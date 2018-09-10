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18:14 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Егор Крид обошел Махачкалу стороной

Кто и почему угрожал певцу в Дагестане.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Егор Крид отменил концерт в Махачкале после угроз убийства. Выступление артиста должно было состояться в столице Дагестана накануне. Однако в последний момент лейбл Black Star решил отказаться от поездки. Причиной стали комментарии в соцсетях — некоторые местные жители оскорбляли певца и угрожали ему расправой, если тот решится приехать на Кавказ. Чем так не приглянулся некоторым жителям республики популярный исполнитель? Выяснял Александр Рассохин.

Сразу в нескольких пабликах в «В Контакте», посвященных Махачкале, десятки сообщений, обвиняющих певца в неприемлемом поведении: «Черт, упырь. Не приезжай в Махачкалу»; «Отмени концерт или тебе хана, в республике серьезно настроены против тебя».

Егор Крид — популярный певец, его лощеный образ — результат работы лейбла Тимати Black Star, кузницы звезд мейнстрима. Развязанный стиль, грубость, дерзость, тема секса — видимо, именно это и стало причиной недовольства части жителей Дагестана. Егору Криду даже угрожали расправой — изнасилованием и убийством.

Поэтому в самый последний момент Black Star решил отменить концерт, сообщила коммерческий директор компании «Дагартконцерт» Эльмира Гарунова, которая занималась организацией выступления. По ее словам все билеты — 1000 штук — были проданы еще за две недели:

Мы бы еще и два концерта, скорее всего, могли сделать. Было много желающих пойти на его концерт. Его творчество очень любят у нас. Он до последнего держался, но, видимо, просто уже у него нервы или что, я не знаю. Перед концертом нам уже сообщили за день. Но они не отказались, они сказали, что обязательно приедут, что они просто за своих поклонников переживают и очень хотят приехать.

Эльмира Гарунова обещает, что все купившие билеты смогут вернуть деньги уже на этой неделе и добавляет: такая ситуация для Дагестана в новинку. Правда, вместе с концертом Егора Крида Black Star объявил об отмене выступления другого своего артиста — 8 сентября в Каспийске ждали MC Doni.

Активисты движения «Стоп Харам» следят за тем, чтобы верующие столицы не пили спиртное и не курили на улицах. Правда, как говорит организатор проекта Ислам Исмаилов, концерт Крида у него не вызвал гнева: «Насильно никто ничего смотреть не заставляет. Егор Крид же ни к кому домой идти не собирался, навязывать свои песни или стиль исполнения. Когда я был немного моложе, у меня тоже некоторые вещи выводили из себя, но, когда я стал постарше, я понял: если мне что-то не нравится, я могу себя от этого ограничить. Если он не задевает меня, то меня мало волнует, что он делает».

Но у сторонников жестких ограничений есть свои голоса. Хабиб Нурмагомедов — боец, чемпион смешанных единоборств. Несколько месяцев назад он раскритиковал посетителей концерта азербайджанских хип-хоп исполнителей HammAli & Navai. В Instagram он выложил видео с танцующими подростками, и риторически прокомментировал: «Современный Дагестан. Разве это завещали нам праведные предшественники?».

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А на отмену концерта Егора Крида тот же Нурмагомедов отреагировал кратко «Невелика потеря».

Бывший министр по национальной политике Дагестана Эдуард Уразаев считает, что корни этих проблем — в 90-х: «Это неоднократно уже было, я помню еще в 90-е годы такого же рода недовольство. Некоторые группы молодых людей громили магазины с алкогольными напитками. Было несколько случаев, что певцы приезжие тоже получали если не угрозы, то предупреждения, такая волна негативная поднималась, чтобы они сюда не приезжали, чтобы они не демонстрировали образцы негативных элементов культуры».

Дагестанская полиция поторопилась отчитаться: личности тех, кто угрожал Егору Криду, установлены, им грозит уголовная ответственность. Но, судя по количеству записей в соцсетях, счет таких людей идет на сотни, если не на тысячи.

Ни представители Егора Крида, ни лейбл Black Star не смогли оперативно прокомментировать «Коммерсантъ FM» сложившуюся ситуацию.

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