хотя это не значит, что они подошли к созданию группы спустя рукава.

«К своему первому выступлению, которое было на свадьбе, группа готовилась долго, — продолжает Павел Челахов. — Репетиции длились несколько месяцев. И, конечно, все волновались. Было непонятно, как всё получится, как нас встретят, сработает эта идея или нет. Но, когда мы вышли на сцену, это был триумф. Все зрители аплодировали и были в восторге от выступления. Тогда мы поняли, что проект нужно продолжать. Да и сами ребята были мотивированы, они горели желанием опять почувствовать этот эмоциональный подъём».

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Слава не на минуту

С тех пор «Маруся» регулярно выступает на свадьбах, днях рождения, корпоративных и городских праздниках. Чаще всего темнокожих артистов приглашают спеть и потанцевать на Кубани, хотя нередко случаются и дальние поездки, в том числе за рубеж. Коллектив привозил своё творчество в Москву, бывал в Новосибирске, Нижнекамске, Ростове-на-Дону, Ялте, Астане.

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Однажды группу пригласили выступить на мероприятии в Казахстане, где присутствовал президент страны Нурсултан Назарбаев. Но уже в пути выяснилось, что солистка забыла взять свой костюм. Все очень сильно переживали. В итоге решили, что девушка в джинсах будет петь из-за кулис. Но когда зрители услышали женский голос, то удивились и стали задавать вопросы. Пришлось выложить им всё как есть. В итоге солистку попросили выйти на сцену, где она продолжила петь.

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Не раз «Маруся» приводила в изумление и заставляла расплываться в улыбках даже суровых людей в погонах.

«Когда мы едем выступать куда-нибудь на микроавтобусе, и нас останавливают за нарушение, то никогда не штрафуют, — рассказывает Павел Челахов. — Постоянно происходит одна и та же картина. Как только инспектор ДПС подходит к микроавтобусу и заглядывает внутрь, мы тут же начинаем петь. Как правило, исполняем нашу коронную песню “Распрягайте, хлопцы, коней”. Изумлённые лица полицейских в такие моменты надо видеть. Они тут же зовут своих коллег, все сбегаются и смотрят наш концерт».

Но настоящую известность «Марусе» принесло участие в шоу «Минута славы» на федеральном телеканале, где группа дошла до финала. Ей делали комплименты Александр Масляков, Лариса Гузеева, Ирина Винер, Лайма Вайкуле и другие российские знаменитости.

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Благодаря «Минуте славы» музыканты поучаствовали в репетиции с Кубанским казачьим хором и познакомились с его художественным руководителем Виктором Захарченко. Худрук прославленного коллектива отнёсся к ним с большим уважением и порадовался тому, что иностранцы интересуются русской культурой. А по возвращении в Краснодар члены фолк-группы и сами ощутили, что такое быть звёздами. У них даже стали просить автографы.

Джонатан Тепе и Яшо Джамбо Тьери (справа) | Источник: АиФ/Александр Власенко

«В то время, когда мы выступали на “Минуте славы”, я учился в краснодарском политехе, — вспоминает один из первых участников группы “Маруся”, гражданин Республики Кот-д’Ивуар Яшо Джамбо Тьери. — И после возвращения из Москвы я сразу почувствовал, что в университете на меня стали смотреть по-другому. Мне позвонил проректор университета по работе с иностранными студентами и стал расспрашивать про участие в шоу. Сказал, что мы молодцы. Студенты начали просить сфотографироваться, стали хотеть со мной подружиться».

После «Минуты славы» группу «Маруся» пригласили поучаствовать в культурной программе сочинской Олимпиады. Они выступали в фан-зоне на курорте «Роза Хутор», где в числе прочих исполнили авторскую песню «Сохраним огонь». Там выступление темнокожих артистов тоже вызвало шквал положительных эмоций.

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Вызов предрассудкам

После всех этих событий на группу посыпались предложения об участии во всевозможных телепроектах и шоу. Но далеко не все они были приемлемыми для коллектива и его художественного руководителя. Причина в том, что зачастую всё сводилось к эксплуатации расовой принадлежности артистов и при этом граничило с непристойностью.

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«Например, нам предлагали сниматься в клипах в стиле “камеди”, где присутствовала какая-то пошлость или глупость, — объясняет Павел Челахов. — Образно говоря, сюжеты сводились к тому, что темнокожие ребята играют в баскетбол и тут же читают рэп, поют народные песни. В таких случаях мы всегда отказывались. И на Первом канале мы сразу сказали, что не хотим устраивать никаких показушных драк на съёмочной площадке или чего-то подобного. Нам не нужны фейки, мы не хотим размениваться на подобные вещи. Мы с самого начала определили для себя некий стержень, в котором состоит наша ценность, и пытаемся показывать зрителю именно это. Мы сосредоточены на творчестве. Пиар — дело хорошее, но лучше пусть он будет белым, чём чёрным».

