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09:59 (мск), источник: Известия

Посылки из Китая приедут в Россию вдвое быстрее

«Почта России» запускает новый маршрут доставки отправлений из Китая, который в два раза сократит сроки доставки посылок на Дальний Восток, Урал и в Сибирь, сообщили в компании.

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Источник: РИА "Новости"

Теперь отправления будут идти не через Москву, а через Владивосток. Это могут быть письма, открытки, бандероли и мелкие пакеты (посылки меньше 2 кг). Ожидается, что на новый маршрут будет приходиться 40% продаж AliExpress в России.

Как отметили в «Почте России», новое логистическое решение было протестировано в июле-августе этого года: клиенты получали посылки быстрее. До этого максимальный срок доставки достигал 40 дней, отмечает РБК.

Ранее сообщалось, что с 2019 года россияне смогут оплачивать покупки в интернет-магазинах, используя адрес электронной почты.

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