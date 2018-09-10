Стали известны регионы России с самыми высокими зарплатами

По данным ведомства, средняя зарплата по России составляет 42 555 рублей.

Больше других россиян зарабатывают жители Ямало-Ненецкого автономного округа — в среднем 100 617 рублей. На втором месте в рейтинге Чукотский автономный округ — 98 291 рубля. Далее идут Москва — в столице в среднем получают 82 729 рублей — и Магаданская область — 82 471 рубль.

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Самые же низкие зарплаты у жителей Алтайского края — в среднем 24 402 рубля в месяц, Карачаево-Черкессии — 24 481 руб., Чечни — 24 873 руб. и Ивановской области — 24 874 руб.

Среди отраслей экономики самыми прибыльными для работников является сфера воздушного и космического транспорта — в этой отрасли россияне в среднем получают 161,7 тысяч рублей в месяц. Тем, кто добывает сырую нефть и природный газ, платят в среднем 123,1 тысяч рублей, производителям табачных изделий — 111,2 тысяч рублей.

Из производств меньше всего оплачивается работа специалистов, которые шьют одежду, — 20,8 тыс. руб. в месяц, производят мебель — 23,4 тыс. руб. и производят кожу и шьют из нее изделия — 24,5 тыс. руб.