По его словам, во многом благодаря такому позиционированию вокруг группы царит добрая атмосфера. Но изредка всё же возникают неприятные ситуации на почве расовых предрассудков. К примеру, как-то во время корпоратива в крупной компании один из её руководителей отпустил в адрес артистов «Маруси» обидную тираду по поводу цвета их кожи. Из-за принятого алкоголя этот человек еле стоял на ногах, и потому все промолчали. Но, когда один из его помощников последовал примеру шефа, Павел Челахов не выдержал.

Худрук «Маруси» Павел Челахов проводит репетицию с группой. | Источник: АиФ/Александр Власенко

«Я ему говорю: “Слушайте, вы сейчас представляете Россию и своими словами позорите нашу страну перед иностранцами из группы, — пересказывает разговор Павел Челахов. — Вместо того чтобы порадоваться и поблагодарить ребят, вы убиваете в них желание что-то делать”. И тут я вижу, что каким-то волшебным образом у человека в глазах происходит просветление. Он сразу начал извиняться, сказал, что на него что-то нашло. Этот пример позволяет с оптимизмом смотреть на наш народ. Мы способны быть лучше, и отчасти я вижу миссию группы как раз в том, чтобы способствовать этим изменениям. Такая у нас философия, мы за дружбу народов».

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Казачья ферма

По сути, вся деятельность группы пронизана интернационализмом. Коллектив исполняет и русские народные, и украинские песни. Также он освоил несколько вещей на грузинском и армянском языках. Хотя в основном репертуар «Маруси» состоит из казачьих песен и артисты надевают соответствующее облачение. Но не всем это нравится. Два года назад перед сольными концертами группы в Новороссийске разгорелся скандал. От африканцев потребовали перестать выступать в казачьей форме, потому что её якобы имеют право носить только реестровые казаки. Звучали даже обвинения в глумлении над традициями. С большим трудом тогда удалось избежать серьёзных последствий, но осадок остался. Показательно, что теперь худруку группы регулярно звонят журналисты и интересуются, не побили ли казаки артистов.

Концерты в Новороссийске состоялись, но это стоило больших усилий и слёз ребят, атмосфера была накалена до предела. Мы все с большим уважением относимся к казачеству и знаем, как велика его роль в истории России. Но мы не понимаем, почему африканцы не могут петь песни в казачьей одежде. Что тут оскорбительного, неужели цвет кожи? По-моему, наоборот, хорошо, что ребята приобщаются к нашей культуре, способствуют сближению народов. Творчество — очень тонкая материя, и нельзя рубить его нагайкой на скаку.
Павел Челахов

«Маруся» сближает

Самое интересное, что «Маруся» сближает народы не только в творческой плоскости, но и в самом буквальном смысле. Несколько лет назад в группу пришла молодая девушка по имени Полина. Ее мама — россиянка, а папа — родом из Африки.

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«Как-то раз у нас была запись в студии, на которую приехала какая-то мулатка, с которой я не был знаком, — рассказывает участник группы “Маруся”, гражданин Кот-д`Ивуара Джонатан Тепе. — Мы с ней познакомились, потом встретились пару раз, и стало ясно, что у нас может получиться что-то серьезное. Вот так все и началось. Скоро будет первая годовщина нашей свадьбы, хотя жить с Полиной мы стали гораздо раньше. У нас есть общий ребёнок, которому 19 октября исполнится три года».

Теперь Джонатан связывает своё будущее с Россией и рассчитывает получить гражданство нашей страны. Благо что у него очень «русская» специальность. Этим летом он окончил обучение в краснодарском вузе, где осваивал премудрости бурения нефтяных и газовых скважин. Правда, устроиться по профессии молодой человек пока не может. Подходящие вакансии в основном предлагают на севере, а по закону Джонатан не имеет права там работать. Зато он может спокойно трудиться в Краснодарском крае, чем и пользуется с успехом. Сейчас заработок африканцу приносит только творчество. Он выступает с группой «Маруся» и параллельно играет на африканском барабане в другом коллективе. Теперь Джонатан хочет научиться танцевать лезгинку, чтобы радовать своих зрителей ещё и ей.

Русской женой обзавёлся и коллега Джонатана по музыкальному цеху Яшо Джамбо Тьери. Но их случаи являются исключением. Подавляющее большинство участников группы, а в основном это граждане Камеруна, Кот-д`Ивуара и Конго, после окончания учёбы возвращаются домой. По этой причине состав коллектива регулярно обновляется. Но в любом случае пребывание в нём ни для кого не проходит бесследно. Каждый «выпускник» группы увозит в своём сердце частицу нашей страны, её культуры, становится другом России. И уже только за это «Маруся» заслуживает благодарности.

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