Только не это! Врачи запретили Ким Кардашьян делать селфи
Ким Кардашьян теперь не сможет делать селфи
Ким Кардашьян теперь не сможет делать селфи
Дело в том, что недавно модель повредила руку, и медики настоятельно порекомендовали ей не перегружать запястье и не держать в руке телефон. Об этом Кардашьян рассказала в превью нового выпуска шоу Keeping Up With the Kardashians.
Однако девушка не перестанет фотографироваться и радовать своих подписчиков новыми историями из ее жизни. Для этого она попросила своего ассистента Пакси помочь ей со снимками.
«Эта идея позволит Ким оставаться такой же активной в социальных сетях и заодно восстановить руку», — рассказала ее мама Крис Дженнер, которая тоже захотела, чтобы Пакси стал помогать ей с фотографиями.
Кстати, еще в июле Ким заявила, что откажется от селфи, потому что они отнимают у нее слишком много времени и не дают жить полной жизнью. Однако модель не продержалась и недели, опубликовав в инстаграм новое фото.
Ранее мы рассказывали, как странная поза Ким Кардашьян на одном из снимков для рекламной кампании кроссовок Yeezy вызвала волну издевок и фотожаб. По мнению некоторых пользователей, на этом фото она
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