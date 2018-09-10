Страшные сказки: Илон Маск украл советские разработки?
Действительно ли
Действительно ли
Заместитель главы ЦНИИмаш «Роскосмоса» Александр Медведев в начале прошлой недели выступил с потрясающим заявлением: «Все эти
Скажем честно, заявление Медведева очень необычно.
Именно поэтому падающие на парашютах «Союзы» — одноразовые, а ракеты и корабли SpaceX — нет. Но прав ли российский конструктор?
Кто придумал садиться на хвост?
История человечества идет далеко не линейно, поэтому многое из того, что нам кажется новейшей идеей, на самом деле придумали очень и очень давно. Лукиан Самосатский во II веке нашей эры написал «Правдивую историю», в которой описал космическую войну между двумя инопланетными властителями, причем война эта шла за право колонизировать Венеру. Сочинение упоминает создание искусственной атмосферы на колонизируемом небесном теле (сегодня это называют «терраформирование»), аналоги роботов, космические путешествия, сжиженный воздух,
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Комиксы и рассказы про Бака Роджерса выходили с 1920-х — до того, как любой русский инженер предложил сажать ракету на хвост на ее двигателях.
Кто первый?
Впервые ракетные двигатели использовали для вертикальной посадки в 1961 году. Впрочем, сажали так не ракету, а человека, использовавшего для полета ракетный ранец Bell Rocket Belt.
Возьмем ROMBUS — носитель, взлетающий и садящийся вертикально. Причем на морскую платформу, ровно также, как сегодня это делает Falcon 9. У Rombus, также как и у ракет Маска, был не один двигатель, а сразу множество (36) — это черта, без которой посадить ракету на хвост нереально, потому что тяга одного крупного ракетного двигателя слишком велика для плавной посадки.
На базе Rombus был разработан целый ряд проектов — например, межконтинентального носителя, способного высадить десант из 1 200 американских солдат в любой точке мира через сорок минут после получения приказа, благо полет десанта в космосе в то время исключал перехват противником. Вариант Hyperion был поменьше и адаптирован под мирные цели — перевозку пассажиров в любую точку Земли за 45 минут. Ничего не напоминает? Все верно, это концепция BFR, недавно изложенная Маском. Только вот Rombus задумали более полувека тому назад.
К огромному сожалению, Боно не повезло: для лунной гонки выбрали менее амбициозные проекты одноразовой ракеты.
Что важно, проекты Боно действительно могли дать полеты дешевле одноразовых ракет. Так же, как и у Маска, его носители садились бы, гася энергию своего падения ракетными двигателями, а не трением об атмосферу как шаттлы. Это резко снижало бы тепловые нагрузки на корпус носителя и позволяло обойтись без дорогих осмотров, межполетных ремонтов и также недешевой керамической теплозащиты шаттлов.
Более того, уже после смерти Боно первая ракета (прототип уменьшенных размеров, McDonnell Douglas DC-X), способная к вертикальной посадке осуществила ее на практике, в 1993 году — и случилось это в США.
Следует отметить, что российский проект «Корона», представленный публике уже в XXI веке, концептуально очень похож на McDonnell Douglas
Скажем прямо: Боно был не один. Проекты NEXUS из 60-х и ряд иных также были созданы в США и тоже предусматривали посадку носителя на хвост.
Что было в СССР?
В нашей стране в это время такие носители не планировались. Причиной было то, что наши проектировщики были крепко заняты на одноразовых ракетах, а после смерти Королева их и для этой задачи стало несколько не хватать.
И тем не менее, это трудно назвать
Самое близкое к «Ромбусам» советское начинание — это космический корабль «Заря» (1980-е), замена «Союзу», которая садилась бы без парашютов, на ракетных двигателях, и за счет этого могла бы быть многоразовой. Увы, развал СССР остановил развитие проекта на бумажной стадии.
Зачем Александр Медведев это сказал?
Почему всегда аккуратный Медведев позволил себе довольно очевидным образом искажать факты — игнорировать то, что посадка ракеты на хвост впервые предложена вдали от российских берегов? И почему он приписал Маску первую реализацию посадки ракеты на хвост — ведь, как мы видим, это было сделано за многие годы до того, как Маск вообще задумался о космическом бизнесе?
Причины этого просты, и для нашей страны неприятны.
И их можно понять. Тот же Медведев в журнале ЦНИИмаш «Космонавтика и ракетостроение» летом этого года писал, что стоимость тяжелой ракеты «Протон-М»
Вот и Медведев не смог удержаться от того, чтобы, как он это обозначил, «поязвить» в отношении Маска, обвинив его в заимствовании идей отечественных конструкторов. Возникает только один вопрос: поможет ли это его «поязвить» в реальной конкурентной борьбе со SpaceX?