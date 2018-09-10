Учителя будут искать потенциальных преступников в начальной школе

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Рекомендации, разработанные совместно со специалистами и научными сотрудниками факультета юридической психологии и Центра экстренной психологической помощи МГППУ, направлены на «формирование законопослушного социально одобряемого поведения».

Педагогам советуют обращать внимание на насилие по отношению к другим детям и на косвенные признаки: чрезмерное упрямство, вспыльчивость, повышенный интерес к оружию.