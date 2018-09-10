Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«У него торчал сине-желтый паспорт»: Жириновский избил украинца
Разъевшийся до 150 кг мини-пиг разрушил московскую семью
Девушку Тимати заподозрили в беременности
Эксперты по убийству Захарченко вышли на след: это не Украина
Путин сделал предупреждение на саммите
Москвичи рассказали, есть ли жизнь за МКАДомРезиновая ли Москва? Снимать или покупать жилье в столице?
Борющаяся с раком телеведущая объявила о скорой смерти
ДНР: Убийцы Захарченко назвали организатора
Снигирь поддержала Цыганова на Венецианском кинофестивале
Валерий Фадеев покинул «Первый канал»
Теннисистка из США устроила истерику после проигрыша
За Кобзоном стояли криминальные авторитеты 90-х
Меркель о серьезном призыве к Путину: надеюсь, что прислушается
Москва потеряла двух долларовых миллиардеров
Старую «Ниву», наконец, обновили
В России резко подорожал пропан-бутан
Недовольным развитием Москвы посоветовали переехать
Ипотечное бремя россиян стало легче
Фоторепортажи
33Дефолт-98: как это было
13Краски триколора: яркий фестиваль в День российского флага
07:53 (мск), источник: Lenta.Ru

В экологической катастрофе увидели неожиданную выгоду для России

В результате глобального потепления Россия может получить экономическую выгоду, создав собственный «Суэцкий канал» из Северного морского пути. Об этом сообщает The Washington Post.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Россия, Китай и коммерческие компании с интересами в сфере перевозки грузов возлагают большие надежды на то, что Северный морской путь в сезон таяния льдов сможет стать альтернативой египетскому Суэцкому каналу, полагает издание. Корабли смогут ходить по менее ледовитой Арктике, из-за чего сократится время транзита и расходы на топливо.

По словам газеты, большая часть маршрута пролегает по экономической зоне России, и проходящее через эти воды судно обязано получить разрешение от администрации Северного морского пути. Кроме того, Москва получает деньги за навигацию и предоставление помощи ледоколов.

Таким образом, она будет контролировать стратегический торговый маршрут и получать прибыль за навигацию и работу ледоколов. Северный морской путь в скором времени может стать нишевым рынком, считает профессор географии Калифорнийского университета Лоуренс Смит, смоделировавший сценарии морского судоходства в Арктике.

Читайте также
Ученые сообщили о критическом потеплении в Арктике

По подсчетам сайта Searoutes, идущему из Южной Кореи в Германию судну через южноафриканский мыс Доброй Надежды потребуется 46 дней, через Суэцкий канал — 34 дня, а по Северному морскому пути — всего 23 дня. Сейчас транзит по этому маршруту возможен с июля по октябрь.

Северный морской путь — кратчайший морской путь между европейской частью России и Дальним Востоком, проходит по морям Северного Ледовитого океана и частично Тихого океана. Его длина составляет более 145 тысяч километров.

В Арктике становится теплее
Во время загрузки произошла ошибка.
11 июля© Ньюстюб
 Почему россиян сажают за шутки и мемы. Объясняет следователь
Трамп приказал прикончить Асада
Губернаторов оставили на второй тур
В России перестанут продавать поваренную соль
СМИ: США планируют нанести удар по военным РФ и Ирана в Сирии
Названы худшие регионы России по уровню безработицы
ЦИК: явка на выборах губернаторов выше, чем в прошлые кампании
Ученые назвали дневную сонливость признаком опасной болезни
Спорт
Сборная России без Дзюбы проведет контрольный матч против чехов Четвертая в истории встреча между командами пройдет в Ростове-на-Дону
Hi-Tech
Какими будут «супертанки» ближайшего будущего (фото) Танки будут почти неуязвимы для гранатометов.
Авто
А теперь горбатый! Toyota C-HR против Mitsubishi Eclipse Cross В свое время Nissan Juke предъявил покупателям дизайнерский ультиматум — люби или отрицай. Сработало. Вот только к немолодому «Джуку» уже привыкли. Поэтому на бунтарское место рвутся сразу два компактных кроссовера. Оба свежие, японские, но очень разные
Кино
Удивил всех: Евгений Цыганов рассказал о «превращении» в женщину Актер, исполнивший одну из самых необычных своих ролей, поделился впечатлениями от этого опыта
Недвижимость
Овечкин поселится за МКАД
Самые доступные квартиры Москвы стали еще дешевле
Российская элита отказалась от шубохранилищ и бункеров
Недовольным развитием Москвы посоветовали переехать
Леди
Сапоги по колено вернулись в моду: как это носить (фото) Классика вытесняет с модного пьедестала ботфорты и ботильны, а мы расчехляем свои аккуратные замшевые сапожки
Мамы говорят
*КаГГи-Карр* У ребёнка лишний вес ( 374
Роза Люксембург Мойнитакой, или как вы этого добились 152
Татьяна Мама 132
Жить хорошо! Ярмарка керамики, фарфора и художественной росписи. 119
Все о ремонте
Как выбрать строительную бригаду: мнение эксперта
8 главных ошибок новичка, затеявшего ремонт
Как зонировать совмещенный санузел: 6 стильных и практичных идей
Как обустроить лучший в мире гардероб: 11 главных правил
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь