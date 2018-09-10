Стали известны регионы России с самыми высокими зарплатами
Росстат подвел итоги по уровню зарплат в России за первое полугодие 2018 года. Данные публикует «Российская газета».
Росстат подвел итоги по уровню зарплат в России за первое полугодие 2018 года. Данные публикует «Российская газета».
По данным ведомства, средняя зарплата по России составляет 42 555 рублей.
Больше других россиян зарабатывают жители
Самые же низкие зарплаты у жителей Алтайского края — в среднем 24 402 рубля в месяц,
Среди отраслей экономики самыми прибыльными для работников является сфера воздушного и космического транспорта — в этой отрасли россияне в среднем получают 161,7 тысяч рублей в месяц. Тем, кто добывает сырую нефть и природный газ, платят в среднем 123,1 тысяч рублей, производителям табачных изделий — 111,2 тысяч рублей.
Из производств меньше всего оплачивается работа специалистов, которые шьют одежду, — 20,8 тыс. руб. в месяц, производят мебель — 23,4 тыс. руб. и производят кожу и шьют из нее изделия — 24,5 тыс. руб.
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