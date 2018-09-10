Учителя будут искать потенциальных преступников в начальной школе
В Минпросвещения разработали методические рекомендации по профилактике проблемного поведения учащихся младших классов. «Известия» ознакомились с документом.
В Минпросвещения разработали методические рекомендации по профилактике проблемного поведения учащихся младших классов. «Известия» ознакомились с документом.
Рекомендации, разработанные совместно со специалистами и научными сотрудниками факультета юридической психологии и Центра экстренной психологической помощи МГППУ, направлены на «формирование законопослушного социально одобряемого поведения».
Педагогам советуют обращать внимание на насилие по отношению к другим детям и на косвенные признаки: чрезмерное упрямство, вспыльчивость, повышенный интерес к оружию.
Если тревожных признаков много, учитель встретится с родителями «проблемного» ребенка. В случае необходимости будет собран консилиум специалистов, определяющий дальнейшую работу со школьником, чтобы скорректировать его поведение.