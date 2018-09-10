Объявлена победительница «Мисс Америка»
Победительницей конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который прошел в городе
Победительницей конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который прошел в городе
На конкурсе Франклин представляла штат
В качестве награды за победу девушка получила стипендию на обучение в размере 50 тысяч долларов. Франклин заявила, что весь следующий год как обладательница титула планирует работать над тем, чтобы предоставить всем детям доступ к качественному образованию в сфере искусств.
В этом году впервые за 97 лет существования конкурса из его программы убрали дефиле в купальниках. Франклин отметила, что рада этому, так как «все участницы гораздо больше, чем просто внешность». Вместо этого претендентки на корону отвечали на вопросы от своих конкуренток. Победительница прошлогоднего конкурса Кара Мунд (Cara Mund) заявила, что выступала против подобного решения, но организаторы «не стали ее слушать и затравили».
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