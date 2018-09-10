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03:46 (мск), источник: Известия

Ученые сообщили о критическом потеплении в Арктике

Средняя годовая температура воздуха в арктической зоне России была выше нормы на 3,23 °С по итогам прошлого года, сообщили в Минприроды. Это рекордное потепление в XXI веке, которое может привести к серьезным последствиям.

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Источник: РИА "Новости"

Согласно проекту доклада ведомства, потепление можно считать критичным, так как оно будет продолжаться и приведет к таянию ледников в Северном Ледовитом океане.

Максимальный отрыв от температурной нормы был зафиксирован в Восточном секторе российской Арктики (территория Якутии и Чукотки): там средняя температура за год превысила норму на 4,07 °С.

Эксперты отмечают, что дальнейшее таяние вечной мерзлоты чревато изменением скорости ветра, что особенно опасно для буровых установок на морском шельфе Арктики. Кроме того, это приведет к затоплению регионов на побережье океана.

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