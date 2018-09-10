Ученые сообщили о критическом потеплении в Арктике

Источник: РИА "Новости"

Согласно проекту доклада ведомства, потепление можно считать критичным, так как оно будет продолжаться и приведет к таянию ледников в Северном Ледовитом океане.

Максимальный отрыв от температурной нормы был зафиксирован в Восточном секторе российской Арктики (территория Якутии и Чукотки): там средняя температура за год превысила норму на 4,07 °С.