Объявлена победительница «Мисс Америка»

На конкурсе Франклин представляла штат Нью-Йорк, хотя родилась в Северной Каролине. В родном штате она окончила магистратуру по специальности «композитор», а затем переехала в Нью-Йорк для продолжения обучения на оперную певицу. Девушка призналась, что музыка помогла ей найти себя. «Я росла в школе, где учились в основном белые, а меньшинств было около пяти процентов, и мне всегда было не по себе из-за цвета кожи. Но позже я обрела любовь к искусству и музыке, и это помогло мне относиться к себе лучше и обрести свое я», — приводит ее слова CNN. Первую песню она написала в шесть лет.