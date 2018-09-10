Минкульт собрался ограничить прокат зарубежного кино в России

За единичное нарушение правила планируется установить штрафы от 100 до 200 тысяч рублей, за повторное — до 500 тысяч. Предполагается, что выполнять норму будут кинотеатры, а контролировать — Роспотребнадзор.

В Минкульте считают, что такая мера создаст благоприятные условия для развития российского кинематографа.

Ранее аналогичную инициативу озвучили в 2017 году. Она была опубликована на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. «Законопроект разработан в целях создания благоприятных условий для доступа граждан к наибольшему числу фильмов как отечественного, так и зарубежного производства и позволит обеспечить многообразие демонстрируемых в кинотеатрах фильмов», — утверждалось в пояснительной записке к инициативе.