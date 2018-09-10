Неканоническое направление

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Синод РПЦ выразил протест против действий Константинопольского патриархата, который в минувшую пятницу назначил двух своих экзархов (представителей) в Киев для подготовки предоставления автокефалии Украинской православной церкви. В Московском патриархате расценили действия Вселенского патриарха как попрание церковных канонов и вмешательство во внутреннюю жизнь РПЦ. Представители УПЦ (Московского патриархата) также осудили шаг Константинополя. Опрошенные «Ъ» эксперты считают высоким риск разрыва общения между Константинополем и Москвой, но подчеркивают, что детали предоставления автокефалии украинским православным пока не ясны, а «связываться с взаимными отлучениями Москвы и Константинополя никому не интересно».

«Священный синод Русской православной церкви выражает решительный протест и глубокое возмущение в связи с опубликованным 7 сентября 2018 года коммюнике Генерального секретариата Священного синода Константинопольского патриархата, в котором сообщается о назначении двух иерархов этой церкви — архиепископа Памфилийского Даниила (США) и епископа Эдмонтонского Илариона (Канада) — “экзархами” Константинопольского патриархата в Киеве», — говорится в заявлении Синода РПЦ, опубликованном на сайте Московской патриархии. О назначении экзархов сообщил официальный сайт представительства Константинопольского патриархата при Всемирном совете церквей: «Оба экзарха были назначены в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви в Украине». Перед этим на Архиерейском соборе (Синаксисе) патриарх Варфоломей заявил, что «берет на себя инициативу по преодолению украинского раскола, поскольку Россия, как ответственная за нынешнюю болезненную ситуацию в Украине, не способна решить проблему».



Напомним, 19 апреля Верховная рада поддержала инициативу президента Украины Петра Порошенко обратиться к Константинопольскому патриарху с просьбой дать Украинской православной церкви автокефалию — независимость.



Сейчас на Украине существуют три православные церкви. Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) во главе с митрополитом Онуфрием является единственной признанной в православном мире церковью на Украине. Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) во главе с патриархом Филаретом, отколовшаяся от РПЦ в 1992 году, в Москве именуется раскольнической, а ее предстоятеля еще в 1997 году РПЦ предала анафеме. Украинская автокефальная церковь (УАПЦ) создана в 1917 году, главой ее является митрополит Макарий. Помимо перечисленных православных церквей на Украине действует Украинская грекокатолическая церковь, которая подчиняется папе римскому.

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«Решение (о назначении экзархов.— “Ъ”) принято без согласования с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием и является грубейшим попранием церковных канонов, воспрещающих епископам одной поместной церкви вмешиваться во внутреннюю жизнь и дела другой поместной церкви (2-е правило II Вселенского собора; 20-е правило Трулльского собора; 13-е правило Антиохийского собора; 3-е, 11-е и 12-е правила Сардикийского собора), — говорится в заявлении Священного синода РПЦ.— Оно полностью противоречит остававшейся до сего дня неизменной позиции Константинопольского патриархата и лично патриарха Варфоломея, который неоднократно заявлял, что признает блаженнейшего митрополита Онуфрия единственным каноническим главой православной церкви в Украине». Иерархи РПЦ указали, что «решение Константинопольского патриархата принять к рассмотрению вопрос о предоставлении автокефалии “православным верующим Украины” принято вопреки воле епископата Украинской православной церкви, который единодушно высказался за сохранение ее существующего статуса». «В оправдание своего вмешательства в дела иной поместной церкви Константинопольский патриарх приводит ложные толкования исторических фактов и ссылается на якобы имеющиеся у него исключительные властные полномочия, каковыми он в действительности не обладает и никогда не обладал», — сказано в коммюнике Синода. В Московском патриархате считают, что такие «действия заводят в тупик отношения между Русской и Константинопольской церквами, создают реальную угрозу единству всего мирового православия». Синод возлагает «всю полноту ответственности» за «антиканонические деяния» «лично на патриарха Варфоломея и тех лиц в Константинопольской церкви, которые их поддерживают»: «Ответные действия Московского патриархата последуют в самое ближайшее время». Какие именно действия последуют, в РПЦ не уточнили.

«Назначение экзархов в Киев для создания независимой от Москвы церковной структуры означает, что политические интересы оказались важнее для Варфоломея, чем интересы церквей и верующих, — считает глава Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.— Трудно поверить, что Варфоломей хочет раскола мирового православия, но логика российско-украинского кризиса и противостояния России и Запада привела к политическому размежеванию среди церквей». По мнению господина Лункина, «самой неприятной ответной мерой может стать разрыв общения с Константинополем, если Варфоломей благословит и легитимизирует раскол». «В этом случае РПЦ может образовать свои епархии на канонической территории Константинопольского патриархата — в Турции, — считает эксперт.— Решение признать автокефалию не только рассорит Москву и Вселенский патриархат, но и посеет смуту среди других православных церквей, расколет между собой другие патриархаты в зависимости от их отношения к деяниям Варфоломея. В целом ряде национальных церквей, таких как Сербская, есть свои “сепаратисты”, желающие получить автокефалию. Такой путь Константинополем для развала части патриархатов будет открыт».



В Украинской православной церкви (Московского патриархата) также расценили назначение экзархов в Киев как нарушение канонической территории и возложили возможные негативные последствия этого на Константинопольский патриархат. В УПЦ отмечают, что назначение экзархов произошло без ведома митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия как единого канонического епископа Киева. В беседе с «Ъ» в УПЦ предположили, что в Киеве экзархи займутся обсуждением вопроса о создании автокефальной церкви. «В раскольнической УПЦ Киевского патриархата заявляют, что томос (об автокефалии.— “Ъ”) будет выдан им. Многие священнослужители УПЦ предполагают, что томос получит она. На самом же деле на Украине будет создаваться новая автокефальная церковь, иерархи которой будут первично назначены в Константинополе, а далее украинские православные, а также их пастыри будут выбирать, к какой церкви примкнуть. Это могут быть и православные Московского патриархата, и православные Киевского патриархата, не исключено, что сюда добавятся и грекокатолики. Это якобы дает верующим право более широкого выбора, но в итоге это провоцирует новый раскол. И недовольство этим может проявиться не только в Киеве и Москве, но и в Риме», — отмечает собеседник «Ъ».

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