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06:23 (мск), источник: Известия

Роспотребнадзор предупредил об «атаке» двух новых штаммов гриппа

Два новых штамма гриппа могут распространиться в РФ в этом эпидемиологическом сезоне. Такая информация приводится на стенде Роспотребнадзора на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

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Источник: РИА "Новости"

«В России ожидается циркуляция двух новых штаммов гриппа, от которых не прививали в прошлом году и иммунитет к которым у россиян не сформирован», — приводит сообщение «РИА Новости».

В ведомстве отметили, что длительность заболевания в среднем составляет около недели, но возможно тяжелое течение болезни на более длительный период.

Также сообщается, что в России закуплено 62 млн прививок от гриппа.

«На текущий эпидемиологический сезон за счет средств государства закуплено около 62,3 млн доз отечественной вакцины с актуальными штаммами, бесплатно эту прививку получат группы риска — дети, пожилые люди, беременные», — говорится в объявлении Роспотребнадзора.

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Вакцинация от гриппа в РФ стартовала еще летом. При этом сделать прививки можно не только в поликлиниках. Например в Москве, несколько сотен прививочных пунктов будут работать в торговых центрах, на станциях метро и платформах МЦК.

В августе сообщалось, что в новом учебном году заболевших детей не пустят в школы и детсады.

В период подъема вирусной активности гриппа и ОРВИ в учебных заведения введут процедуру «утренних фильтров».

В России началась вакцинация от гриппа
Во время загрузки произошла ошибка.
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