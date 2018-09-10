Ночь в Стокгольме, когда мне явился тролль
В преддверии выборов в Швеции Гэбриэл Гейтхаус изучает скандинавскую мифологию.
В преддверии выборов в Швеции Гэбриэл Гейтхаус изучает скандинавскую мифологию.
Кажется, я действительно повстречал тролля той летней ночью в Стокгольме. Худощавый, одетый во все черное… Я попытался с ним заговорить, но он убежал — похоже, испугавшись меня еще больше, чем я его.
Но это я забегаю вперед.
Я узнал о них еще ребенком. Моя мама (а ее собственная мама была наполовину шведкой), читала мне о троллях из старинной книги, написанной на непонятном языке. Ее пожелтевшие страницы, источавшие запах пыли и волшебства, были покрыты рисунками, изображавшими гигантских гномов, сидящих вокруг костра или прячущихся в темной пещере.
У них были круглые животы, рябая кожа, длинные кучерявые волосы и огромные крючковатые носы. В книжке говорилось, что их можно выманить из леса запахом кофе или бекона. Некоторые из них были добрыми, другие — злыми, но ни один не напоминал существо, удравшее от меня в районе культурного центра тем стокгольмским вечером.
Возможно, поэтому я и не сразу провел эту параллель.
Но когда христианство достигло северных окраин Европы, фольклору пришлось к нему адаптироваться. Изменились и привычки троллей. У них развилась боязнь колокольного звона. Еще говорят, что они не переносят запах христианина. Рассказывали и о валунах, упавших на месте строительства очередного храма, — явно проделках злых троллей.
Было ли это результатом игры воображения — или делом рук реальных людей, выступавших против новой религии, способной смести старую языческую культуру в угоду чужой и абсолютно новой системе взглядов? Был ли у этих диссидентов шанс укрыться в лесах и жить вне пределов досягаемости новых правил и социальных норм?
Возможно.
Существо в черном вышло из тени стокгольмского Дома культуры на залитую светом площадку под рекламным билбордом. Его бледное лицо мелькнуло на миг
Лицо на билборде принадлежало нигерийской писательнице Чиманде Нгози Адмичи. Несколько лет назад каждому 16-летнему шведу раздали по экземпляру ее эссе «Мы все должны быть феминистами».
Призыв Адичи совпал с целями шведского правительства, которое позиционирует себя как «феминистически настроенную администрацию» и во главе которого стоит партия, руководившая Швецией большую часть прошедшего столетия. При них — левых
Однако и эта страна оказалась не защищена от того раскола в обществе, который на тот момент уже поразил другие западные демократии. 2015 год, когда на Европу обрушился кризис миграционной политики, стал поворотным и для Швеции. Страна приняла больше беженцев, чем даже Германия — в пересчете на единицу населения.
Основой для консенсуса в обществе стала идея, что прием мигрантов — правое дело. В конце концов, Швеция — богатая страна, которая издавна гордится своими гуманистическими идеалами и традициями.
Однако из дремучих лесов стал все чаще раздаваться ропот. Первыми голос подали Шведские демократы — партия, которая берет истоки в движении неонацистов. Возможно, поэтому их никто не стал слушать — очередной расистский бред, который приличным людям слушать не пристало.
Но с ослабеванием миграционного кризиса голоса несогласных не стихли, а стали даже громче.
Какое все это имеет отношение к Чимаманде Нгози Адичи? Да никакого, за исключением того, что ее иностранное происхождение, черная кожа и ее феминизм сделали из писательницы символ — она стала олицетворением либеральных ценностей и политики открытости, всего того, что в Швеции давно стало своего рода национальной религией.
Существо в черном воровато оглянулось, достало из внутреннего кармана белую полосу бумаги и приклеило ее поверх плаката — прямо на глаза Адичи.
В этот момент оно заметило меня.
Я бы не обратил на это особого внимания, если бы не его странная реакция — существо сорвалось с места и стало стремительно удаляться.
Я последовал за ним,
Я вернулся обратно к билборду. На узкой полоске бумаги, приклеенной к плакату, были напечатаны два слова: «Nej. Ut.» Что
Исландцы — близкие соседи шведов, а многие из них к тому же являются потомками шведских переселенцев. Они бережно хранят предания и легенды, оставшиеся им от предков.
Говорят, они в целом довольно миролюбивые. Но если их разозлить или проявить неуважение — например, потревожив взрывными работами при прокладке тоннелей, — их месть не заставит себя долго ждать.
Гэбриэл Гейтхаус
Специальный корреспондент Би-би-си