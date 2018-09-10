Рекорды Арктики: в Заполярье зафиксировано беспрецедентное потепление

Источник: РИА "Новости"

Средняя годовая температура воздуха в арктической зоне России была выше нормы на 3,23°С по итогам прошлого года, свидетельствуют данные Минприроды. Это рекордное потепление в XXI веке. Оно будет продолжаться и дальше, констатируют в министерстве. Это чревато серьезными последствиями, как биологическими, так и экономическими, считают эксперты. Например, если к концу века Северный Ледовитый океан практически освободится от льда, перевозка грузов станет гораздо быстрее и дешевле, но при этом регионы на побережье океана будут затоплены.

О рекордном потеплении в арктической зоне России в 2017 году сказано в проекте госдоклада о состоянии и охране окружающей среды в 2017 году, с которым ознакомились «Известия». Кроме того, в 2017 году в российской Арктике количество осадков превысило норму на 13%, указано в докладе. Максимальный отрыв от нормы был зафиксирован в Восточном секторе (территория Якутии и Чукотки): там средняя температура за год превысила норму на 4,07°С.

Источник: РИА "Новости"

В докладе Минприроды отмечено, что Восточный сектор был самым теплым во все сезоны. Летом рекордная сезонная температура наблюдалась в Европейском секторе. В целом из сезонов по всей российской Арктике самой теплой в прошлом году была весна.

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К российской арктической зоне полностью относятся Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Чукотка, Ямало-Ненецкий АО. Частично к этой зоне относятся территории Архангельской области, Карелии, Республики Коми, Красноярского края, Якутии, а также острова, расположенные в Северном Ледовитом океане.

Произошедшее повышение температуры можно считать критичным, рассказали «Известиям» в Минприроды. Это ведет к таянию вечной мерзлоты, что чревато разрушениями объектов инфраструктуры (влияние на несущую способность свайных фундаментов), транспортными рисками (разрушение линейных объектов) и сокращением продолжительности эксплуатации зимних дорог по рекам, отметили в ведомстве. Кроме того, изменение температурно-ветрового режима влияет на рост скорости ветра, что особенно опасно для буровых установок на морском шельфе Арктики, рассказали в пресс-службе Минприроды.

Изменение скорости ветра опасно для буровых установок на морском шельфе Арктики | Источник: РИА "Новости"

Как отмечено в докладе, рост среднегодовой температуры наблюдается в арктической зоне с 1970-х годов и резко ускоряется в XXI веке. Прогноз Минприроды неутешительный: потепление будет продолжаться, а с какой интенсивностью — зависит от «будущих концентраций парниковых газов и других антропогенных воздействий». Обильные осадки в российской Арктике также продолжатся, как и изменения уровня снега, льда и вечной мерзлоты.

Глобальное потепление — термин широко известный, однако на разных территориях температура повышается с разной интенсивностью, объяснил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Например, в экваториальных широтах температура повышается не так заметно, так как в этой зоне очень много воды (океаны), которая остужает воздух. А вот в арктической зоне, особенно российской, среднегодовая температура повышается примерно в три раза быстрее, чем в южных широтах, рассказал эксперт.

По его словам, такими темпами к концу нынешнего столетия Северный Ледовитый океан полностью освободится от льда в летний период. Это откроет новые экономические возможности — в частности, переправка грузов из Азии через Северный Ледовитый океан станет гораздо быстрее, чем через юг. Но в то же время будут и негативные последствия: многие регионы на побережье океана затопит, добавил специалист.

Тающий лед у берегов Земли Франца-Иосифа | Источник: РИА "Новости"

Дальнейшее потепление в арктической зоне России, из-за которого в том числе Северный Ледовитый океан может растаять, действительно неизбежно, причем наиболее заметно это будет в сибирской зоне, отметил ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков. Он также рассказал, что увеличение нормы осадков в этом случае закономерное явление — чем заметнее повышается температура, тем больше влаги будет содержать атмосфера.

Значительная часть международных исследований подтверждает факт глобального потепления. Даже если вскоре последует похолодание, жить «в тепле» предстоит ближайшие 30−50 или даже 100 лет, считает директор института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов. Эксперт также подтвердил, что потепление российской части Арктики действительно несет большие риски для инфраструктуры, построенной на вечной мерзлоте.